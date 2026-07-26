Thermal. hungary проводит ещё 6 экскурсий

Путешествие по двум историческим частям венгерской столицы — изысканному Пешту и величественной Буде. Идеальный вариант, кто впервые знакомится с Будапештом.
Всего за три часа вы сможете увидеть главные символы города и прочувствовать особую атмосферу Дуная, разделяющего, но в то же время объединяющего эти два мира.
Всего за три часа вы сможете увидеть главные символы города и прочувствовать особую атмосферу Дуная, разделяющего, но в то же время объединяющего эти два мира.
Описание экскурсииПутешествие по двум историческим частям венгерской столицы — изысканному Пешту и величественной Буде. Всего за три часа вы сможете увидеть главные символы города и прочувствовать особую атмосферу Дуная, разделяющего, но в то же время объединяющего эти два мира. Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто впервые знакомится с Будапештом: всего за несколько часов вы получите полное представление о городе и увидите его самые яркие достопримечательности с двух разных сторон Дуная. Пештская сторона Экскурсия начнётся на оживлённых улицах Пешта, где сосредоточены главные достопримечательности города. Перед вами предстанет грандиозное здание Парламента — визитная карточка Венгрии. Мы проедем по главному бульвару — Андраши, включённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, увидим Оперный театр и изящные особняки XIX века. На площади Героев вы познакомитесь с тысячелетней историей страны и узнаете о великих правителях Венгрии. Пешт — это динамичная, светская часть города, где переплетаются история и современность. Будайская крепость Затем мы пересечём Дунай по одному из живописных мостов и окажемся в старинной Буде. Здесь, в Крепостном квартале, время будто замедляется: мощёные улочки, старинные дома и уютные площади хранят дух средневековья. Вас ждёт впечатляющий Рыбацкий бастион с его белоснежными башнями и террасами, откуда открывается лучший вид на парламент и Пешт. Мы увидим снаружи величественный Королевский дворец, некогда резиденцию венгерских монархов, и почувствуем атмосферу старой столицы. Важная информация: Экскурсия индивидуальная. Мы не объединяем посторонних туристов в группу. Указанное максимальное количество участников означает, что это может быть семья, группа друзей, коллег, т. е. один заказчик. Вы можете быть уверены, что Ваше путешествие будет комфортным и приватным, с полным учетом Ваших потребностей и времени. По желанию заказчика и за дополнительную плату 3 евро / чел. могут быть предоставлены наушники. О бронировании наушников просим сообщить не позднее, чем за 24 ч. до начала экскурсии. По желанию заказчика и за дополнительную плату экскурсия может быть проведена на автомобилях класса Бизнес (Mercedes E class, Mercedes V class) и Представительский (Mercedes S class, Maybach S580)
Чт., Пт., Сб. в 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектурный ансамбль - Площадь Героев
- Базилика Св. Иштвана
- Оперный театр
- Венгерская национальная галерея
- Гора Геллерт
- Мосты через Дунай
- Здание венгерского парламента
- Королевский дворец
- Крепостной квартал
- Купальня Геллерт
- Музей изобразительных искусств в Будапеште
- Мемориал жертвам холокоста на набережной
- Остров Маргит
- Проспект Андраши
- Церковь Матяша
- Рыбацкий Бастион
- Фуникулер
- Набережные и панорамы города
Что включено
- Услуги гида и транспорт
- Экскурсия индивидуальная. Мы не объединяем посторонних туристов в группу. Указанное максимальное количество участников означает, что это может быть семья, группа друзей, коллег, Т.Е. один заказчик. Вы можете быть уверены, что Ваше путешествие будет комфортным и приватным, с полным учетом Ваших потребностей и времени.
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Посещение музеев и соборов
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с туристами (встреча по адресу проживания в Будапеште)
Завершение: По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Чт., Пт., Сб. в 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Экскурсия индивидуальная. Мы не объединяем посторонних туристов в группу. Указанное максимальное количество участников означает, что это может быть семья, группа друзей, коллег, Т. Е. один заказчик. Вы можете быть уверены, что Ваше путешествие будет комфортным и приватным, с полным учетом Ваших потребностей и времени
- По желанию заказчика и за дополнительную плату 3 евро/чел. могут быть предоставлены наушники. О бронировании наушников просим сообщить не позднее, чем за 24 ч. до начала экскурсии
- По желанию заказчика и за дополнительную плату экскурсия может быть проведена на автомобилях класса Бизнес (Mercedes E class, Mercedes V class) и Представительский (Mercedes S class, Maybach S580)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ездили в Будапешт с папой и братом. Нам посчастливилось попасть на индивидуальную экскурсию к Елене. Остались очень довольны все трое. Экскурсия интересная, много фактов из истории и современности, самые главные достопримечательности. Елена на комфортабельном авто возила нас по всему городу с остановками в самых красивых локациях, отвечала на все наши вопросы, давала рекомендации и помогала сделать фото.
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