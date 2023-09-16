Будапештский вечерний коктейльный круиз: Прекрасная групповая экскурсия
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле. На месте сбора следует быть за 15 мин. до отправления корабля.
Что вас ожидает:
- Цепной мост
- Мост Маргит
- Мост Свободы
- Мост Петёфи
- Мост Ракоци
- Парламент
- Церковь Матьяша
- Будайская крепость
- Холм Геллерт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Круиз проходит во время заката, предоставляя самые сказочные виды на освещенный Будапешт. Наслаждаясь великолепной панорамой, гости могут побаловать себя 3 свежеприготовленными коктейлями на борту. Проведите 85 минут на борту с абсолютным комфортом. Займите место на нашей террасе или отдохните на нижней палубе с кондиционером.
Ответы на вопросы
- Что входит
- 85-минутный круиз на корабле "Nimród" 3 коктейля на человека на выбор (для детей - только безалкогольный вариант)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 20:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.2 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Будапеште
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Вечерние
Круизы
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Дата и количество участников выбирается при бронировании