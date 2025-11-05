Мои заказы

По Будапешту на велосипеде

Прокатитесь по велодорожкам Будапешта, посетите знаковые места и узнайте интересные факты о городе. Отличный способ увидеть всё за один день
Будапешт предлагает уникальную возможность исследовать город на велосипеде. Маршрут включает в себя посещение Парламента, острова Маргит и Цепного моста. Участники узнают об истории Буды и Пешта, термальных источниках и архитектурных шедеврах.

Велопрогулка проходит в спокойном темпе с несколькими остановками для осмотра достопримечательностей.

Прокат велосипедов и радиогид включены в стоимость, что делает это предложение ещё более привлекательным
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Удобный способ увидеть город
  • 🏛️ Посещение знаковых мест
  • 📚 Узнать историю Будапешта
  • 🌉 Пересечь Дунай по старинному мосту
  • 🌿 Насладиться природой острова Маргит
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30, 15:30

Что можно увидеть

  • Площадь Кларка Адама
  • Площадь Баттяни
  • Мост Маргит
  • Остров Маргит
  • Парламент Венгрии
  • Площадь Свободы
  • Цепной мост Сечени

Описание экскурсии

В нашем маршруте — центральная часть Буды и Пешта: площадь Кларка Адама — площадь Баттяни — мост Маргит — остров Маргит — здание парламента Венгрии — площадь Свободы — Цепной мост Сечени.

Вы узнаете:

  • Об истории Буды
  • Почему остров Маргит — любимое место будапештцев
  • Чем знамениты здание парламента Венгрии и его архитектура
  • Какие события связаны с площадью Свободы и советским памятником
  • Как Цепной мост Сечени объединил Буду и Пешт в один город

А ещё я:

  • Поделюсь рекомендациями не самых туристических, но очень приятных мест: купален, парков, кафе
  • Посоветую, какие блюда стоит попробовать и какие сувениры привезти из Будапешта
  • Помогу лучше сориентироваться в городе: подскажу, как пользоваться транспортом и какие места обязательно стоит посетить

Как проходит поездка:

  • По велодорожкам в самом центре Будапешта в неспешном темпе, по пути мы сделаем 4–5 остановок.
  • Перед поездкой я выдам вам радиогиды, чтобы вы хорошо слышали мои рассказы по пути
  • Экскурсия начинается и заканчивается в удобной точке, откуда легко продолжить прогулку, посетить музеи, рестораны или купальни.

Кому подойдёт экскурсия

  • Активным людям 18+ с базовыми навыками езды на велосипеде. Возрастное ограничение связано в тем, что я предоставляю велосипеды, которые будут удобны взрослому человеку, но могут не подойти ребёнку.
  • Тем, кто в впервые в Будапеште — на этой прогулке вы получите целостное представление о городе и сэкономите время на поиске интересных маршрутов.

Организационные детали

  • Маршрут безопасный: мы едем только по дорогам, предназначенным для велосипедистов. Не передвигаемся по трассам с интенсивным автомобильным движением
  • В стоимость включён прокат велосипед и радиогида на время экскурсии
  • Все велосипеды соответствуют требованиям безопасности. Также вы можете приехать на своём велосипеде
  • Каждый участник обязуется соблюдать правила дорожного движения
  • Гид не несёт ответственности за возможные несчастные случаи или причинённый ущерб в пути

ежедневно в 13:30 и 15:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный /минимум два чел./€24
Стандартный /минимум 2 чел./€24
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Цепного моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Золтан
Золтан — ваш гид в Будапеште
Провёл экскурсии для 305 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Золтан, я лицензированный гид, с 2005 года провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Будапешту. В том числе пешеходные и велосипедные маршруты. Я стараюсь максимально прислушаться к пожеланиям
читать дальше

туристов и предложить им интересные варианты программ. С удовольствием стану для вас не просто гидом-экскурсоводом, но и лучшим помощником-проводником по по Будапешту. Приходите на мои экскурсии в первый день приезда в город — и вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск интересных и знаковых мест в городе. Все экскурсии начинаются и заканчиваются в местах, которые легко найти, и откуда можно продолжить и самостоятельную прогулку, посещение музеев, ресторанов, купален и магазинов. Я с радостью покажу вам необычные места, скрытые уголки. Работая гидом, я не просто делаю экскурсии, я стараюсь передать свою страсть к Будапешту, чтобы ваше путешествие стало незабываемым, и вы захотели вернуться сюда снова и снова.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

