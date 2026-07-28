Представляем вашему вниманию увлекательную пешеходную экскурсию по Пешту - сердцу Будапешта.
Вас ждет знакомство с самыми яркими достопримечательностями: от величественной базилики Святого Иштвана до уникальных мини-скульптур, скрытых на улицах города.
Вы узнаете
Вас ждет знакомство с самыми яркими достопримечательностями: от величественной базилики Святого Иштвана до уникальных мини-скульптур, скрытых на улицах города.
Вы узнаете
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увлекательные истории и легенды
- 🏛️ Величественные архитектурные памятники
- 🗺️ Интересные факты о Будапеште
- 👀 Необычные мини-скульптуры
- 📸 Великолепные фотомоменты
Что можно увидеть
- Базилика Святого Иштвана
- Здание Парламента
- Площадь Елизаветы
- Фонтан «с двумя жизнями»
- Памятник Советским воинам
- Скульптура Пузатого полицейского
Описание экскурсии
Будапешт: занимательные факты и легенды
Вы побываете на площади Елизаветы, рассмотрите фонтан «с двумя жизнями», попытаетесь услышать крик торговца газетами из прошлого, узнаете историю памятника Советским воинам и умилитесь скульптуре Пузатого полицейского. А также узнаете:
- Что означают цвета венгерского флага и кто охраняет Парламент
- Какой памятник имеет репутацию «самого скандального в Будапеште» и каким образом на улицах города появляются загадочные мини-скульптуры
- Почему в Дунае нельзя купаться и сколько кругов можно проехать на местном колесе обозрения
- Какие трагические события предшествовали строительству базилики Святого Иштвана
- Как Будапешт связан с Майклом Джексоном и Рональдом Рейганом
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
в понедельник, среду и пятницу в 17:00, во вторник, четверг и субботу в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Эржибет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 17:00, во вторник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4238 туристов
Я лицензированный гид и уже много лет провожу программы по Будапешту. В этот город я влюбилась с первого взгляда и до сих пор каждый день открываю в нём что-то новое. На
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 263 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу поблагодарить Инну за чудесное знакомство с Пештом, за её профессионализм и доброжелательность!
За 2 часа мы посмотрели почти все самые интересные места старого города Пешта и получили рекомендации, какие еще локации можно посмотреть самостоятельно! Воспользовавшись этими совета я приобрела билет для посещения и осмотра интерьеров Парламента и получила огромное удовольствие!
За 2 часа мы посмотрели почти все самые интересные места старого города Пешта и получили рекомендации, какие еще локации можно посмотреть самостоятельно! Воспользовавшись этими совета я приобрела билет для посещения и осмотра интерьеров Парламента и получила огромное удовольствие!
+2
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Я впервые в Будапеште, и этот город меня просто сразил наповал! благодарю нашего гида Инну за рассказ и погружение в историю, за интересный маршрут по столице, за ответы на вопросы.
+3
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Были на экскурсии с Инной втроем: я и двое детей-подростков, прекрасно прогулялись по вечернему городу и узнали много нового. Инна-большая молодец! расскажет разные лайф-хаки,подскажет,куда точно стоит сходить в Будапеште и с удовольствием ответит на все вопросы. Кстати,сама знает венгерский)👍
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A
огромное спасибо Инне за эту прогулку по Будапешту!
Экскурсия прошла на одном дыхании, без перегруза датами.
Была передана атмосфера города.
С уверенностью могу рекомендовать Инну в качестве гида!
Экскурсия прошла на одном дыхании, без перегруза датами.
Была передана атмосфера города.
С уверенностью могу рекомендовать Инну в качестве гида!
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Прекрасная экскурсия с Инной! это был наш первый день в Будапеште, путешествовали с дочкой-подростком, поэтому хотелось получить первое впечатление о городе на удобном маршруте по знаковым местам, но без перегруза
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О
Провели два увлекательных дня с Инной. Посмотрели основные достопримечательности, узнали много интересных фактов и мест, и все это в формате легкой дружеской беседы. Огромное спасибо за гастрономические рекомендации!
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