1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Секреты термальных вод Будапешта: исцеляющая сила природы
Откройте для себя исцеляющую силу термальных вод Будапешта, узнайте их тайны и омолаживающие процедуры
Начало: возле отеля Геллерт
2 июля в 16:00
3 июля в 16:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей
Начало: Перед входом в метро Rákoczi tér
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€118 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прошлое и настоящее тайных обществ
На экскурсии по Будапешту вы узнаете о масонских ложах, ритуалах и символах, которые оставили след в истории города и Европы
Начало: В районе станции метро Oktogon
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город
Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Альтернативный Будапешт
Погрузитесь в мир альтернативной культуры Будапешта. Узнайте о неформальном искусстве и жизни 7-ого района. Посетите уникальные заведения и мероприятия
Начало: Перед входом в здание Базилики Святого Иштван
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
€200 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Атмосфера творческого Будапешта: индивидуальная экскурсия
Экспресс-знакомство с Будапештом, его веселой и активной частью. Увидим Оперу, Парламент, Большую синагогу и знаменитую ромкочму «Симпла»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от €107 за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
С королем по Будапешту: погружение в средневековую сказку города
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Будапешта в компании короля-невидимки
Начало: На Площади 15 марта
Расписание: в пятницу и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
14 июня в 16:00
€27 за человека
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный полет на самолете над Будапештом: незабываемые виды
Насладитесь уникальной возможностью увидеть Будапешт с высоты птичьего полета. Величественный Дунай, мосты и архитектура города откроются вам с нового ракурса
Начало: На аэродроме на окраине Будапешта
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Подземка, троллейбус, трамвай
Захватывающая и непредсказуемая история общественного транспорта Будапешта от автора «Афиши»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€225 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Венгерский шопинг: уникальные товары и встреча с дизайнерами
Погрузитесь в мир венгерской моды и культуры, открывая для себя уникальные товары и встречаясь с известными дизайнерами
Сегодня в 15:30
Завтра в 14:30
€125 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
Отыскать чумную колонну, увидеть башню заточения Дракулы и полюбоваться видами на Дунай
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
339€289 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню
Начало: В районе острова Маргит
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Будапештский стрит-арт: путешествие по миру граффити
Погрузитесь в мир стрит-арта Будапешта, где каждая стена рассказывает свою уникальную историю через муралы и настенные росписи
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€194 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны современного Будапешта
Погулять по колоритным кварталам и услышать самое интересное об искусстве под открытым небом
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€131 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нетривиальный Будапешт: уникальный маршрут и секреты города
Приглашаем на экскурсию по Будапешту, где вы узнаете о тайных уголках и историях, скрытых от большинства туристов
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
30 минут
Полет на вертолете над Будапештом
Полюбоваться городом и Дунаем, ощутить прилив адреналина и сделать лучшие фото
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€360 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Легенды венгерского фарфора: погружение в мир керамики Будапешта
Познакомьтесь с волшебным миром венгерского фарфора на уникальной экскурсии по Будапешту, где история оживает через красоту керамики
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€78 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по нетуристическому Пешту
Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
€120 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города
Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты
Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 15:30
€27 за человека
Индивидуальная
2 часа
Историческая экскурсия по Будапешту: секреты 6 октября
Откройте для себя Будапешт через призму истории и традиций, отмечая день памяти арадских мучеников
Начало: Метро М1, станция Deák Ferenc tér
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
€125 за всё до 6 чел.