По Будапешту на велосипеде (Марта)По Будапешту на велосипеде (Ирина)По Будапешту на велосипеде (Ирина)По Будапешту на велосипеде (Ирина)По Будапешту на велосипеде (Ирина)По Будапешту на велосипеде (Ирина)По Будапешту на велосипеде (Ирина)По Будапешту на велосипеде (Ирина)По Будапешту на велосипеде (Ирина)По Будапешту на велосипеде (Ирина)По Будапешту на велосипеде (Мария)По Будапешту на велосипеде (Мария)По Будапешту на велосипеде (Константин)По Будапешту на велосипеде (Константин)По Будапешту на велосипеде (Константин)По Будапешту на велосипеде (Наталья)По Будапешту на велосипеде (Наталья)По Будапешту на велосипеде (Екатерина)По Будапешту на велосипеде (Екатерина)По Будапешту на велосипеде (Екатерина)По Будапешту на велосипеде (Екатерина)По Будапешту на велосипеде (Екатерина)По Будапешту на велосипеде (Екатерина)По Будапешту на велосипеде (Екатерина)По Будапешту на велосипеде (Марина)
А
Алексей
5 ноя 2025
Замечательный гид и экскурсия! Очень понравился Будапешт на велосипеде в компании Золтана. Köszönöm szépen!
Т
Тимофей
20 окт 2025
Отличная экскурсия, рекомендую после осмотра бастиона и дворца. Интересно увидеть места, в которые самому попасть даже в голову не придет. Золтан отличный рассказчик
М
Марта
20 окт 2025
Вскоре было хорошо, мы ездили по красивым местами, до которых турист редко дозжает. Велоэкскурсии более лёгкого характера, нежели исторического - гид рассказывал о жизни венгров, национальной кухне, языке. Было интересно!
Вскоре было хорошо, мы ездили по красивым местами, до которых турист редко дозжает. Велоэкскурсии более лёгкого
И
Ирина
19 окт 2025
Если Вы умеете кататься на велосипеде, то это лучшее предложение для знакомства с городом! За одну экскурсию вы экономите как минимум 2 дня пеших прогулок по городу.
Остров Маргарит с поющим
читать дальше

фонтаном, вековыми платанами, розарием и свежим воздухом.
Площадь Парламента, собор св. Иштвана, магазин штруделей, набережные и много другое, что запомнится исключительно вам.

Экскурсия проводится в комфортном, неспешном темпе, без подъемов, с возможностью спешиться и пройтись.

Дополнительным приемуществом экскурсии является небольшой отдых в парадном подъезде в жилого дома рядом площадью Парламента (меня эта часть экскурсии особенно впечатлила) и исключительная увлеченность Золтана своей работой. После экскурсии он дополнительно помог нам организовать свой досуг в городе - и это просто шедевр- Венгерская опера, филармония Ф. Листа и многое другое, о чем вы узнаете когда познакомитесь с Золтаном лично.
Если Вы едете за исключительными воспоминаниям, то вам к Золтану!!!

Если Вы едете за исключительными воспоминаниям, то вам к Золтану!!!
V
Vika
7 окт 2025
Отличная экскурсия, за 2 часа можно увидеть и услышать много интересного.
В
Валентин
30 сен 2025
Велосипедная прогулка по Будапешту это отличный способ познакомиться с городом.
Велосипеды имеют легкий ход
Езда доставит Вам удовольствие и принесет массу положительных эмоций и впечатлений.
Золтан опытный гид и безусловно, профессионал своего дела.
Рекомендую экскурсию однозначно.
Ирина
Ирина
15 сен 2025
14 сентября 2025 посетили ведосипедную экскурсию по городу, замечательный и безопасный маршрут для знакомства с городом и его достопримечательностями! Всем рекомендую! В очень доступном темпе проехали по главным историческим объектам, узнали много полезной информации
14 сентября 2025 посетили ведосипедную экскурсию по городу, замечательный и безопасный маршрут для знакомства с городом и его достопримечательностями! Всем рекомендую! В очень доступном темпе проехали по главным историческим объектам, узнали много полезной информации
Н
Наталия
8 сен 2025
Рекомендую данный вид экскурсии. Безопасно, така как в Будапеште для велосипедистов предусмотрены дорожки. Посетите те места,куда сами,наврядли смогли бы попасть. Интересный гид, историей не давит. Группа не большая,комфортно. Рекомендую!
Татьяна
Татьяна
26 авг 2025
Классная прогулка! На велосипеде, конечно же, можно охватить больше. Локации классные, очень интеллигентный и приятный гид. Маршрут на велосипеде комфортный и безопасный, везде велодорожки. Хотелось бы больше истории, но уверена, что гид это знает, мы просто часто отвлекались и разговаривали на разные темы. Рекомендую!
М
Мария
19 авг 2025
Если вы устали от банальных пеших экскурсий, то вам 100% к Золтану. Честно говоря, одна из причин почему мы влюбились в Будапешт - была именно эта велопрогулка. Золтан показал нам
читать дальше

места, которые не видно глазу обычного туриста. Рассказал очень интересные факты, а главное за 2 часа, мы увидели столько, сколько бы проходили за целый день. Это был Будапешт не из открытки, а из памяти человека который безумно любит свой город. Гид будто чувствовал наш ритм с первой минуты и включился. С ним прогулка как со старым другом: без заученного текста, без монотонного рассказа. Важно отметить, что на велосипедах оказалось очень удобно и главное безопасно, мы спокойно передвигались по улочкам, наслаждались архитектурой и даже пообщались с местными жителями. А еще благодаря Золтану нам удалось попасть в оперу. Мы в восторге 🥹😍. Эта экскурсия явно стоит намного больше, бесценный опыт. Рекомендуем 1000%

