Вечерние экскурсии Будапешта

Найдено 32 экскурсии в категории «Вечерние» в Будапеште на русском языке, цены от €37. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Интересный Будапешт: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
202 отзыва
Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
135 за всё до 5 чел.
Будапешт - по следам империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия
Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху
Начало: Около метро Deak Ferenc
«Наслаждаясь сказочной атмосферой вечернего города, вы пройдете по центральным улицам и рассмотрите имперские помпезные здания и красивые витрины на фешн-проспекте Андраши»
Завтра в 12:30
10 июня в 17:30
от 110 за всё до 6 чел.
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
«Итак, утром — Будапешт парадно-буржуазный, с Парламентом и кондитерскими, а вечером — в район между Малым и Большим бульваром, за Синагогу на улице Дохань, и дальше, дальше…»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 4 чел.
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
183 отзыва
Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров
Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором
Начало: По договоренности с гидом
«Вечером Будапешт, закрыв двери своих музеев, открывает портал в другой мир — ярких огней и уникальных руин-баров»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
60 за всё до 15 чел.
Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город
Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 7 чел.
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
«В зависимости от ваших предпочтений я подберу финишную точку, где вы сможете весело продолжить вечер»
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от 107 за всё до 10 чел.
Свет и тени вечернего Будапешта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
«Вечерний Будапешт: огни, легенды и панорамы»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
135 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Групповая
2 часа
11 отзывов
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
«Маршрут удивит вас красивейшими достопримечательностями: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет и горой Геллерт — и всё это в сияющей вечерней подсветке»
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
37 за человека
Подземка, троллейбус, трамвай
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Подземка, троллейбус, трамвай
Захватывающая и непредсказуемая история общественного транспорта Будапешта от автора «Афиши»
«В рождественские вечера по набережной курсирует сияющий трамвай, сплошь оплетенный гирляндами огней»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
225 за всё до 5 чел.
Ночь. Замок. Буда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Ночь. Замок. Буда: эксклюзивное путешествие по Будапешту
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме
Начало: У базилики св. Иштвана
«Начинаем на закате, поднимаемся на Крепостной холм, проходим узкими, ныряющими в тень улочками Буды… И вот на фоне синего неба загораются огни Парламента, и пахнут ночные цветы, и тишина, и звезды»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
227 за всё до 6 чел.
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
1 отзыв
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
Проплыть по реке и полюбоваться Будапештом в вечерних огнях
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
65 за человека
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
8 отзывов
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Насыщенный день прогулок по Будапешту идеально дополнить вечером удовольствий — в этой прогулке их целых три»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
99 за человека
Три жемчужины Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
«Парламентом можно любоваться бесконечно долго, он прекрасен и ранним утром, и поздним вечером при подсветке»
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 3 чел.
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
16 отзывов
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Вечерний Будапешт, мосты и набережные в подсветке — лучшие декорации для завершения насыщенного дня»
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 90 за человека
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Осмотрите достопримечательности, наслаждаясь блюдами местной и интернациональной кухни, живой цыганской музыкой и настоящим фольклорным шоу в исполнении профессиональных танцоров в течение этого захватывающего вечера»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Огни вечернего Будапешта
Групповая
2 часа
7 отзывов
Огни вечернего Будапешта
«Проспект же Андраши будто изначально строился для вечерних променадов – подсветка будто возвращает гостей в конец 19 века, когда этот проспект и был построен»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00
40 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
«Вечерний круиз по Дунаю и прекрасная атмосфера праздника»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от 115 за человека
Будапешт для своих: руинные бары и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Будапешт для своих: руинные бары и не только
Начало: По договоренности
«Потому что за один вечер все их обойти совершенно невозможно»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
260 за всё до 4 чел.
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
«Проведите незабываемый вечер по набережной реки Дунай в элегантной обстановке на нашем роскошном корабле»
Расписание: Ежедневно в 19:00
97 за человека
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
«Проведите незабываемый вечер по набережной реки Дунай в элегантной обстановке на нашем роскошном корабле»
Расписание: Ежедневно в 19:00
115 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
«Проведите развлекательный вечер с гарантией абсолютного комфорта»
Расписание: Ежедневно в 18:30
97 за человека
Коктейльный круиз с фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз с фортепианным шоу
«Волшебную атмосферу вечера дополняет наш живой фортепианный концерт в исполнении двух фортепианных артистов, отмеченных наградами»
Расписание: Ежедневно в 19:15
97 за человека
Коктейльный круиз с фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз с фольклорным шоу
Расписание: Ежедневно в 19:15
97 за человека
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
«Проведите развлекательный вечер с гарантией абсолютного комфорта»
Расписание: Ежедневно в 19:00
115 за человека
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Круиз
1.5 часа
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Давайте отправимся на закате в круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать самые сказочные виды на освещенный огнями Будапешт»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
39.90 за человека
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Круиз
1.5 часа
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Во время круиза вы полюбуетесь популярными достопримечательностями города в свете вечерних огней — Будайской крепостью, холмом Геллерт, историческими зданиями»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
39.90 за человека
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Круиз
1 час 12 минут
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Удивите свою семью, друзей или коллег, сделайте их вечер особенным, разделите вкусный ужин на нашем круизном лайнере с пиццей, наслаждаясь круизом по реке»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:45
Завтра в 17:00
39.90 за человека
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Круиз по Дунаю в Будапеште — это возможность полюбоваться уникальной панорамой в свете вечерних огней, великолепными мостами и монументальными зданиями столицы»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Групповая
2.5 часа
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Осмотрите достопримечательности, наслаждаясь блюдами местной и интернациональной кухни, живой цыганской музыкой и настоящим фольклорным шоу в исполнении профессиональных танцоров в течение этого захватывающего вечера»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Круиз по Дунаю в Будапешт — это возможность полюбоваться уникальной панорамой в свете вечерних огней, великолепными мостами и монументальными зданиями столицы»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Волшебную атмосферу вечера дополнит живой фортепианный концерт»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 45 за человека
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Мы предлагаем вам расслабиться, попробовать наши фирменные коктейли и посмотреть на Будапешт в вечерних огнях»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Margarita
    3 июня 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)
  • А
    Артем
    1 июня 2024
    Интересный Будапешт: история и современность
    Ольга отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Попали под дождь, и Ольга прекрасно подстроилась, адаптировалось под ситуацию)) советую всем!
  • A
    Antonina
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
    читать дальше

