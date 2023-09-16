Коктейльный круиз Sunset (вечерний)

Будапештский вечерний коктейльный круиз: Прекрасная групповая экскурсия

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле. На месте сбора следует быть за 15 мин. до отправления корабля.
Коктейльный круиз Sunset (вечерний)
Коктейльный круиз Sunset (вечерний)
Коктейльный круиз Sunset (вечерний)
Коктейльный круиз Sunset (вечерний)
Коктейльный круиз Sunset (вечерний)
Коктейльный круиз Sunset (вечерний)
Коктейльный круиз Sunset (вечерний)

Что вас ожидает:

  • Цепной мост
  • Мост Маргит
  • Мост Свободы
  • Мост Петёфи
  • Мост Ракоци
  • Парламент
  • Церковь Матьяша
  • Будайская крепость
  • Холм Геллерт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Круиз проходит во время заката, предоставляя самые сказочные виды на освещенный Будапешт. Наслаждаясь великолепной панорамой, гости могут побаловать себя 3 свежеприготовленными коктейлями на борту. Проведите 85 минут на борту с абсолютным комфортом. Займите место на нашей террасе или отдохните на нижней палубе с кондиционером.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 85-минутный круиз на корабле "Nimród" 3 коктейля на человека на выбор (для детей - только безалкогольный вариант)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.2 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Вечерние
Круизы

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