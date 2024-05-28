Необычные экскурсии по Будапешту

Найдено 57 экскурсий в категории «Необычные» в Будапеште на русском языке, цены от €12, скидки до 23%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секреты термальных вод Будапешта
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Секреты термальных вод Будапешта: исцеляющая сила природы
Откройте для себя исцеляющую силу термальных вод Будапешта, узнайте их тайны и омолаживающие процедуры
Начало: возле отеля Геллерт
2 июля в 16:00
3 июля в 16:00
140 за всё до 4 чел.
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей
Начало: Перед входом в метро Rákoczi tér
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
118 за всё до 10 чел.
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 4 чел.
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
267 за всё до 4 чел.
Прошлое и настоящее тайных обществ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Прошлое и настоящее тайных обществ
На экскурсии по Будапешту вы узнаете о масонских ложах, ритуалах и символах, которые оставили след в истории города и Европы
Начало: В районе станции метро Oktogon
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
130 за всё до 7 чел.
Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город
Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 7 чел.
Альтернативный Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Альтернативный Будапешт
Погрузитесь в мир альтернативной культуры Будапешта. Узнайте о неформальном искусстве и жизни 7-ого района. Посетите уникальные заведения и мероприятия
Начало: Перед входом в здание Базилики Святого Иштван
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
200 за всё до 15 чел.
Атмосфера творческого Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Атмосфера творческого Будапешта: индивидуальная экскурсия
Экспресс-знакомство с Будапештом, его веселой и активной частью. Увидим Оперу, Парламент, Большую синагогу и знаменитую ромкочму «Симпла»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 6 чел.
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от 107 за всё до 10 чел.
С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
17 отзывов
С королем по Будапешту: погружение в средневековую сказку города
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Будапешта в компании короля-невидимки
Начало: На Площади 15 марта
Расписание: в пятницу и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
14 июня в 16:00
27 за человека
Полет на самолете над Будапештом
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Индивидуальный полет на самолете над Будапештом: незабываемые виды
Насладитесь уникальной возможностью увидеть Будапешт с высоты птичьего полета. Величественный Дунай, мосты и архитектура города откроются вам с нового ракурса
Начало: На аэродроме на окраине Будапешта
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Подземка, троллейбус, трамвай
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Подземка, троллейбус, трамвай
Захватывающая и непредсказуемая история общественного транспорта Будапешта от автора «Афиши»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
225 за всё до 5 чел.
Венгерский шопинг в лучших традициях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Венгерский шопинг: уникальные товары и встреча с дизайнерами
Погрузитесь в мир венгерской моды и культуры, открывая для себя уникальные товары и встречаясь с известными дизайнерами
Сегодня в 15:30
Завтра в 14:30
125 за всё до 5 чел.
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
Отыскать чумную колонну, увидеть башню заточения Дракулы и полюбоваться видами на Дунай
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
339289 за всё до 4 чел.
По неизведанному Будапешту на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню
Начало: В районе острова Маргит
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 125 за всё до 10 чел.
Будапештский стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Будапештский стрит-арт: путешествие по миру граффити
Погрузитесь в мир стрит-арта Будапешта, где каждая стена рассказывает свою уникальную историю через муралы и настенные росписи
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
194 за всё до 10 чел.
Тайны современного Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тайны современного Будапешта
Погулять по колоритным кварталам и услышать самое интересное об искусстве под открытым небом
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
131 за всё до 7 чел.
Нетривиальный Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Нетривиальный Будапешт: уникальный маршрут и секреты города
Приглашаем на экскурсию по Будапешту, где вы узнаете о тайных уголках и историях, скрытых от большинства туристов
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 10 чел.
Полет на вертолете над Будапештом
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Полет на вертолете над Будапештом
Полюбоваться городом и Дунаем, ощутить прилив адреналина и сделать лучшие фото
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
360 за всё до 3 чел.
Легенды венгерского фарфора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Легенды венгерского фарфора: погружение в мир керамики Будапешта
Познакомьтесь с волшебным миром венгерского фарфора на уникальной экскурсии по Будапешту, где история оживает через красоту керамики
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
78 за всё до 5 чел.
