Вашему вниманию предлагается двухчасовая пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Будапешта.

Эта экскурсия позволит быстро сориентироваться в городе, проникнуться его духом, узнать о самых интересных местах, составить целостное представление о Будапеште, а также отлично провести время и получить ответы из уст местных жителей.

В рамках этой экскурсии Вы познакомитесь с самыми важными достопримечательностями города, в числе которых: венгерская Академия Наук, проспект Андраши, «венгерский Бродвей», оперный театр, «аллею звезд», площадь Ференца Листа — богемный квартал Будапешта, площадь Октогон, площадь Героев, Музей изобразительных искусств, Городскую рощу, замок Вайдахуняд, памятник Анонимусу и еще много замечательных мест, которые известны только местным жителям.

Так как показать все самое важное в Будапеште за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно -"Синему" и "Красному". Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршурту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

На данный момент экскурсия пока проводится по одному маршруту - Красному, т. к. Цепной мост (Синий маршрут) закрыт на ремонт. По красному маршруту вы посетите Пешт - это половинка столицы Венгрии. На экскурсии по Пешту вы окунётесь в атмосферу Прекрасной Эпохи, увидите главные достопримечательности города - площадь Вёрёшмарти, проспект Андрашши, Базилику, Оперу, площадь Героев, купальни Сечени и замок Вайдахуняд, а также узнаете о его современной жизни. В рамках данному маршрута предусматривается переезд на метро по исторической ветке (приобретаются самостоятельно на маршруте, гид помогает приобрести в автомате).