Пешком по Буде и Пешту - не торопясь и впечатляясь
Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды
Будапешт - город с богатой историей и уникальной архитектурой, который часто сравнивают с европейскими столицами.
На нашей экскурсии вы увидите все самые значимые достопримечательности, включая величественный Парламент, великолепную Базилику Святого Иштвана, читать дальшеуменьшить
знаменитые Купальни Сечени и площадь Героев.
Мы пройдемся по дунайским мостам, оценим масштабы замка Вайдахуняд и насладимся панорамными видами со смотровых площадок перед Королевским дворцом. Но наша экскурсия не ограничится только «must see» местами.
Мы также погрузимся в атмосферу города, прогуливаясь по его узким улочкам, заглянем в таинственные дворы и подворотни, остановимся на кофе с мороженым в одной из местных кондитерских.
Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий Будапешт, не торопясь и вдумчиво исследуя каждый его уголок. Подготовьтесь к незабываемому путешествию, полному открытий и удивительных моментов
По-моему, чтобы по-настоящему почувствовать незнакомый город, нужно именно гулять по нему, причём долго и неторопливо. Разумеется, начинать знакомство принято с достопримечательностей «must see». Поэтому в нашем обязательном списке:
Парламент
Базилика Святого Иштвана
Купальни Сечени
площадь Героев
замок Вайдахуняд
дунайские мосты
Pыбацкий бастион
панорамные виды со смотровых площадок Буды и Пешта
Но, поверьте мне, ничуть не менее заманчиво просто бродить вдоль улиц, заглядывать в таинственные дворы-колодцы (если выпадет возможность) и в старинные подворотни, украшенные лепниной. Остановиться у кондитерской и вдохнуть аромат кофе и свежей выпечки — а потом присесть с мороженым в парке или у фонтана, рассматривать прохожих, фотографировать, восхищаться, удивляться, сравнивать…
Итак, если вы готовы пообщаться с местным жителем, не любите спешить и не боитесь долгих прогулок — моя программа для вас!
Организационные детали
Дополнительные расходы: проездной билет, кофе и мороженое.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€37
Дети до 16 лет
€18
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сусанна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 399 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сусанна. Я родом из Советского Союза, где в далёком 86-ом начинала свою карьеру экскурсовода. Более 27 лет назад я волей семейных обстоятельств оказалась постоянной жительницей Будапешта. На читать дальшеуменьшить
тот момент в моём лексиконе было два венгерских слова — köszönöm (спасибо) и tessék (пожалуйста, слушаю Вас). Как только знание венгерского языка позволило мне пройти переподготовку, я конвертировала свой диплом экскурсовода и получила венгерскую лицензию. С тех пор работаю гидом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
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И
Иван
Шикарная экскурсия, все было очень интересно, формат бесподобный. Всем рекомендую!
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М
Михаил
было очень информативно. за 4е часа все знакомые места. спасибо!
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Alena
Потрясающая размеренная экскурсия. За несколько часов знакомишься с Будапештом со всех сторон. Программа охватывает все ключевые достопримечательности. Очень понравилось и для первого знакомства с городом подойдет отлично!
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Алина
Остались в полном восторге от экскурсии, 4 часа на одном дыхании🙏🏻Интересно и познавательно, успели посмотреть много локаций👌🏻То, что нужно для знакомства с городом, мы были в Будапеште в первый раз и 100% влюбились. Спасибо!
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Евгений
Сусанна очень хорошо подойдет путешественникам желающим побольше узнать (и попробовать!) очарование всего спектра Будапештских кофеен и кондитерских! В неспешной (как и обещала Сусанна) прогулке вы узнаете как и где живут венгры на просторах большого города и даже цены на недвижимость. Спасибо!
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А
Анна
Отличная экскурсия, посетили все основные достопримечательности Буды и Пешта. Сусанна - отличный рассказчик, я узнала много интересных подробностей об истории города. Маршрут хорошо продуман, время пролетело незаметно. Сусанна, огромное вам спасибо!
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