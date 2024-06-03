1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия
Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху
Начало: Около метро Deak Ferenc
«Наслаждаясь сказочной атмосферой вечернего города, вы пройдете по центральным улицам и рассмотрите имперские помпезные здания и красивые витрины на фешн-проспекте Андраши»
Завтра в 12:30
10 июня в 17:30
от €110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
«Итак, утром — Будапешт парадно-буржуазный, с Парламентом и кондитерскими, а вечером — в район между Малым и Большим бульваром, за Синагогу на улице Дохань, и дальше, дальше…»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров
Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором
Начало: По договоренности с гидом
«Вечером Будапешт, закрыв двери своих музеев, открывает портал в другой мир — ярких огней и уникальных руин-баров»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€60 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город
Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
«В зависимости от ваших предпочтений я подберу финишную точку, где вы сможете весело продолжить вечер»
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от €107 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
«Вечерний Будапешт: огни, легенды и панорамы»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€135 за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
«Маршрут удивит вас красивейшими достопримечательностями: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет и горой Геллерт — и всё это в сияющей вечерней подсветке»
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
€37 за человека
Индивидуальная
3 часа
Подземка, троллейбус, трамвай
Захватывающая и непредсказуемая история общественного транспорта Будапешта от автора «Афиши»
«В рождественские вечера по набережной курсирует сияющий трамвай, сплошь оплетенный гирляндами огней»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€225 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночь. Замок. Буда: эксклюзивное путешествие по Будапешту
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме
Начало: У базилики св. Иштвана
«Начинаем на закате, поднимаемся на Крепостной холм, проходим узкими, ныряющими в тень улочками Буды… И вот на фоне синего неба загораются огни Парламента, и пахнут ночные цветы, и тишина, и звезды»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€227 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
Проплыть по реке и полюбоваться Будапештом в вечерних огнях
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
€65 за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Насыщенный день прогулок по Будапешту идеально дополнить вечером удовольствий — в этой прогулке их целых три»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€99 за человека
Индивидуальная
3 часа
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
«Парламентом можно любоваться бесконечно долго, он прекрасен и ранним утром, и поздним вечером при подсветке»
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 3 чел.
Круиз
2 часа
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Вечерний Будапешт, мосты и набережные в подсветке — лучшие декорации для завершения насыщенного дня»
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €90 за человека
Групповая
2.5 часа
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Осмотрите достопримечательности, наслаждаясь блюдами местной и интернациональной кухни, живой цыганской музыкой и настоящим фольклорным шоу в исполнении профессиональных танцоров в течение этого захватывающего вечера»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Групповая
2 часа
Огни вечернего Будапешта
«Проспект же Андраши будто изначально строился для вечерних променадов – подсветка будто возвращает гостей в конец 19 века, когда этот проспект и был построен»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00
€40 за человека
Билет на борт
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
«Вечерний круиз по Дунаю и прекрасная атмосфера праздника»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от €115 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Будапешт для своих: руинные бары и не только
Начало: По договоренности
«Потому что за один вечер все их обойти совершенно невозможно»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€260 за всё до 4 чел.
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
«Проведите незабываемый вечер по набережной реки Дунай в элегантной обстановке на нашем роскошном корабле»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€97 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
«Проведите незабываемый вечер по набережной реки Дунай в элегантной обстановке на нашем роскошном корабле»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€115 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
«Проведите развлекательный вечер с гарантией абсолютного комфорта»
Расписание: Ежедневно в 18:30
€97 за человека
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз с фортепианным шоу
«Волшебную атмосферу вечера дополняет наш живой фортепианный концерт в исполнении двух фортепианных артистов, отмеченных наградами»
Расписание: Ежедневно в 19:15
€97 за человека
Круиз
1.5 часа
Расписание: Ежедневно в 19:15
€97 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
«Проведите развлекательный вечер с гарантией абсолютного комфорта»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€115 за человека
Круиз
1.5 часа
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Давайте отправимся на закате в круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать самые сказочные виды на освещенный огнями Будапешт»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Круиз
1.5 часа
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Во время круиза вы полюбуетесь популярными достопримечательностями города в свете вечерних огней — Будайской крепостью, холмом Геллерт, историческими зданиями»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Круиз
1 час 12 минут
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Удивите свою семью, друзей или коллег, сделайте их вечер особенным, разделите вкусный ужин на нашем круизном лайнере с пиццей, наслаждаясь круизом по реке»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:45
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Круиз по Дунаю в Будапеште — это возможность полюбоваться уникальной панорамой в свете вечерних огней, великолепными мостами и монументальными зданиями столицы»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Групповая
2.5 часа
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Осмотрите достопримечательности, наслаждаясь блюдами местной и интернациональной кухни, живой цыганской музыкой и настоящим фольклорным шоу в исполнении профессиональных танцоров в течение этого захватывающего вечера»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Круиз по Дунаю в Будапешт — это возможность полюбоваться уникальной панорамой в свете вечерних огней, великолепными мостами и монументальными зданиями столицы»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Круиз
2 часа
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Волшебную атмосферу вечера дополнит живой фортепианный концерт»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от €45 за человека
Круиз
2 часа
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Мы предлагаем вам расслабиться, попробовать наши фирменные коктейли и посмотреть на Будапешт в вечерних огнях»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от €45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMargarita3 июня 2024Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)
- ААртем1 июня 2024Ольга отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Попали под дождь, и Ольга прекрасно подстроилась, адаптировалось под ситуацию)) советую всем!
- AAntonina1 июня 2024Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
- SSvetlana22 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось! Ольга прекрасный гид, было очень интересно и понятно! Время пролетело незаметно. От души рекомендуем экскурсию!!!! ❤️
- ИИрина21 мая 2024Ну, в целом нам было весело, хотя это не заслуга гида. С одной стороны было неплохо, но с другой ожидание было бо́льшим. Из плюсов доступная цена. Минусов особо не было. Пожелание всё-таки поактивнее, информативнее работать гиду.
- ООльга7 мая 2024Отличная прогулка! Красивейший Будапешт в подсветке вечером! Живая музыка и очень вкусные коктейли! Однозначно рекомендовано к посещению!
- ДДмитрий3 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Интерактивно, не шаблонно. Рекомендую путешественникам с детьми. Они тоже были увлечены, гаджеты не вспоминали. 3 часа пролетели незаметно. Валерии всех благ!!
- ААндрей27 апреля 2024Спасибо большое за интересную, познавательную экскурсию Ольге. Спасибо за советы. Рекомендую всем. Андрей (цирк)
- ИИрина20 марта 2024Очень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендую.
- ООксана12 марта 2024Спасибо большое за внимание гида, очень оригинальный тур.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Вечерние»
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