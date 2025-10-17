Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме
Летние вечера в Будапеште прекрасны, особенно когда дневная жара сменяется прохладой ночи, а туристические места опустеют, оставляя пространство для уединенного восхищения.
Начните своё приключение на закате, когда последние лучи солнца озаряют читать дальшеуменьшить
стены и крыши, придавая им неповторимый розовый оттенок.
Поднимитесь на Крепостной холм, где узкие улочки Буды погружаются в тень, создавая атмосферу таинственности и исторической загадочности.
Вас ждёт не только захватывающий рассказ о прошлом города, но и уникальная возможность увидеть огни Парламента на фоне синего неба, ощутить аромат ночных цветов и насладиться тишиной под звёздным небом. Возможность поужинать в одном из ресторанов на вершине холма добавит в ваш вечер изысканности.
Эта экскурсия - идеальный способ ощутить дух Будапешта и увековечить его красоту в памяти и на фотографиях
Лучше всего посетить Будапешт для экскурсии «Ночь. Замок. Буда» в летние месяцы - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для вечерних прогулок, а продолжительность светового дня позволяет насладиться видами в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Церковь Матьяша
Рыбацкий бастион
Парламент
Крепостной холм
Описание экскурсии
Территориально экскурсия не очень обширна — только Буда, только Крепостной холм. Тут, помимо рассказов и баек, главное — зрелище. На Пешт смотреть нужно именно в тот момент, когда небо наливается глубокой синевой, а заходящее солнце зажигает окна и крыши и красит стены густым, как варенье, розовым цветом. Тут, кстати, выясняется, что главная функция Рыбацкого бастиона — служить рамкой для ландшафта Пешта, на который нацелены камеры фотоаппаратов. Днем, среди толкающихся туристов, такого зрелища не увидеть и такого кадра не сделать.
А на улочках и возле крепостной стены обнаруживается множество памятников, каждый — с историей. И сами эти улочки в сгущающейся темноте выглядят так, что не удивит фигура монаха, перебегающего дорогу под звон церковного колокола, и не Матьяш ли Корвин шествует по мостовой, и не Сулейман ли Великолепный собирается штурмовать Буду?
Когда же настанет ночь, прожектора выхватят из темноты шпиль церкви Матьяша, а Дунай, видный сверху как на ладони, прочертят сияющие линии мостов, и будет уже не так-то легко разобрать, где кончаются огни городские, а где начинаются звезды небесные.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У базилики св. Иштвана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 984 туристов
Учителя научили меня «читать» архитектуру. Ученики — рассказывать о ней. Я искусствовед по образованию, преподаватель по опыту работы и вот уже десять лет — гид по прекрасному городу и автор читать дальшеуменьшить
книг о Венгрии. В 2013 г. в издательстве «Афиша» вышел мой путеводитель по Будапешту. А в 2016 г. издательство НЛО выпустило вторую книгу — «Триумф красной герани». Тут уже речь шла не о достопримечательностях, а о том, что они значат для истории Венгрии, для её культуры, для нас. За этой книгой последовала ещё одна, написанная в соавторстве с коллегами, — о будапештских кофейнях, их нравах и традициях. Недавняя книга «Семь ключей о Пеште» рассказывает историю Венгрии (а, значит, и Европы), так, как она запечатлелась в будапештской архитектуре. А она здесь неожиданно великолепная и на редкость красноречивая.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Sandra
Экскурсия соответствует описанию, ощущается, что это авторская экскурсия. Можно конечно было упомянуть, что надо будет подъезжать на автобусе или фуникулере наверх холма Буды. В экскурсии на Будский холм вечером есть свой шарм. Дневная экскурсия явно будет совсем другой.
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П
Павел
Нам с супругой несказанно повезло попасть на экскурсию к Анне прямо в день нашего прибытия в Будапешт. Погода была дождливой, а мы уставшими после перелёта, но с первых же минут читать дальшеуменьшить
общения мы были полностью захвачены рассказом Анны и нашим маршрутом по вечернему предновогоднему городу. Анна любезно встретила нас прямо у отеля и изменила маршрут таким образом, чтобы познакомить нас с близлежащими достопримечательностями по пути к Замку. Мы узнали много интересных фактов об истории страны и города, архитектуре, местных традициях и людях, полюбовались ночным замком и видом на Пешт и здание парламента. Нам очень понравился стиль изложения, с вовлекающими в диалог паузами и интонациями, и конечно же чувство юмора Анны. Многие из ее рекомендаций составили наш план дальнейшего знакомства с городом, за что мы очень благодарны. Отдельный восторг - пронизанная любовью к Будапешту книга «Триумф Красной Герани» за авторством Анны, которую мы перечитывали на протяжении всей нашей поездки, узнавая себя в описанных там персонажах и местах.. Очень рекомендуем начать ваше знакомство с Будапештом с такой экскурсии и надеемся в дальнейшем попасть на одну из других тематически экскурсий Анны.
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Marina
Наше глубокое убеждение в том, что качество любой экскурсии зависит прежде всего от личности экскурсовода, в очередной раз было подтверждено знакомством с Анной. За 3 часа перед нами было соткано масштабное историческое полотно в обрамлении архитектурных деталей, с вкраплениями современных реалий, литературно выдержанное и поданное с юмором и страстью увлеченного человека… Что еще можно добавить? Спасибо, Анна.
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Екатерина
Очень легкая и охватывающая большую территорию экскурсия, легкая пешеходная, включающая элементы пользования старинным видом транспорта. Большой плюс времени проведения экскурсии, когда все преображается включающейся подсветкой. Большое спасибо Анне, очень душевно, позновательно, неспешно. Интересно составлен маршрут, и мы действительно отдохнули и прекрасно провели вечер.
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А
Анна
Очень понравилась и экскурсия и гид. Брали несколько экскурсий в Будапеште. Именно эта экскурсия оставила больше всего впечатлений, а рассказ гида был лучшим. Анна сразу услышала наши пожелания по проведению экскурсии (мы были с маленьким ребенком) и смогла провести такие параллели с российской историей, что история Венгрии стала нам более понятна. Спасибо!
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Ю
Юлия
Большое спасибо Анне за такую восхитительную экскурсию! Прошла на "одном дыхании": легко и непринужденно! Информацию Анна подает настолько артистично, что ничего не остается, как слушать и получать удовольствие. Были с подростками 17 и 21 год, которые в силу возраста не очень то хотели экскурсии в принципе, но и они были в восторге! Очень ярко и интересно!