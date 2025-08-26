читать дальше

и за внимательное отношение к детям и подарочки для них, и за интересный рассказ о волшебных местах города, за то, что помогла сориентироваться и сама заказала для нас билеты на кораблик, за ответы на все наши многочисленные вопросы!!! У нас сложилось впечатление, что мы приехали в город, где нас ждал друг, с которым мы знакомы много лет, и который встречал нас с распростертыми объятиями!!! А это ооочень дорого!!! Светлана показала очень интересные места, мы с удовольствием окунулись в волшебную атмосферу Будды!! От души рекомендую всем обращаться к Светлане!!!