Что вас ожидает
Будапешт: занимательные факты и легенды
Вы побываете на площади Елизаветы, рассмотрите фонтан «с двумя жизнями», попытаетесь услышать крик торговца газетами из прошлого, узнаете историю памятника Советским воинам и умилитесь скульптуре Пузатого полицейского. А также узнаете:
- Что означают цвета венгерского флага и кто охраняет Парламент
- Какой памятник имеет репутацию «самого скандального в Будапеште» и каким образом на улицах города появляются загадочные мини-скульптуры
- Почему в Дунае нельзя купаться и сколько кругов можно проехать на местном колесе обозрения
- Какие трагические события предшествовали строительству базилики Святого Иштвана
- Как Будапешт связан с Майклом Джексоном и Рональдом Рейганом
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.