сделали несколько остановок и узнали много нового и интересного. Золтан увлекательно рассказывал исторические факты, делился локальными историями и передавал любовь к своему городу.

Организация экскурсии была на высоте: Золтан предоставил велосипеды и радиогиды, так что мы могли слышать рассказ даже во время езды. Сначала я немного переживала, что может быть опасно кататься по дорогам, но в Будапеште практически везде есть велодорожки, и наш маршрут оказался вполне безопасным и комфортным.

Отдельно хочется отметить, насколько Золтан добрый, интеллигентный и культурный человек. Он прекрасно разбирается в жизни города, знает множество интересных мест и с удовольствием делится рекомендациями о том, как провести досуг в Будапеште. С ним не только познавательно, но и по-настоящему приятно общаться.

Также хотелось бы поделиться впечатлениями от замечательного вечера. Золтан пригласил нас в Венгерский государственный оперный театр (большое спасибо за это!). Мы побывали на постановке La fanciulla del West, которая нам очень понравилась. Во время антрактов Золтан показывал нам здание изнутри и рассказывал о его истории. Сам театр шикарный, один из самых красивых оперных театров, что мы когда-либо видели. Это было сказочно!

Это был потрясающий день, который останется в нашей памяти на всю жизнь. Огромное спасибо Золтану за тёплый приём и искреннюю заботу! Мы будем счастливы вернуться в Будапешт и обязательно снова встретиться с Золтаном.