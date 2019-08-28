Что вас ожидает

Территориально экскурсия не очень обширна — только Буда, только Крепостной холм. Тут, помимо рассказов и баек, главное — зрелище. На Пешт смотреть нужно именно в тот момент, когда небо наливается глубокой синевой, а заходящее солнце зажигает окна и крыши и красит стены густым, как варенье, розовым цветом. Тут, кстати, выясняется, что главная функция Рыбацкого бастиона — служить рамкой для ландшафта Пешта, на который нацелены камеры фотоаппаратов. Днем, среди толкающихся туристов, такого зрелища не увидеть и такого кадра не сделать.

А на улочках и возле крепостной стены обнаруживается множество памятников, каждый — с историей. И сами эти улочки в сгущающейся темноте выглядят так, что не удивит фигура монаха, перебегающего дорогу под звон церковного колокола, и не Матьяш ли Корвин шествует по мостовой, и не Сулейман ли Великолепный собирается штурмовать Буду?

Когда же настанет ночь, прожектора выхватят из темноты шпиль церкви Матьяша, а Дунай, видный сверху как на ладони, прочертят сияющие линии мостов, и будет уже не так-то легко разобрать, где кончаются огни городские, а где начинаются звезды небесные.