    не совпало с информацией предоставленной в описании, но ошибиться было сложно, поскольку известен был номер причала и на тот момент, там был всего один катер. Сотрудники принимающей стороны встречают и провожают, напитки,которые входили в стоимость были отличного качества, анимационная составляющая тоже была интересная и веселая. Ну и конечно прекрасные виды Будапешта. Единственный момент можно порекомендовать проводить данный круиз на час позже в это время года, поскольку и очень хотелось увидеть подсвеченный Будапешт, а огни постепенно зажигались когда маршрут уже был завершён, не считаю это недостатком программы, лишь мое личное мнение. Вообщем спасибо за то,что всё прошло без неприятных моментов.

    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный моментМогу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент
  • S
    Svetlana
    22 мая 2024
    Интересный Будапешт: история и современность
    Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось! Ольга прекрасный гид, было очень интересно и понятно! Время пролетело незаметно. От души рекомендуем экскурсию!!!! ❤️
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Ну, в целом нам было весело, хотя это не заслуга гида. С одной стороны было неплохо, но с другой ожидание было бо́льшим. Из плюсов доступная цена. Минусов особо не было. Пожелание всё-таки поактивнее, информативнее работать гиду.
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Отличная прогулка! Красивейший Будапешт в подсветке вечером! Живая музыка и очень вкусные коктейли! Однозначно рекомендовано к посещению!
  • Д
    Дмитрий
    3 мая 2024
    Три жемчужины Будапешта
    Экскурсия очень понравилась. Интерактивно, не шаблонно. Рекомендую путешественникам с детьми. Они тоже были увлечены, гаджеты не вспоминали. 3 часа пролетели незаметно. Валерии всех благ!!
  • А
    Андрей
    27 апреля 2024
    Интересный Будапешт: история и современность
    Спасибо большое за интересную, познавательную экскурсию Ольге. Спасибо за советы. Рекомендую всем. Андрей (цирк)
  • И
    Ирина
    20 марта 2024
    Свет и тени вечернего Будапешта
    Очень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендую.
    Очень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендуюОчень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендую
  • О
    Оксана
    12 марта 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Спасибо большое за внимание гида, очень оригинальный тур.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Вечерние»

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  1. Интересный Будапешт: история и современность
  2. Будапешт - по следам империи
  3. Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
  4. Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
  5. Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Вечерние" можно забронировать 32 экскурсии от 37 до 267. Туристы уже оставили гидам 528 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 32 экскурсии на 2024 год по теме «Вечерние», 528 ⭐ отзывов, цены от €37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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