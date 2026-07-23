Будапешт - город с богатой историей и уникальной архитектурой, который часто сравнивают с европейскими столицами.На нашей экскурсии вы увидите все самые значимые достопримечательности, включая величественный Парламент, великолепную Базилику Святого Иштвана,

знаменитые Купальни Сечени и площадь Героев. Мы пройдемся по дунайским мостам, оценим масштабы замка Вайдахуняд и насладимся панорамными видами со смотровых площадок перед Королевским дворцом. Но наша экскурсия не ограничится только «must see» местами. Мы также погрузимся в атмосферу города, прогуливаясь по его узким улочкам, заглянем в таинственные дворы и подворотни, остановимся на кофе с мороженым в одной из местных кондитерских. Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий Будапешт, не торопясь и вдумчиво исследуя каждый его уголок. Подготовьтесь к незабываемому путешествию, полному открытий и удивительных моментов

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Описание экскурсии

Легко, насыщенно, не спеша

По-моему, чтобы по-настоящему почувствовать незнакомый город, нужно именно гулять по нему, причём долго и неторопливо. Разумеется, начинать знакомство принято с достопримечательностей «must see». Поэтому в нашем обязательном списке:

Парламент

Базилика Святого Иштвана

Купальни Сечени

площадь Героев

замок Вайдахуняд

дунайские мосты

Pыбацкий бастион

панорамные виды со смотровых площадок Буды и Пешта

Но, поверьте мне, ничуть не менее заманчиво просто бродить вдоль улиц, заглядывать в таинственные дворы-колодцы (если выпадет возможность) и в старинные подворотни, украшенные лепниной. Остановиться у кондитерской и вдохнуть аромат кофе и свежей выпечки — а потом присесть с мороженым в парке или у фонтана, рассматривать прохожих, фотографировать, восхищаться, удивляться, сравнивать…

Итак, если вы готовы пообщаться с местным жителем, не любите спешить и не боитесь долгих прогулок — моя программа для вас!

Организационные детали

Дополнительные расходы: проездной билет, кофе и мороженое.