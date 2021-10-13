Что вас ожидает

Легко, насыщенно, не спеша

По-моему, чтобы по-настоящему почувствовать незнакомый город, нужно именно гулять по нему, причём долго и неторопливо. Разумеется, начинать знакомство принято с достопримечательностей «must see». Поэтому в нашем обязательном списке:

Парламент

Базилика Святого Иштвана

Купальни Сечени

площадь Героев

замок Вайдахуняд

дунайские мосты

фонтан «Королевская охота»

панорамные виды со смотровых площадок перед Королевским дворцом

Но, поверьте мне, ничуть не менее заманчиво просто бродить вдоль улиц, заглядывать в таинственные дворы-колодцы (если выпадет возможность) и в старинные подворотни, украшенные лепниной. Остановиться у кондитерской и вдохнуть аромат кофе и свежей выпечки — а потом присесть с мороженым в парке или у фонтана, рассматривать прохожих, фотографировать, восхищаться, удивляться, сравнивать…

Итак, если вы готовы пообщаться с местным жителем, не любите спешить и не боитесь долгих прогулок — моя программа для вас.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проездной билет, пожертвования в базилике, кофе и мороженое.