Thermal. hungary проводит ещё 6 экскурсий

Мы проведем с Вами восхитительный вечер в лучшем латиноамериканском клубе Будапешта, который находится в самом сердце Еврейского квартала. Романтический ужин с изысканными латиноамериканскими коктейлями.

Вас все время будет сопровождать наш опытный гид и талантливая танцовщица, которая сама большая поклонница жарких ночей в La Bodeguita del Medio. Если Вы хотите изучить основные шаги сальсы или бачаты, Ваш гид с радостью покажет Вам их.

Если Вы профессиональный танцор или просто любите потанцевать 💃 - La Bodeguita del Medio клуб для Вас!

Обратите внимание:

Программа тура предварительно обсуждается с гостями, и после согласования цена может отличаться от заявленной на сайте! Рекомендуем не вносить предоплату до получения подтверждения от гида.

Клуб может быть закрыт в период некоторых праздничных дней.

О клубе:

La Bodeguita del Medio один из самых известных и популярных латиноамериканских клубов в Будапеште. Гости могут быть, как опытными танцорами, так и обычные любители латиноамериканских танцев. Это придает свободную и расслабленную атмосферу. Клуб привлекает как местных, так и многих иностранцев живущих в Будапеште. Весь вечер играет живая музыка с кубинскими музыкантами. Танцевальный коллектив танцует вместе с гостями. Вы сможете станцевать сальсу с одной из профессиональных танцовщиц и танцовщиком. И конечно незабываемые фото на память!