Если вы устали от банальных пеших экскурсий, то вам 100% к Золтану. Честно говоря, одна изЕсли вы устали от банальных пеших экскурсий, то вам 100% к Золтану. Честно говоря, одна из
К
Константин
10 авг 2025
Решили первый раз в жизни взять велосипедную экскурсию, и это оказалось значительно круче, чем ходить пешком! Мы посмотрели гораздо больше, были в таких местах куда нужно было бы добираться на
читать дальше

автобусе или авто. Будапешт в отличие от других городов приспособлен для велосипедов, это абсолютно безопасно и удобно. Золтан, как человек родившийся в Венгрии, что очень важно, даёт почувствовать Будапешт глазами местного человека. Мы проехали от Цепного моста до собора св. Иштвина, Венгерского оперного театра, острова Маргит, парламента и др. Увидели все основные достопримечательности, Золтан очень интересно и не нудно рассказывает про историю Будапешта и Венгрии, местные обычаи, как образовалась Венгрия и основные этапы. Помог нам купить билет в оперу в этот же вечер на сайте оперного театра, сбросил на вотсапп основные лайфхаки по Будапешту. Все было круто!!

Решили первый раз в жизни взять велосипедную экскурсию, и это оказалось значительно круче, чем ходить пешком!Решили первый раз в жизни взять велосипедную экскурсию, и это оказалось значительно круче, чем ходить пешком!Решили первый раз в жизни взять велосипедную экскурсию, и это оказалось значительно круче, чем ходить пешком!
Н
Наталья
17 июл 2025
Прекрасная неординарная велосипедная экскурсия, всё как я хотела вместо скучных походов по достопримечательностям!
Не сомневайтесь, велосипедная дорожка абсолютно изолирована от транспорта,так что передвигаться безопасно. То расстояние,что мы проехали,пешком очень утомительно будет.
У кого андроид, лучше берите свои наушники,так будет и вам удобно и слышно лучше.
Спасибо за впечатления!
Спасибо за впечатления!
E
Evgenii
19 июн 2025
Рекомендую Золтана для того, кто устал от обычных прогулок по достопримечательностям. За два часа на велосипеде мы успели больше, чем иные за день. А дружественная к велосипедистам среда Будапешта сделала прогулку незабываемой.
Екатерина
Екатерина
15 мая 2025
9 мая мы с мужем посетили экскурсию Золтана. Мы впервые побывали на таком формате экскурсии и остались в полном восторге! За время нашей велопрогулки мы проехали мимо основных достопримечательностей Будапешта,
читать дальше

сделали несколько остановок и узнали много нового и интересного. Золтан увлекательно рассказывал исторические факты, делился локальными историями и передавал любовь к своему городу.
Организация экскурсии была на высоте: Золтан предоставил велосипеды и радиогиды, так что мы могли слышать рассказ даже во время езды. Сначала я немного переживала, что может быть опасно кататься по дорогам, но в Будапеште практически везде есть велодорожки, и наш маршрут оказался вполне безопасным и комфортным.
Отдельно хочется отметить, насколько Золтан добрый, интеллигентный и культурный человек. Он прекрасно разбирается в жизни города, знает множество интересных мест и с удовольствием делится рекомендациями о том, как провести досуг в Будапеште. С ним не только познавательно, но и по-настоящему приятно общаться.
Также хотелось бы поделиться впечатлениями от замечательного вечера. Золтан пригласил нас в Венгерский государственный оперный театр (большое спасибо за это!). Мы побывали на постановке La fanciulla del West, которая нам очень понравилась. Во время антрактов Золтан показывал нам здание изнутри и рассказывал о его истории. Сам театр шикарный, один из самых красивых оперных театров, что мы когда-либо видели. Это было сказочно!
Это был потрясающий день, который останется в нашей памяти на всю жизнь. Огромное спасибо Золтану за тёплый приём и искреннюю заботу! Мы будем счастливы вернуться в Будапешт и обязательно снова встретиться с Золтаном.

Это был потрясающий день, который останется в нашей памяти на всю жизнь. Огромное спасибо Золтану за тёплый приём и искреннюю заботу! Мы будем счастливы вернуться в Будапешт и обязательно снова встретиться с Золтаном.
М
Марина
15 мая 2025
Получили большое удовольствие от экскурсии на велосипедах.
Пешком мы за 2 часа столько бы не увидели.
Во время экскурсии делали несколько остановок,где наш гид Золтан подробно рассказывал о достопримечательностях Будапешта,посвящая нас в историю.
Он снабдил нас радиогидами,и всё время рассказывал о местах,которые мы проезжали.
Рекомендую Золтана,он отлично говорит на русском языке и очень внимательный к туристам
Рекомендую Золтана,он отлично говорит на русском языке и очень внимательный к туристам

