На этой индивидуальной экскурсии вы пройдёте по мощёным улочкам Буды, где вершилась история Венгрии. Узнаете, как Буда стала столицей, и какие тайны скрывают её крепости. Полюбуетесь видами на будайские горы и посетите коронационный храм Успения Богородицы. Откройте для себя загадочный подземный лабиринт и попробуйте настоящие венгерские штрудели. Эта прогулка подарит вам уникальные впечатления и знания о богатой истории Буды
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические крепости и ворота
- ⛪ Коронационный храм Успения Богородицы
- 🗺️ Живописные виды на будайские горы
- 🕵️♂️ Загадочный подземный лабиринт
- 🍰 Самая старая кондитерская города
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Крепостные стены
- Коронационный храм Успения Богородицы
- Президентский дворец
- Королевский дворец
- Средневековая синагога
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Крепостные стены и ворота, сыгравшие важную роль в освобождении от османского владычества.
- Коронационный храм Успения Богородицы — один из главных символов Буды.
- Следы эпохи короля Матяша и его наследие.
- Живописные виды на будайские горы.
- Загадочный подземный лабиринт под крепостным холмом.
- Президентский и королевский дворцы.
- Самую старую кондитерскую города.
- Средневековую синагогу.
И узнаете:
- Почему после монголо-татарского нашествия Буда стала новой столицей Венгрии.
- О чем повествуют легенды великого короля Матяша.
- Какие тайны скрываются в подземных ходах крепости.
- Какой рисунок на фарфоре заказала сама королева Виктория.
- Почему турки в 16 веке варили «чёрный суп» и стоит ли его пробовать.
- Где подают настоящие венгерские штрудели.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Cвятой Tроицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 152 туристов
Венгрия — моя вторая родина, а Будапешт является любимым городом, где состоялась моя жизнь, семья, судьба и любовь! С 2009 года являюсь лицензированный экскурсоводом и членом венгерского Союза гидов. Провожу индивидуальные, групповыеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
26 авг 2025
Огромное спасибо Светлане за экскурсию!!
Я получила большое удовольствие от общения, узнала интересные факты о городе, мы обсудили интересные мне темы.
Светлана показала где попробовать настоящие венгерские штрудели и где купить волшебные капли от всех болезней:))
А ещё я получила чудесные фото на память 😊
Я получила большое удовольствие от общения, узнала интересные факты о городе, мы обсудили интересные мне темы.
Светлана показала где попробовать настоящие венгерские штрудели и где купить волшебные капли от всех болезней:))
А ещё я получила чудесные фото на память 😊
Т
Татьяна
17 авг 2025
Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! В непростых погодыных условиях, она смогла организовать интересный и неутомительный маршрут, учитывала существенный возрастной разброс нашей группы, создала приятную доверительную атмосферу.
Д
Дмитрий
1 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Светлана явно знаток истории (и не только Венгрии) и просто приятный человек. Особенно впечатлила адаптация и импровизация маршрута под нас. В общем - 5 баллов!
М
Майя
18 июл 2025
Очень интересная экскурсия с гидом Светланой. Мы посетили экскурсию семьей из 5-ти человек. Рассказ был занимательный, Светлана отвечала на все вопросы, рассказывала много интересных фактов из истории и современной жизни Будапешта. Подсказала, какие еще места можно посетить, в какие рестораны и музеи сходить. Всем советую и эту экскурсию, и я уверена и другие экскурсии со Светланой будут столь же интересны.
Наталья
7 июн 2025
Нам очень повезло со Светланой. Еще до начала встречи у нас появились проблемы с покупкой билетов на транспорт, Светлана сама купила билеты и привезла их очень быстро к нашей станции
Ольга
2 июн 2025
Все прошло отлично! Мы посмотрели Будайскую крепость и окрестности. Виды просто шикарные, также зашли внутрь храма и там прослушали интересную информацию о правящей династии, рассмотрели витражи и украшения храма. С горы был прекрасный вид на Парламент и Дунай. На вечер Светлана помогла нам заказать билеты на кораблик. В общем экскурсия нам очень понравилась и мы будем рекомендовать её друзьям.
С
Светлана
22 мая 2025
Светлана - интеллигентный и очень знающий гид. Гибкость в выборе маршрута, деликатность и готовность" перестроить" экскурсию под интересы туристов - замечательное и важное качество для гида. Мы прошлись нетуристическими путями
Е
Евгения
21 мая 2025
Спасибо Светлане за прогулку в неспешном ритме и интересное повествование!
Дмитрий
18 мая 2025
Нам посчастливилось провести 3 часа в компании Светланы на экскурсии по достопримечательностям Буды. Маршрут построен очень грамотно, мы успели посмотреть все самое основное, правильно расставлены акценты, очень интересно и увлекательно.
Е
Евгений
8 мая 2025
Благодарим Светлану за интересный рассказ и красивые легенды о Будапеште! Спасибо за теплый прием и приятные эмоции!
Ю
Юлия
11 апр 2025
Сегодня провели замечательный день в Будапеште со Светланой!! Это прекрасный экскурсовод и очень душевный человек!! От души благодарим Светлану за всё - и за встречу прямо возле нашего места жительства,
О
Орестис
11 апр 2025
Светлана, очень, очень приятный человек, хороший рассказчик, очень хорошо знает историю Венгрии, и Будапешта в частности. Увлечена Венгрией, с огромным багажом знаний по истории Венгрии и исторических событий. В день
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии из Будапешта
Групповая
до 15 чел.
Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
Расписание: ежедневно в 14:00
11 ноя в 14:00
12 ноя в 14:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Аристократическая Буда
Прогулка по историческим местам Буды с захватывающими видами и интересными историями. Завершите день в аутентичной кофейне
30 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ночь. Замок. Буда: эксклюзивное путешествие по Будапешту
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме
Начало: У базилики св. Иштвана
14 ноя в 15:00
15 ноя в 10:00
€267 за всё до 6 чел.