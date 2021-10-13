Пешком по Буде и Пешту — не торопясь и впечатляясь

Приятная прогулка по доминантам города и по уютным закоулкам, которых не найти в путеводителе

5
3 отзыва
Будапешт удивительно многолик! Его называют «бюджетным Парижем», сравнивают с Веной, Краковом и Прагой.

Кто-то жёстко критикует город, а кто-то искренне им восхищается.

Какой же он на самом деле? Обещаю за 4-5 часов нашей экскурсии показать вам его во всём многообразии.
Пешком по Буде и Пешту — не торопясь и впечатляясь
Пешком по Буде и Пешту — не торопясь и впечатляясь
Пешком по Буде и Пешту — не торопясь и впечатляясь
Пешком по Буде и Пешту — не торопясь и впечатляясь
Пешком по Буде и Пешту — не торопясь и впечатляясь
Пешком по Буде и Пешту — не торопясь и впечатляясь
Пешком по Буде и Пешту — не торопясь и впечатляясь
Пешком по Буде и Пешту — не торопясь и впечатляясь

Что вас ожидает

Легко, насыщенно, не спеша

По-моему, чтобы по-настоящему почувствовать незнакомый город, нужно именно гулять по нему, причём долго и неторопливо. Разумеется, начинать знакомство принято с достопримечательностей «must see». Поэтому в нашем обязательном списке:

  • Парламент
  • Базилика Святого Иштвана
  • Купальни Сечени
  • площадь Героев
  • замок Вайдахуняд
  • дунайские мосты
  • фонтан «Королевская охота»
  • панорамные виды со смотровых площадок перед Королевским дворцом

Но, поверьте мне, ничуть не менее заманчиво просто бродить вдоль улиц, заглядывать в таинственные дворы-колодцы (если выпадет возможность) и в старинные подворотни, украшенные лепниной. Остановиться у кондитерской и вдохнуть аромат кофе и свежей выпечки — а потом присесть с мороженым в парке или у фонтана, рассматривать прохожих, фотографировать, восхищаться, удивляться, сравнивать…

Итак, если вы готовы пообщаться с местным жителем, не любите спешить и не боитесь долгих прогулок — моя программа для вас.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проездной билет, пожертвования в базилике, кофе и мороженое.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Сусанна
Сусанна
Здравствуйте! Меня зовут Сусанна. Я родом из Советского Союза, где в далёком 86-ом начинала свою карьеру экскурсовода. Более 27 лет назад я волей семейных обстоятельств оказалась постоянной жительницей Будапешта. На тот момент в моём лексиконе было два венгерских слова — köszönöm (спасибо) и tessék (пожалуйста, слушаю Вас). Как только знание венгерского языка позволило мне пройти переподготовку, я конвертировала свой диплом экскурсовода и получила венгерскую лицензию. С тех пор работаю гидом.
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3 настоящих отзыва от туристов

Геля
13 окт 2021
Именно так, не торопясь и впечатляясь, я увидела Будапешт в первый раз. Гид встретила меня в моем отеле, дала много нужных советов, спросила что я уже знаю, что успела и не успела и мы отправились в путь. Экскурсия интересная, со смыслом, отличным наполнением, хорошо продумана логистика. Я увидела и холмистую Буду и равнинный Пешт, все основные достопримечательности города с изюминкой, Сусанна гид с огромным стажем, свое дело знает на отлично.
B
27 сен 2021
Вчера были на экскурсии с Сусанной, 5часов пролетели незаметно, понравилось все, и подача материала, и знания гида. Посмотрели очень много мест, получили массу информации, причём без спешки спокойно и доходчиво. РЕКОМЕНДУЮ.
В
24 сен 2021
Очень благодарны Сусанне, во время экскурсии увидели замечательные места Будапешта, узнали много нового и интересного.

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