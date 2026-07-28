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Нескучное знакомство с Пештом

Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Представляем вашему вниманию увлекательную пешеходную экскурсию по Пешту - сердцу Будапешта.

Вас ждет знакомство с самыми яркими достопримечательностями: от величественной базилики Святого Иштвана до уникальных мини-скульптур, скрытых на улицах города.

Вы узнаете
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о том, как был образован Будапешт, его истории и культуре, а также о том, как живет город сегодня.

Экскурсия не требует дополнительных расходов и позволит вам по-настоящему погрузиться в атмосферу венгерской столицы, а советы местного жителя помогут вам увидеть город с неожиданных сторон

5
263 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Увлекательные истории и легенды
  • 🏛️ Величественные архитектурные памятники
  • 🗺️ Интересные факты о Будапеште
  • 👀 Необычные мини-скульптуры
  • 📸 Великолепные фотомоменты
Нескучное знакомство с Пештом
Нескучное знакомство с Пештом
Нескучное знакомство с Пештом

Что можно увидеть

  • Базилика Святого Иштвана
  • Здание Парламента
  • Площадь Елизаветы
  • Фонтан «с двумя жизнями»
  • Памятник Советским воинам
  • Скульптура Пузатого полицейского

Описание экскурсии

Будапешт: занимательные факты и легенды

Вы побываете на площади Елизаветы, рассмотрите фонтан «с двумя жизнями», попытаетесь услышать крик торговца газетами из прошлого, узнаете историю памятника Советским воинам и умилитесь скульптуре Пузатого полицейского. А также узнаете:

  • Что означают цвета венгерского флага и кто охраняет Парламент
  • Какой памятник имеет репутацию «самого скандального в Будапеште» и каким образом на улицах города появляются загадочные мини-скульптуры
  • Почему в Дунае нельзя купаться и сколько кругов можно проехать на местном колесе обозрения
  • Какие трагические события предшествовали строительству базилики Святого Иштвана
  • Как Будапешт связан с Майклом Джексоном и Рональдом Рейганом

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

в понедельник, среду и пятницу в 17:00, во вторник, четверг и субботу в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€30
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Эржибет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 17:00, во вторник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4238 туристов
Я лицензированный гид и уже много лет провожу программы по Будапешту. В этот город я влюбилась с первого взгляда и до сих пор каждый день открываю в нём что-то новое. На
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прогулках показываю не только главные достопримечательности, но и скрытые уголки, которые часто остаются вне туристических маршрутов. Провожу программы в мини-группах и индивидуально, всегда учитываю интересы путешественников и стараюсь делать прогулки живыми, лёгкими и без перегруженных дат. Особенно рекомендую знакомиться с Будапештом в первые дни поездки — так будет проще сориентироваться в городе, найти интересные места и получить максимум впечатлений. Для меня это не просто работа. Хочется, чтобы после встречи вы почувствовали атмосферу Будапешта и захотели вернуться сюда снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 263 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
258
4
2
3
3
2
1
Белла
Хочу поблагодарить Инну за чудесное знакомство с Пештом, за её профессионализм и доброжелательность!
За 2 часа мы посмотрели почти все самые интересные места старого города Пешта и получили рекомендации, какие еще локации можно посмотреть самостоятельно! Воспользовавшись этими совета я приобрела билет для посещения и осмотра интерьеров Парламента и получила огромное удовольствие!
Хочу поблагодарить Инну за чудесное знакомство с Пештом, за её профессионализм и доброжелательность!
Хочу поблагодарить Инну за чудесное знакомство с Пештом, за её профессионализм и доброжелательность!
Хочу поблагодарить Инну за чудесное знакомство с Пештом, за её профессионализм и доброжелательность!
Хочу поблагодарить Инну за чудесное знакомство с Пештом, за её профессионализм и доброжелательность!
Хочу поблагодарить Инну за чудесное знакомство с Пештом, за её профессионализм и доброжелательность!
Хочу поблагодарить Инну за чудесное знакомство с Пештом, за её профессионализм и доброжелательность!
Хочу поблагодарить Инну за чудесное знакомство с Пештом, за её профессионализм и доброжелательность!
Хочу поблагодарить Инну за чудесное знакомство с Пештом, за её профессионализм и доброжелательность!+2
Хочу поблагодарить Инну за чудесное знакомство с Пештом, за её профессионализм и доброжелательность!
Хочу поблагодарить Инну за чудесное знакомство с Пештом, за её профессионализм и доброжелательность!
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Ангелина
Я впервые в Будапеште, и этот город меня просто сразил наповал! благодарю нашего гида Инну за рассказ и погружение в историю, за интересный маршрут по столице, за ответы на вопросы.
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Погода была чудесная. Я была на экскурсии в Пеште и на другой день в Буде, также с Инной. Ходили быстро, по 15-20т шагов за день у меня было в итоге. Мой единственные комментарий к экскурсии - быстрая подача информации, иногда мы не успевали разобрать слова. Обратите на это внимание при желании. В остальном - благодарю и рекомендую всем!

