Нескучное знакомство с Пештом

Пройти по центру города и рассмотреть его главные и тайные места

Вместе мы погуляем по волшебному Пешту — равнинной части венгерской столицы на левом берегу Дуная.

Вы отыщете необычные мини-скульптуры, увидите знаменитую базилику Святого Иштвана и оцените грандиозное здание Парламента! А я расскажу, как был образован Будапешт и чем он живет сегодня и поделюсь советами местного жителя.
Нескучное знакомство с Пештом
Нескучное знакомство с Пештом
Нескучное знакомство с Пештом
Нескучное знакомство с Пештом
Нескучное знакомство с Пештом
Нескучное знакомство с Пештом
Нескучное знакомство с Пештом
Нескучное знакомство с Пештом
Нескучное знакомство с Пештом
Нескучное знакомство с Пештом

Что вас ожидает

Будапешт: занимательные факты и легенды

Вы побываете на площади Елизаветы, рассмотрите фонтан «с двумя жизнями», попытаетесь услышать крик торговца газетами из прошлого, узнаете историю памятника Советским воинам и умилитесь скульптуре Пузатого полицейского. А также узнаете:

  • Что означают цвета венгерского флага и кто охраняет Парламент
  • Какой памятник имеет репутацию «самого скандального в Будапеште» и каким образом на улицах города появляются загадочные мини-скульптуры
  • Почему в Дунае нельзя купаться и сколько кругов можно проехать на местном колесе обозрения
  • Какие трагические события предшествовали строительству базилики Святого Иштвана
  • Как Будапешт связан с Майклом Джексоном и Рональдом Рейганом

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Эржибет
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Инна
Инна
Привет, я Инна! Я влюбилась в Будапешт с первого взгляда. Каждый день этот удивительный город раскрывает мне новые интересные места и загадочные страницы истории. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и своей любовью к венгерской столице!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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