скидка
23%
Групповая
2 часа
Будапешт: групповая экскурсия по лучшим местам Пешта
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок наполнен историями. Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение
Начало: Budapest, Erzsébet tér 4, 1051
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30€23 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €90 за человека
Индивидуальная
2 часа
Будайская крепость - королевский маршрут
Начало: Budapest, Szentháromság tér 2, 1014
Расписание: ежедневно с 08:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулки в Будапеште
Начало: Ferenciek tere
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€85 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Будапешт: с любовью о Буде 🤩
Начало: Budapest, Szentháromság tér 3, 1014
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€30 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Лучшие виды Будапешта: исторический фото-тур на автомобиле
Захватывающий фото-тур по Будапешту с профессиональным гидом. Погрузитесь в историю и культуру венгерской столицы, запечатлевая каждый момент
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Вся история Венгрии на одной площади
Начало: Выставочный зал «Мючарнок»
Расписание: по средам в 14:00
11 июня в 14:30
13 июня в 14:30
€22 за человека
Групповая
10 часов
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: понедельник, суббота
11 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€100 за человека
Индивидуальная
9 часов
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €340 за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
Начало: Будапешт, у входа в отель Ritz-Carlton Budapest
Расписание: среда и воскресенье
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€100 за человека
Групповая
11 часов
Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: в любой день, при мин. количестве участников - 5 чел.
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
€100 за человека
Билет на борт
1 час
Завтрак и круиз
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Расписание: в 10:30, воскресенье
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
от €59 за человека
Индивидуальная
3 часа
Будапешт для своих: живой город глазами местных
Погрузитесь в жизнь Будапешта: от университетских кварталов до руинных баров. Уникальный взгляд на городскую культуру
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Венгерские деликатесы! - экскурсия и дегустация
Начало: У входа на Центральный рынок
Расписание: ежедневно с 09:00 до 15:00, кроме воскресенья
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно. в 08:00
€240 за экскурсию
Групповая
3 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:30
€45 за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Понедельник в 19:00
€70 за человека
Билет на борт
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от €115 за человека
Круиз
1 час
Расписание: Ежедневно в 16:30
€12 за человека
Индивидуальная
10 часов
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от €370 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Будапешт для своих: Погружение в историю еврейского квартала
Исследуйте сердце еврейской культуры в Будапеште вместе с экспертом из Израиля. Истории, традиции и современная жизнь Эржебетвароша ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Будапешт для своих: необычные места и секреты Буды
Познакомьтесь с Будой не как обычный турист, а как истинный исследователь. Откройте для себя скрытые сокровища и истории, которые живут в каждом уголке
Начало: Мы встретимся с вами у Венских ворот
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтепан28 мая 2024Были на экскурсии от Ильи про прошлое и настоящее тайных сообществ, отличный маршрут, всё очень понравилось!
- ААнна13 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия Ильи. Несмотря на то, что наша группа из четырёх человек в Будапеште не в первый раз,
- ААнна12 мая 2024Прекрасная нетривиальная экскурсия. Ирина рассказывает интересные истории и все это сопровождает музыка. Будапешт раскрывается с новой стороны. Еще бы выключить внешние звуки, но это увы не в наших силах. Надеюсь попасть к Ирине еще и знакомым расскажу
- ВВиктор9 мая 2024Всё хорошо организовано. Гибкий маршрут и наличие мест отдыха и обеда!
- ААлександр4 мая 2024Анатолий - энергичный, доброжелательный, владеющий материалом гид. При достаточной насыщенности экскурсии она не стала утомительной ни физически, ни интеллектуально. Чуткий
- DDaria30 апреля 2024Спасибо Елене за компанию и познавательный рассказ о термальных водах Будапешта:) Мы узнали много интересного, в том числе о том, как правильно проходить СПА ритуалы. Ещё раз спасибо! Елена и Дарья
- ИИрина28 апреля 2024В целом понравилось Прекрасный гид Юлия. Вместо детских игр "рыцарский турнир" лучше увидеть сам замок…
- ММарина15 апреля 2024Приятное времяпрепровождение - в хорошую погоду прокатиться на прекрасному Будапешту в интересной компании гида Константина, взглянуть на город с другой стороны. Очень понравилось местечко GRAFISOFT. Велосипеды отличные! рекомендую!
- NNatalja8 апреля 2024Экскурсия была замечательная, экскурсовод Эрика превзошла наши ожидания. Программа была хорошо сбалансирована, очень много получили интересной и полезной информации. Хотя
- EEduard31 марта 2024Елена очень крутая! Было безумно интересно и очень познавательно. Считаю, что каждый человек должен узнать ту информацию которую рассказывает Елена и сходить на экскурсию по термальным водам Будапешта. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Необычные»
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