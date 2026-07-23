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Пешком по Буде и Пешту - не торопясь и впечатляясь

Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды
Будапешт - город с богатой историей и уникальной архитектурой, который часто сравнивают с европейскими столицами.

На нашей экскурсии вы увидите все самые значимые достопримечательности, включая величественный Парламент, великолепную Базилику Святого Иштвана,
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знаменитые Купальни Сечени и площадь Героев.

Мы пройдемся по дунайским мостам, оценим масштабы замка Вайдахуняд и насладимся панорамными видами со смотровых площадок перед Королевским дворцом. Но наша экскурсия не ограничится только «must see» местами.

Мы также погрузимся в атмосферу города, прогуливаясь по его узким улочкам, заглянем в таинственные дворы и подворотни, остановимся на кофе с мороженым в одной из местных кондитерских.

Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий Будапешт, не торопясь и вдумчиво исследуя каждый его уголок. Подготовьтесь к незабываемому путешествию, полному открытий и удивительных моментов

5
74 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный маршрут
  • 🕰 Неспешное знакомство с городом
  • 🏛 Величественные достопримечательности
  • 🍰 Ароматная выпечка и кофе
  • 📸 Отличные фотомоменты
  • 👣 Долгие прогулки с местным жителем
Пешком по Буде и Пешту - не торопясь и впечатляясь
Пешком по Буде и Пешту - не торопясь и впечатляясь
Пешком по Буде и Пешту - не торопясь и впечатляясь

Что можно увидеть

  • Парламент
  • Базилика Святого Иштвана
  • Купальни Сечени
  • Площадь Героев
  • Замок Вайдахуняд
  • Дунайские мосты
  • Фонтан «Королевская охота»
  • Королевский дворец

Описание экскурсии

Легко, насыщенно, не спеша

По-моему, чтобы по-настоящему почувствовать незнакомый город, нужно именно гулять по нему, причём долго и неторопливо. Разумеется, начинать знакомство принято с достопримечательностей «must see». Поэтому в нашем обязательном списке:

  • Парламент
  • Базилика Святого Иштвана
  • Купальни Сечени
  • площадь Героев
  • замок Вайдахуняд
  • дунайские мосты
  • Pыбацкий бастион
  • панорамные виды со смотровых площадок Буды и Пешта

Но, поверьте мне, ничуть не менее заманчиво просто бродить вдоль улиц, заглядывать в таинственные дворы-колодцы (если выпадет возможность) и в старинные подворотни, украшенные лепниной. Остановиться у кондитерской и вдохнуть аромат кофе и свежей выпечки — а потом присесть с мороженым в парке или у фонтана, рассматривать прохожих, фотографировать, восхищаться, удивляться, сравнивать…

Итак, если вы готовы пообщаться с местным жителем, не любите спешить и не боитесь долгих прогулок — моя программа для вас!

Организационные детали

Дополнительные расходы: проездной билет, кофе и мороженое.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€37
Дети до 16 лет€18
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сусанна
Сусанна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 399 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сусанна. Я родом из Советского Союза, где в далёком 86-ом начинала свою карьеру экскурсовода. Более 27 лет назад я волей семейных обстоятельств оказалась постоянной жительницей Будапешта. На
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тот момент в моём лексиконе было два венгерских слова — köszönöm (спасибо) и tessék (пожалуйста, слушаю Вас). Как только знание венгерского языка позволило мне пройти переподготовку, я конвертировала свой диплом экскурсовода и получила венгерскую лицензию. С тех пор работаю гидом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
4
5
3
2
1
1
И
Шикарная экскурсия, все было очень интересно, формат бесподобный. Всем рекомендую!
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М
было очень информативно. за 4е часа все знакомые места. спасибо!
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Alena
Потрясающая размеренная экскурсия. За несколько часов знакомишься с Будапештом со всех сторон. Программа охватывает все ключевые достопримечательности. Очень понравилось и для первого знакомства с городом подойдет отлично!
Потрясающая размеренная экскурсия. За несколько часов знакомишься с Будапештом со всех сторон. Программа охватывает все ключевые
Потрясающая размеренная экскурсия. За несколько часов знакомишься с Будапештом со всех сторон. Программа охватывает все ключевые
Потрясающая размеренная экскурсия. За несколько часов знакомишься с Будапештом со всех сторон. Программа охватывает все ключевые
Потрясающая размеренная экскурсия. За несколько часов знакомишься с Будапештом со всех сторон. Программа охватывает все ключевые
Потрясающая размеренная экскурсия. За несколько часов знакомишься с Будапештом со всех сторон. Программа охватывает все ключевые
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Алина
Остались в полном восторге от экскурсии, 4 часа на одном дыхании🙏🏻Интересно и познавательно, успели посмотреть много локаций👌🏻То, что нужно для знакомства с городом, мы были в Будапеште в первый раз и 100% влюбились. Спасибо!
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Евгений
Сусанна очень хорошо подойдет путешественникам желающим побольше узнать (и попробовать!) очарование всего спектра Будапештских кофеен и кондитерских! В неспешной (как и обещала Сусанна) прогулке вы узнаете как и где живут венгры на просторах большого города и даже цены на недвижимость. Спасибо!
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А
Отличная экскурсия, посетили все основные достопримечательности Буды и Пешта. Сусанна - отличный рассказчик, я узнала много интересных подробностей об истории города. Маршрут хорошо продуман, время пролетело незаметно. Сусанна, огромное вам спасибо!
Отличная экскурсия, посетили все основные достопримечательности Буды и Пешта. Сусанна - отличный рассказчик, я узнала много
Отличная экскурсия, посетили все основные достопримечательности Буды и Пешта. Сусанна - отличный рассказчик, я узнала много
Отличная экскурсия, посетили все основные достопримечательности Буды и Пешта. Сусанна - отличный рассказчик, я узнала много
Отличная экскурсия, посетили все основные достопримечательности Буды и Пешта. Сусанна - отличный рассказчик, я узнала много
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Входит в следующие категории Будапешта

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