Thermal. hungary проводит ещё 6 экскурсий

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Латиноамериканская ночь в Будапеште

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Вечер в Будапеште может стать еще более романтичным, если провести его в зажигательной атмосфере латиноамериканских танцев! Приглашаем вас на ужин в одном из лучших тематических клубов Будапешта – La Bodeguita del Medio, где всегда рады новичкам и тем, кто танцует уже давно.

Вас ждет жаркая латина и изысканный ужин с тропическими коктейлями.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €150 за экскурсию

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Латиноамериканская ночь в Будапеште
Латиноамериканская ночь в Будапеште
Мы проведем с Вами восхитительный вечер в лучшем латиноамериканском клубе Будапешта, который находится в самом сердце Еврейского квартала. Романтический ужин с изысканными латиноамериканскими коктейлями.
Вас все время будет сопровождать наш опытный гид и талантливая танцовщица, которая сама большая поклонница жарких ночей в La Bodeguita del Medio. Если Вы хотите изучить основные шаги сальсы или бачаты, Ваш гид с радостью покажет Вам их.
Если Вы профессиональный танцор или просто любите потанцевать 💃 - La Bodeguita del Medio клуб для Вас!

Обратите внимание:

  • Программа тура предварительно обсуждается с гостями, и после согласования цена может отличаться от заявленной на сайте! Рекомендуем не вносить предоплату до получения подтверждения от гида.
  • Клуб может быть закрыт в период некоторых праздничных дней.

О клубе:

    La Bodeguita del Medio один из самых известных и популярных латиноамериканских клубов в Будапеште. Гости могут быть, как опытными танцорами, так и обычные любители латиноамериканских танцев. Это придает свободную и расслабленную атмосферу. Клуб привлекает как местных, так и многих иностранцев живущих в Будапеште. Весь вечер играет живая музыка с кубинскими музыкантами. Танцевальный коллектив танцует вместе с гостями. Вы сможете станцевать сальсу с одной из профессиональных танцовщиц и танцовщиком. И конечно незабываемые фото на память!
    Что входит
    • Услуги гида
    • Танцевальное шоу в стиле бразильского карнавала
    • Живая музыка с кубинскими музыкантами
    Что не входит
    • Мастер-класс от чемпиона Будапешта по сальсе (цена договорная)
    • Закуски и напитки.
    • Доплата за дополнительные часы работы гида (30 евро/час)
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности
    Латиноамериканская ночь в Будапеште
    Латиноамериканская ночь в Будапеште
    Латиноамериканская ночь в Будапеште
    Латиноамериканская ночь в Будапеште

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Thermal. hungary
    Thermal. hungary
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