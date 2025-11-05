Будапешт предлагает уникальную возможность исследовать город на велосипеде. Маршрут включает в себя посещение Парламента, острова Маргит и Цепного моста. Участники узнают об истории Буды и Пешта, термальных источниках и архитектурных шедеврах.
Велопрогулка проходит в спокойном темпе с несколькими остановками для осмотра достопримечательностей.
Прокат велосипедов и радиогид включены в стоимость, что делает это предложение ещё более привлекательным
5 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Удобный способ увидеть город
- 🏛️ Посещение знаковых мест
- 📚 Узнать историю Будапешта
- 🌉 Пересечь Дунай по старинному мосту
- 🌿 Насладиться природой острова Маргит
Что можно увидеть
- Площадь Кларка Адама
- Площадь Баттяни
- Мост Маргит
- Остров Маргит
- Парламент Венгрии
- Площадь Свободы
- Цепной мост Сечени
Описание экскурсии
В нашем маршруте — центральная часть Буды и Пешта: площадь Кларка Адама — площадь Баттяни — мост Маргит — остров Маргит — здание парламента Венгрии — площадь Свободы — Цепной мост Сечени.
Вы узнаете:
- Об истории Буды
- Почему остров Маргит — любимое место будапештцев
- Чем знамениты здание парламента Венгрии и его архитектура
- Какие события связаны с площадью Свободы и советским памятником
- Как Цепной мост Сечени объединил Буду и Пешт в один город
А ещё я:
- Поделюсь рекомендациями не самых туристических, но очень приятных мест: купален, парков, кафе
- Посоветую, какие блюда стоит попробовать и какие сувениры привезти из Будапешта
- Помогу лучше сориентироваться в городе: подскажу, как пользоваться транспортом и какие места обязательно стоит посетить
Как проходит поездка:
- По велодорожкам в самом центре Будапешта в неспешном темпе, по пути мы сделаем 4–5 остановок.
- Перед поездкой я выдам вам радиогиды, чтобы вы хорошо слышали мои рассказы по пути
- Экскурсия начинается и заканчивается в удобной точке, откуда легко продолжить прогулку, посетить музеи, рестораны или купальни.
Кому подойдёт экскурсия
- Активным людям 18+ с базовыми навыками езды на велосипеде. Возрастное ограничение связано в тем, что я предоставляю велосипеды, которые будут удобны взрослому человеку, но могут не подойти ребёнку.
- Тем, кто в впервые в Будапеште — на этой прогулке вы получите целостное представление о городе и сэкономите время на поиске интересных маршрутов.
Организационные детали
- Маршрут безопасный: мы едем только по дорогам, предназначенным для велосипедистов. Не передвигаемся по трассам с интенсивным автомобильным движением
- В стоимость включён прокат велосипед и радиогида на время экскурсии
- Все велосипеды соответствуют требованиям безопасности. Также вы можете приехать на своём велосипеде
- Каждый участник обязуется соблюдать правила дорожного движения
- Гид не несёт ответственности за возможные несчастные случаи или причинённый ущерб в пути
ежедневно в 13:30 и 15:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный /минимум два чел./
|€24
|Стандартный /минимум 2 чел./
|€24
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Цепного моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Золтан — ваш гид в Будапеште
Провёл экскурсии для 305 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Фотографии от путешественников
А
Алексей
5 ноя 2025
Замечательный гид и экскурсия! Очень понравился Будапешт на велосипеде в компании Золтана. Köszönöm szépen!
Т
Тимофей
20 окт 2025
Отличная экскурсия, рекомендую после осмотра бастиона и дворца. Интересно увидеть места, в которые самому попасть даже в голову не придет. Золтан отличный рассказчик
М
Марта
20 окт 2025
Вскоре было хорошо, мы ездили по красивым местами, до которых турист редко дозжает. Велоэкскурсии более лёгкого характера, нежели исторического - гид рассказывал о жизни венгров, национальной кухне, языке. Было интересно!
И
Ирина
19 окт 2025
Если Вы умеете кататься на велосипеде, то это лучшее предложение для знакомства с городом! За одну экскурсию вы экономите как минимум 2 дня пеших прогулок по городу.
Остров Маргарит с поющим
V
Vika
7 окт 2025
Отличная экскурсия, за 2 часа можно увидеть и услышать много интересного.
В
Валентин
30 сен 2025
Велосипедная прогулка по Будапешту это отличный способ познакомиться с городом.
Велосипеды имеют легкий ход
Езда доставит Вам удовольствие и принесет массу положительных эмоций и впечатлений.
Золтан опытный гид и безусловно, профессионал своего дела.
Рекомендую экскурсию однозначно.
Ирина
15 сен 2025
14 сентября 2025 посетили ведосипедную экскурсию по городу, замечательный и безопасный маршрут для знакомства с городом и его достопримечательностями! Всем рекомендую! В очень доступном темпе проехали по главным историческим объектам, узнали много полезной информации
Н
Наталия
8 сен 2025
Рекомендую данный вид экскурсии. Безопасно, така как в Будапеште для велосипедистов предусмотрены дорожки. Посетите те места,куда сами,наврядли смогли бы попасть. Интересный гид, историей не давит. Группа не большая,комфортно. Рекомендую!
Татьяна
26 авг 2025
Классная прогулка! На велосипеде, конечно же, можно охватить больше. Локации классные, очень интеллигентный и приятный гид. Маршрут на велосипеде комфортный и безопасный, везде велодорожки. Хотелось бы больше истории, но уверена, что гид это знает, мы просто часто отвлекались и разговаривали на разные темы. Рекомендую!
М
Мария
19 авг 2025
Если вы устали от банальных пеших экскурсий, то вам 100% к Золтану. Честно говоря, одна из причин почему мы влюбились в Будапешт - была именно эта велопрогулка. Золтан показал нам
К
Константин
10 авг 2025
Решили первый раз в жизни взять велосипедную экскурсию, и это оказалось значительно круче, чем ходить пешком! Мы посмотрели гораздо больше, были в таких местах куда нужно было бы добираться на
Н
Наталья
17 июл 2025
Прекрасная неординарная велосипедная экскурсия, всё как я хотела вместо скучных походов по достопримечательностям!
Не сомневайтесь, велосипедная дорожка абсолютно изолирована от транспорта,так что передвигаться безопасно. То расстояние,что мы проехали,пешком очень утомительно будет.
У кого андроид, лучше берите свои наушники,так будет и вам удобно и слышно лучше.
Спасибо за впечатления!
E
Evgenii
19 июн 2025
Рекомендую Золтана для того, кто устал от обычных прогулок по достопримечательностям. За два часа на велосипеде мы успели больше, чем иные за день. А дружественная к велосипедистам среда Будапешта сделала прогулку незабываемой.
Екатерина
15 мая 2025
9 мая мы с мужем посетили экскурсию Золтана. Мы впервые побывали на таком формате экскурсии и остались в полном восторге! За время нашей велопрогулки мы проехали мимо основных достопримечательностей Будапешта,
М
Марина
15 мая 2025
Получили большое удовольствие от экскурсии на велосипедах.
Пешком мы за 2 часа столько бы не увидели.
Во время экскурсии делали несколько остановок,где наш гид Золтан подробно рассказывал о достопримечательностях Будапешта,посвящая нас в историю.
Он снабдил нас радиогидами,и всё время рассказывал о местах,которые мы проезжали.
Рекомендую Золтана,он отлично говорит на русском языке и очень внимательный к туристам
Входит в следующие категории Будапешта
