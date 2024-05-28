🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 61 отзыв Секреты термальных вод Будапешта: исцеляющая сила природы Откройте для себя исцеляющую силу термальных вод Будапешта, узнайте их тайны и омолаживающие процедуры Начало: возле отеля Геллерт € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 86 отзывов Город Йожефа: туристам вход воспрещен Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей Начало: Перед входом в метро Rákoczi tér € 118 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 16 отзывов Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю € 267 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки € 267 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 35 отзывов Прошлое и настоящее тайных обществ На экскурсии по Будапешту вы узнаете о масонских ложах, ритуалах и символах, которые оставили след в истории города и Европы Начало: В районе станции метро Oktogon € 130 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет € 267 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Альтернативный Будапешт Погрузитесь в мир альтернативной культуры Будапешта. Узнайте о неформальном искусстве и жизни 7-ого района. Посетите уникальные заведения и мероприятия Начало: Перед входом в здание Базилики Святого Иштван € 200 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Атмосфера творческого Будапешта: индивидуальная экскурсия Экспресс-знакомство с Будапештом, его веселой и активной частью. Увидим Оперу, Парламент, Большую синагогу и знаменитую ромкочму «Симпла» € 267 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства Начало: Возле памятника принцессе Sisi от € 107 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 17 отзывов С королем по Будапешту: погружение в средневековую сказку города Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Будапешта в компании короля-невидимки Начало: На Площади 15 марта Расписание: в пятницу и субботу в 16:00 € 27 за человека

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 30 минут 1 отзыв Индивидуальный полет на самолете над Будапештом: незабываемые виды Насладитесь уникальной возможностью увидеть Будапешт с высоты птичьего полета. Величественный Дунай, мосты и архитектура города откроются вам с нового ракурса Начало: На аэродроме на окраине Будапешта € 160 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Подземка, троллейбус, трамвай Захватывающая и непредсказуемая история общественного транспорта Будапешта от автора «Афиши» € 225 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Венгерский шопинг: уникальные товары и встреча с дизайнерами Погрузитесь в мир венгерской моды и культуры, открывая для себя уникальные товары и встречаясь с известными дизайнерами € 125 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Венгрия: древние столицы и городки Дуная Отыскать чумную колонну, увидеть башню заточения Дракулы и полюбоваться видами на Дунай 339 € 289 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4 часа 4 отзыва По неизведанному Будапешту на велосипеде Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню Начало: В районе острова Маргит от € 125 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Будапештский стрит-арт: путешествие по миру граффити Погрузитесь в мир стрит-арта Будапешта, где каждая стена рассказывает свою уникальную историю через муралы и настенные росписи € 194 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Тайны современного Будапешта Погулять по колоритным кварталам и услышать самое интересное об искусстве под открытым небом Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér € 131 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Нетривиальный Будапешт: уникальный маршрут и секреты города Приглашаем на экскурсию по Будапешту, где вы узнаете о тайных уголках и историях, скрытых от большинства туристов € 195 за всё до 10 чел.

🚁 На вертолёте Индивидуальная 30 минут 1 отзыв Полет на вертолете над Будапештом Полюбоваться городом и Дунаем, ощутить прилив адреналина и сделать лучшие фото € 360 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 1 отзыв Легенды венгерского фарфора: погружение в мир керамики Будапешта Познакомьтесь с волшебным миром венгерского фарфора на уникальной экскурсии по Будапешту, где история оживает через красоту керамики € 78 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Прогулка по нетуристическому Пешту Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 4 отзыва Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00 € 27 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Историческая экскурсия по Будапешту: секреты 6 октября Откройте для себя Будапешт через призму истории и традиций, отмечая день памяти арадских мучеников Начало: Метро М1, станция Deák Ferenc tér € 125 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 23% скидка Групповая 2 часа 46 отзывов Будапешт: групповая экскурсия по лучшим местам Пешта Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок наполнен историями. Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение Начало: Budapest, Erzsébet tér 4, 1051 Расписание: По договоренности 30 € 23 за человека

🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 16 отзывов Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3 Расписание: 19:00 ежедневно от € 90 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Будайская крепость - королевский маршрут Начало: Budapest, Szentháromság tér 2, 1014 Расписание: ежедневно с 08:00 до 20:00 € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Прогулки в Будапеште Начало: Ferenciek tere Расписание: По договоренности с гидом € 85 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 76 отзывов Будапешт: с любовью о Буде 🤩 Начало: Budapest, Szentháromság tér 3, 1014 Расписание: По договоренности € 30 за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв Лучшие виды Будапешта: исторический фото-тур на автомобиле Захватывающий фото-тур по Будапешту с профессиональным гидом. Погрузитесь в историю и культуру венгерской столицы, запечатлевая каждый момент Начало: По договоренности с туристами Расписание: ежедневно от € 140 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 2 отзыва Вся история Венгрии на одной площади Начало: Выставочный зал «Мючарнок» Расписание: по средам в 14:00 € 22 за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 10 часов 7 отзывов Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром) Начало: Несколько точек сбора в Будапеште Расписание: понедельник, суббота € 100 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции Начало: По договоренности с туристами Расписание: ежедневно от € 340 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 12 часов 5 отзывов Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта Начало: Будапешт, у входа в отель Ritz-Carlton Budapest Расписание: среда и воскресенье € 100 за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 7 отзывов Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз Начало: Несколько точек сбора в Будапеште Расписание: в любой день, при мин. количестве участников - 5 чел. € 100 за человека

Билет на борт 1 час 17 отзывов Завтрак и круиз Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3 Расписание: в 10:30, воскресенье от € 59 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Будапешт для своих: живой город глазами местных Погрузитесь в жизнь Будапешта: от университетских кварталов до руинных баров. Уникальный взгляд на городскую культуру € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Венгерские деликатесы! - экскурсия и дегустация Начало: У входа на Центральный рынок Расписание: ежедневно с 09:00 до 15:00, кроме воскресенья от € 160 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 10 часов 12 отзывов Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид Расписание: Ежедневно. в 08:00 € 240 за экскурсию

Групповая 3 часа 11 отзывов Подземный Будапешт Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:30 € 45 за человека

Групповая 3 часа 5 отзывов Фольклорная программа с ужином в Чарде Расписание: Понедельник в 19:00 € 70 за человека

Билет на борт 3 часа 2 отзыва Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11 Расписание: Смотрите свободные даты от € 115 за человека

Круиз 1 час Обзорный круиз по Дунаю, зимнее расписание Расписание: Ежедневно в 16:30 € 12 за человека

Индивидуальная 10 часов Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид Расписание: Ежедневно в 08:00 от € 370 за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Будапешт для своих: Погружение в историю еврейского квартала Исследуйте сердце еврейской культуры в Будапеште вместе с экспертом из Израиля. Истории, традиции и современная жизнь Эржебетвароша ждут вас Начало: По договоренности € 220 за всё до 4 чел.