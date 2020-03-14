Ежедневная пешеходная экскурсия по Будапешту

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

5
33 отзыва
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Будапешту
Ежедневная пешеходная экскурсия по Будапешту
Ежедневная пешеходная экскурсия по Будапешту
Ежедневная пешеходная экскурсия по Будапешту
Ежедневная пешеходная экскурсия по Будапешту
Ежедневная пешеходная экскурсия по Будапешту

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь героев
  • Замок Вайдахуняд
  • Пешт
  • Купальня Сечени
  • Базилика св. Иштвана
  • Опера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Вашему вниманию предлагается двухчасовая пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Будапешта.

Эта экскурсия позволит быстро сориентироваться в городе, проникнуться его духом, узнать о самых интересных местах, составить целостное представление о Будапеште, а также отлично провести время и получить ответы из уст местных жителей.

В рамках этой экскурсии Вы познакомитесь с самыми важными достопримечательностями города, в числе которых: венгерская Академия Наук, проспект Андраши, «венгерский Бродвей», оперный театр, «аллею звезд», площадь Ференца Листа — богемный квартал Будапешта, площадь Октогон, площадь Героев, Музей изобразительных искусств, Городскую рощу, замок Вайдахуняд, памятник Анонимусу и еще много замечательных мест, которые известны только местным жителям.

Так как показать все самое важное в Будапеште за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно -"Синему" и "Красному". Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршурту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

На данный момент экскурсия пока проводится по одному маршруту - Красному, т. к. Цепной мост (Синий маршрут) закрыт на ремонт. По красному маршруту вы посетите Пешт - это половинка столицы Венгрии. На экскурсии по Пешту вы окунётесь в атмосферу Прекрасной Эпохи, увидите главные достопримечательности города - площадь Вёрёшмарти, проспект Андрашши, Базилику, Оперу, площадь Героев, купальни Сечени и замок Вайдахуняд, а также узнаете о его современной жизни. В рамках данному маршрута предусматривается переезд на метро по исторической ветке (приобретаются самостоятельно на маршруте, гид помогает приобрести в автомате).

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Экскурсия не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость
  • Но наши гиды порекомендуют Вам
  • Куда стоит заглянуть самостоятельно позднее
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 33 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
2
3
2
1
Н
14 мар 2020
Первой экскурсией по приезду в Будапешт было путешествие в Буду с девушкой Ольгой. Все восхитительно и ярко. Экскурсовод харизматична и профессиональна. Сразу начинаешь чувствовать город. Рассказ и увлекателен, и методичен одновременно. А вот экскурсию по Пешту с другим сопровождающим позвольте оставить за скобками.
П
14 фев 2020
Экскурсия и экскурсовод очень понравились! Было интересно,небанально. Время пролетело незаметно. Очень рада,что выбрала именно эту проходную экскурсию!
К
29 янв 2020
Экскурсии с Ильёй и Ольгой были потрясающими и очень интересными. Было настолько увлекательно, что мы не обращали внимания на холод на улице! Экскурсоводы рассказывали живо и бодро, много шутили, общались с нами. Самое главное, сложилась полная картинка о Будапеште и его истории. Теперь этот город я очень люблю!
Важно сказать, что есть две экскурсии: синий маршрут и красный (по разным частям города), и каждый из этих маршрутов очень интересный!
Экскурсии с Ильёй и Ольгой были потрясающими и очень интересными. Было настолько увлекательно, что мы не
Е
22 янв 2020
Лариса!!! все очень понравилось, спасибо большое
И
15 янв 2020
Экскурсия отличная. Два часа пролетели, как пять минут. Девушка-экскурсовод провела экскурсию просто блестяще. Увлекательно, с юмором познакомила с историей города и прекрасными архитектурными памятниками Буды. Рекомендую
Л
9 ноя 2019
Все было безупречно. Лариса очень хороший гид, все было увлекательно и позновательно не успели оглянуться как прошло два часа. Много узнали про Будапешт и быт венгров
Н
27 окт 2019
Отличные экскурсии по Будапешту, очень довольны, что посетили обе. Илья замечательный гид, очень интересно рассказывает! Спасибо!
С
21 окт 2019
Мы с Женой посетили пешеходную экскурсию по Будапешту 14.10.2019 с гидом Ильёй.
Ни секунды не пожалели. Вся экскурсию прошла на одном дыхании, а информация подавалась как один связанный рассказ. В итоге всё о чем говорилось, легко запоминалось. К нашему счастью, с этой экскурсии начиналось наше знакомство с Будапештом. Илья очень хорошо знаем тему экскурсии и что очень немаловажно умеет её доступно раскрыть.
Очень благодарны за доставленное удовольствие. .
I
13 сен 2019
Хороша екскурсія по місту. Пройшла дуже легко, цікаво та швидко.
Т
2 сен 2019
Все было замечательно!)
Гид Лариса очень интересно доносила всю информацию о достопримечательностях и отвечала на все вопросы)
А
11 авг 2019
Отличная экскурсия с гидом Ильей. Место встречи нашли легко, хоть и первый раз в городе. Гуляли по Буде. 2 часа пролетели незаметно. Рассказ Ильи получился увлекательным, полным истории, интересной и познавательной информации про страну, город, людей. Спасибо большое.
Отличная экскурсия с гидом Ильей. Место встречи нашли легко, хоть и первый раз в городе. ГулялиОтличная экскурсия с гидом Ильей. Место встречи нашли легко, хоть и первый раз в городе. Гуляли
Н
17 июня 2019
Замечательная экскурсия: рекомендую! Очень качественный гид! И обратите внимания, там два разных маршрута в одной экскурсии, меняются по четным/нечетным дням. Важное открытия после: в Будапеште можно пить воду везде, и в номере, и на улице из фонтанчиков, где только нет явного запрета - но там, сказали, не ошибешься, куча запрещающих картинок. так что можно набирать пустые бутылочки и спокойно пить. Мы пили - все нормально!)
Т
30 мая 2019
Экскурсия хорошая. Но один момент очень испортил настроение. Имейте в виду, что пешеходная экскурсия проходит только по одной из частей Будапешта. По одним дням по Буде, по другим по Пешту. Когда я делала бронь, было указано, что это обзорная экскурсия по историческому центру Будапешта, а экскурсия была проведена только по Буде. Оказывается есть два маршрута-красный и синий, которые чередуются через день.
а
6 мая 2019
Гид Оля просто пушка. Увлечённая своим делом очень. Мы рассуждали с мужем: если она ведёт примерно одни и те же экскурсии пару раз в неделю, глаз должен был замылиться, но нет. . Очень интересно и живо была проведена экскурсия. Спасибо
О
16 апр 2019
Очень понравились пешеходные экскурсии по Буде и Пешту 9 и 10 апреля. Прекрасные гиды Илья и Ольга интересно и достаточно полно рассказали нам об истории этого красивейшего города. Отвечали на все вопросы и давали рекомендации куда сходить ещё. Очень жаль, что наше путешествие закончилось, мы бы с удовольствием продолжили знакомство с Будапештом!
Ещё 18 отзывов

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