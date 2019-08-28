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Ночь. Замок. Буда

Истории памятников, запах ночных цветов и незабываемый вид на светящийся огнями Пешт

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у базилики св. Иштвана
  • Заказать экскурсию

222 за экскурсию

У этой экскурсии11 отзывов
5
Anna
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Anna – Гид в Будапеште
Летом в каменном городе днем жарко, а в туристических местах — у церкви Матьяша, на Рыбацком бастионе — толпы и толпы.

Поэтому — ночь.

Начинаем на закате, поднимаемся на Крепостной холм, проходим узкими, ныряющими в тень улочками Буды...

И вот на фоне синего неба загораются огни Парламента, и пахнут ночные цветы, и тишина, и звезды.

Пара ресторанов наверху открыта до полуночи — это так, к слову.
Ночь. Замок. Буда
Ночь. Замок. Буда

Что вас ожидает

Территориально экскурсия не очень обширна — только Буда, только Крепостной холм. Тут, помимо рассказов и баек, главное — зрелище. На Пешт смотреть нужно именно в тот момент, когда небо наливается глубокой синевой, а заходящее солнце зажигает окна и крыши и красит стены густым, как варенье, розовым цветом. Тут, кстати, выясняется, что главная функция Рыбацкого бастиона — служить рамкой для ландшафта Пешта, на который нацелены камеры фотоаппаратов. Днем, среди толкающихся туристов, такого зрелища не увидеть и такого кадра не сделать.

А на улочках и возле крепостной стены обнаруживается множество памятников, каждый — с историей. И сами эти улочки в сгущающейся темноте выглядят так, что не удивит фигура монаха, перебегающего дорогу под звон церковного колокола, и не Матьяш ли Корвин шествует по мостовой, и не Сулейман ли Великолепный собирается штурмовать Буду?

Когда же настанет ночь, прожектора выхватят из темноты шпиль церкви Матьяша, а Дунай, видный сверху как на ладони, прочертят сияющие линии мостов, и будет уже не так-то легко разобрать, где кончаются огни городские, а где начинаются звезды небесные.

Ночь. Замок. Буда
Ночь. Замок. Буда
Ночь. Замок. Буда
Ночь. Замок. Буда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у базилики св. Иштвана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
В 2013 году в издательстве «Афиша» вышел мой путеводитель по Будапешту. Книга получилась немаленькая, очень многое осталось за кадром — Будапешт сам как большая книга, читать его можно бесконечно... А в 2016 г. издательство НЛО выпустило вторую — «Триумф красной герани». Тут уже речь идет не о том, что где находится, а о том, что оно значит — для истории Венгрии, для ее культуры, для нас... Будапешт прочитывать — улицу за улицей, площади, скверы, монументы и дворики — особенно интересно. Загадочный венгерский язык делает страну малоизвестной окружающему миру... Между тем здесь своя, очень интересная и поучительная история, своя великолепная (неожиданно великолепная!) архитектура, свой стиль жизни: неторопливый, доброжелательный, именно такой, какой нужен во время отпуска. Но, кажется, Будапешт всегда именно так и живет.
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11 отзывов оставили туристы

28 августа 2019
Большое спасибо Анне за такую восхитительную экскурсию! Прошла на "одном дыхании": легко и непринужденно! Информацию Анна подает настолько артистично, что ничего не остается, как слушать и получать удовольствие. Были с подростками 17 и 21 год, которые в силу возраста не очень то хотели экскурсии в принципе, но и они были в восторге! Очень ярко и интересно!
Екатерина
30 июня 2019
Очень легкая и охватывающая большую территорию экскурсия, легкая пешеходная, включающая элементы пользования старинным видом транспорта. Большой плюс времени проведения экскурсии, когда все преображается включающейся подсветкой. Большое спасибо Анне, очень душевно, позновательно, неспешно. Интересно составлен маршрут, и мы действительно отдохнули и прекрасно провели вечер.
12 января 2019
Нам с супругой несказанно повезло попасть на экскурсию к Анне прямо в день нашего прибытия в Будапешт. Погода была дождливой, а мы уставшими после перелёта, но с первых же минут общения мы были полностью захвачены рассказом Анны и нашим маршрутом по вечернему предновогоднему городу. Анна любезно встретила нас прямо у отеля и изменила маршрут таким образом, чтобы познакомить нас с близлежащими достопримечательностями по пути к Замку. Мы узнали много интересных фактов об истории страны и города, архитектуре, местных традициях и людях, полюбовались ночным замком и видом на Пешт и здание парламента. Нам очень понравился стиль изложения, с вовлекающими в диалог паузами и интонациями, и конечно же чувство юмора Анны. Многие из ее рекомендаций составили наш план дальнейшего знакомства с городом, за что мы очень благодарны. Отдельный восторг - пронизанная любовью к Будапешту книга «Триумф Красной Герани» за авторством Анны, которую мы перечитывали на протяжении всей нашей поездки, узнавая себя в описанных там персонажах и местах.. Очень рекомендуем начать ваше знакомство с Будапештом с такой экскурсии и надеемся в дальнейшем попасть на одну из других тематически экскурсий Анны.
6 ноября 2018
Бодрая и приятная вечерняя прогулка, Анна интересно рассказывает и всегода готова пояснить заинтересовавшие моменты. Я бы назвала прогулку авторской, не канонической. Спасибо!
25 октября 2018
Очень понравилась и экскурсия и гид. Брали несколько экскурсий в Будапеште. Именно эта экскурсия оставила больше всего впечатлений, а рассказ гида был лучшим. Анна сразу услышала наши пожелания по проведению экскурсии (мы были с маленьким ребенком) и смогла провести такие параллели с российской историей, что история Венгрии стала нам более понятна. Спасибо!
Maria
6 июня 2018
Очень понравилась экскурсия! В процессе наступал вечер, что только добавило шарма историям гида. На все интересующие нас вопросы мы получили ответы. Рекомендую!
Marina
30 октября 2017
Наше глубокое убеждение в том, что качество любой экскурсии зависит прежде всего от личности экскурсовода, в очередной раз было подтверждено знакомством с Анной. За 3 часа перед нами было соткано масштабное историческое полотно в обрамлении архитектурных деталей, с вкраплениями современных реалий, литературно выдержанное и поданное с юмором и страстью увлеченного человека... Что еще можно добавить? Спасибо, Анна.
Natalija
25 августа 2017
Анна, огромное спасибо за интересные истории о Будапеште! Было очень здорово и совсем не хотелось расставаться! С таким гидом можно ходить по городу бксконечно и не уставать!
26 июля 2017
Анна великолепный экскурсовод. Я давно столько не смеялась. Чувство юмора и глубинные знания венгерской души. С удовольствием провела время и запомнила практически все, что редкость после экскурсий. Венгрии повезло, что Анна настолько ей увлечена и умеет так мастерски преподнести интересующимся за короткий промежуток времени.
19 января 2017
Спасибо гиду за клиетоориентированность и творческий подход к своему делу! В дальнейшем пожелание только одно - студенческие скидки :)
Ещё 1 отзыв

Anna проводит ещё 8 экскурсий

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