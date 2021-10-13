По-моему, чтобы по-настоящему почувствовать незнакомый город, нужно именно гулять по нему, причём долго и неторопливо. Разумеется, начинать знакомство принято с достопримечательностей «must see». Поэтому в нашем обязательном списке:
Но, поверьте мне, ничуть не менее заманчиво просто бродить вдоль улиц, заглядывать в таинственные дворы-колодцы (если выпадет возможность) и в старинные подворотни, украшенные лепниной. Остановиться у кондитерской и вдохнуть аромат кофе и свежей выпечки — а потом присесть с мороженым в парке или у фонтана, рассматривать прохожих, фотографировать, восхищаться, удивляться, сравнивать…
Итак, если вы готовы пообщаться с местным жителем, не любите спешить и не боитесь долгих прогулок — моя программа для вас.
Дополнительные расходы: проездной билет, пожертвования в базилике, кофе и мороженое.