Я впервые в Будапеште, и этот город меня просто сразил наповал! благодарю нашего гида Инну за
Я впервые в Будапеште, и этот город меня просто сразил наповал! благодарю нашего гида Инну за
Я впервые в Будапеште, и этот город меня просто сразил наповал! благодарю нашего гида Инну за
Я впервые в Будапеште, и этот город меня просто сразил наповал! благодарю нашего гида Инну за
Я впервые в Будапеште, и этот город меня просто сразил наповал! благодарю нашего гида Инну за
Я впервые в Будапеште, и этот город меня просто сразил наповал! благодарю нашего гида Инну за
Я впервые в Будапеште, и этот город меня просто сразил наповал! благодарю нашего гида Инну за
Я впервые в Будапеште, и этот город меня просто сразил наповал! благодарю нашего гида Инну за+3
Я впервые в Будапеште, и этот город меня просто сразил наповал! благодарю нашего гида Инну за
Я впервые в Будапеште, и этот город меня просто сразил наповал! благодарю нашего гида Инну за
Я впервые в Будапеште, и этот город меня просто сразил наповал! благодарю нашего гида Инну за
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Татьяна
Были на экскурсии с Инной втроем: я и двое детей-подростков, прекрасно прогулялись по вечернему городу и узнали много нового. Инна-большая молодец! расскажет разные лайф-хаки,подскажет,куда точно стоит сходить в Будапеште и с удовольствием ответит на все вопросы. Кстати,сама знает венгерский)👍
Были на экскурсии с Инной втроем: я и двое детей-подростков, прекрасно прогулялись по вечернему городу и
Были на экскурсии с Инной втроем: я и двое детей-подростков, прекрасно прогулялись по вечернему городу и
Были на экскурсии с Инной втроем: я и двое детей-подростков, прекрасно прогулялись по вечернему городу и
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A
огромное спасибо Инне за эту прогулку по Будапешту!
Экскурсия прошла на одном дыхании, без перегруза датами.
Была передана атмосфера города.
С уверенностью могу рекомендовать Инну в качестве гида!
огромное спасибо Инне за эту прогулку по Будапешту!
огромное спасибо Инне за эту прогулку по Будапешту!
огромное спасибо Инне за эту прогулку по Будапешту!
огромное спасибо Инне за эту прогулку по Будапешту!
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Елена
Прекрасная экскурсия с Инной! это был наш первый день в Будапеште, путешествовали с дочкой-подростком, поэтому хотелось получить первое впечатление о городе на удобном маршруте по знаковым местам, но без перегруза
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лишними «скучными» историческими деталями. Эта прогулка соответствовала всем нашим ожиданиям! Очень понравились советы Инны по кафе-ресторанам и блюдам, которые стоит в каждом из них попробовать, а также лайфхаки, чтобы за это не переплачивать. В чудесную кондитерскую с макаронами, как и в Штрудельхаус, мы еще вернулись позднее дополнительно! Инна, благодарим и желаем попутного ветра и позитивных клиентов! 🌸🌸🌸

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О
Провели два увлекательных дня с Инной. Посмотрели основные достопримечательности, узнали много интересных фактов и мест, и все это в формате легкой дружеской беседы. Огромное спасибо за гастрономические рекомендации!
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