Thermal. hungary проводит ещё 6 экскурсий

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие по двум историческим частям венгерской столицы — изысканному Пешту и величественной Буде. Идеальный вариант, кто впервые знакомится с Будапештом.



Всего за три часа вы сможете увидеть главные символы города и прочувствовать особую атмосферу Дуная, разделяющего, но в то же время объединяющего эти два мира. 5 1 отзыв

Ирина Емелина Ваш гид в Будапеште Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €170 за экскурсию Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 7 чел. 5 1 отзыв 🇷🇺 🇬🇧 3 часа 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Путешествие по двум историческим частям венгерской столицы — изысканному Пешту и величественной Буде. Всего за три часа вы сможете увидеть главные символы города и прочувствовать особую атмосферу Дуная, разделяющего, но в то же время объединяющего эти два мира. Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто впервые знакомится с Будапештом: всего за несколько часов вы получите полное представление о городе и увидите его самые яркие достопримечательности с двух разных сторон Дуная. Пештская сторона Экскурсия начнётся на оживлённых улицах Пешта, где сосредоточены главные достопримечательности города. Перед вами предстанет грандиозное здание Парламента — визитная карточка Венгрии. Мы проедем по главному бульвару — Андраши, включённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, увидим Оперный театр и изящные особняки XIX века. На площади Героев вы познакомитесь с тысячелетней историей страны и узнаете о великих правителях Венгрии. Пешт — это динамичная, светская часть города, где переплетаются история и современность. Будайская крепость Затем мы пересечём Дунай по одному из живописных мостов и окажемся в старинной Буде. Здесь, в Крепостном квартале, время будто замедляется: мощёные улочки, старинные дома и уютные площади хранят дух средневековья. Вас ждёт впечатляющий Рыбацкий бастион с его белоснежными башнями и террасами, откуда открывается лучший вид на парламент и Пешт. Мы увидим снаружи величественный Королевский дворец, некогда резиденцию венгерских монархов, и почувствуем атмосферу старой столицы. Важная информация: Экскурсия индивидуальная. Мы не объединяем посторонних туристов в группу. Указанное максимальное количество участников означает, что это может быть семья, группа друзей, коллег, т. е. один заказчик. Вы можете быть уверены, что Ваше путешествие будет комфортным и приватным, с полным учетом Ваших потребностей и времени. По желанию заказчика и за дополнительную плату 3 евро / чел. могут быть предоставлены наушники. О бронировании наушников просим сообщить не позднее, чем за 24 ч. до начала экскурсии. По желанию заказчика и за дополнительную плату экскурсия может быть проведена на автомобилях класса Бизнес (Mercedes E class, Mercedes V class) и Представительский (Mercedes S class, Maybach S580)

Чт., Пт., Сб. в 21:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Архитектурный ансамбль - Площадь Героев

Базилика Св. Иштвана

Оперный театр

Венгерская национальная галерея

Гора Геллерт

Мосты через Дунай

Здание венгерского парламента

Королевский дворец

Крепостной квартал

Купальня Геллерт

Музей изобразительных искусств в Будапеште

Мемориал жертвам холокоста на набережной

Остров Маргит

Проспект Андраши

Церковь Матяша

Рыбацкий Бастион

Фуникулер

Набережные и панорамы города Что включено Услуги гида и транспорт

Экскурсия индивидуальная. Мы не объединяем посторонних туристов в группу. Указанное максимальное количество участников означает, что это может быть семья, группа друзей, коллег, Т.Е. один заказчик. Вы можете быть уверены, что Ваше путешествие будет комфортным и приватным, с полным учетом Ваших потребностей и времени. Что не входит в цену Питание и напитки

Посещение музеев и соборов Где начинаем и завершаем? Начало: По договоренности с туристами (встреча по адресу проживания в Будапеште) Завершение: По договоренности с туристами Когда и сколько длится? Когда: Чт., Пт., Сб. в 21:00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Экскурсия индивидуальная. Мы не объединяем посторонних туристов в группу. Указанное максимальное количество участников означает, что это может быть семья, группа друзей, коллег, Т. Е. один заказчик. Вы можете быть уверены, что Ваше путешествие будет комфортным и приватным, с полным учетом Ваших потребностей и времени

По желанию заказчика и за дополнительную плату 3 евро/чел. могут быть предоставлены наушники. О бронировании наушников просим сообщить не позднее, чем за 24 ч. до начала экскурсии

По желанию заказчика и за дополнительную плату экскурсия может быть проведена на автомобилях класса Бизнес (Mercedes E class, Mercedes V class) и Представительский (Mercedes S class, Maybach S580) Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.