Прогулка по нетуристическому Пешту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Прогулка по нетуристическому Пешту
Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
120 за всё до 4 чел.
Музыкальный Будапешт
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города
Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты
Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 15:30
27 за человека
Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Историческая экскурсия по Будапешту: секреты 6 октября
Откройте для себя Будапешт через призму истории и традиций, отмечая день памяти арадских мучеников
Начало: Метро М1, станция Deák Ferenc tér
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
125 за всё до 6 чел.
Будапешт: топ достопримечательностей Пешта
🚶 Пешая
скидка
23%
Групповая
2 часа
46 отзывов
Будапешт: групповая экскурсия по лучшим местам Пешта
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок наполнен историями. Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение
Начало: Budapest, Erzsébet tér 4, 1051
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3023 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
16 отзывов
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 90 за человека
Будайская крепость - королевский маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Будайская крепость - королевский маршрут
Начало: Budapest, Szentháromság tér 2, 1014
Расписание: ежедневно с 08:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
90 за всё до 10 чел.
Прогулки в Будапеште
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Прогулки в Будапеште
Начало: Ferenciek tere
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
85 за всё до 10 чел.
Будапешт: с любовью о Буде 🤩
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
76 отзывов
Будапешт: с любовью о Буде 🤩
Начало: Budapest, Szentháromság tér 3, 1014
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
30 за человека
Лучшие виды столицы за 2 часа. ФОТО-тур по Будапешту
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Лучшие виды Будапешта: исторический фото-тур на автомобиле
Захватывающий фото-тур по Будапешту с профессиональным гидом. Погрузитесь в историю и культуру венгерской столицы, запечатлевая каждый момент
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140 за всё до 3 чел.
Вся история Венгрии на одной площади
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Вся история Венгрии на одной площади
Начало: Выставочный зал «Мючарнок»
Расписание: по средам в 14:00
11 июня в 14:30
13 июня в 14:30
22 за человека
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: понедельник, суббота
11 июня в 08:30
15 июня в 08:30
100 за человека
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 340 за всё до 3 чел.
Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
5 отзывов
Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
Начало: Будапешт, у входа в отель Ritz-Carlton Budapest
Расписание: среда и воскресенье
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
100 за человека
Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
7 отзывов
Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: в любой день, при мин. количестве участников - 5 чел.
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
100 за человека
Завтрак и круиз
Билет на борт
1 час
17 отзывов
Завтрак и круиз
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Расписание: в 10:30, воскресенье
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
от 59 за человека
Будапешт для своих. Современная жизнь города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Будапешт для своих: живой город глазами местных
Погрузитесь в жизнь Будапешта: от университетских кварталов до руинных баров. Уникальный взгляд на городскую культуру
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Венгерские деликатесы! - экскурсия и дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Венгерские деликатесы! - экскурсия и дегустация
Начало: У входа на Центральный рынок
Расписание: ежедневно с 09:00 до 15:00, кроме воскресенья
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 160 за всё до 5 чел.
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно. в 08:00
240 за экскурсию
Подземный Будапешт
Групповая
3 часа
11 отзывов
Подземный Будапешт
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:30
45 за человека
Фольклорная программа с ужином в Чарде
Групповая
3 часа
5 отзывов
Фольклорная программа с ужином в Чарде
Расписание: Понедельник в 19:00
70 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от 115 за человека
Обзорный круиз по Дунаю, зимнее расписание
Круиз
1 час
Обзорный круиз по Дунаю, зимнее расписание
Расписание: Ежедневно в 16:30
12 за человека
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер
Индивидуальная
10 часов
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 370 за экскурсию
Будапешт для своих. Истории еврейского квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Будапешт для своих: Погружение в историю еврейского квартала
Исследуйте сердце еврейской культуры в Будапеште вместе с экспертом из Израиля. Истории, традиции и современная жизнь Эржебетвароша ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 4 чел.
Будапешт для своих. Буда: прогулка по необычным местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Будапешт для своих: необычные места и секреты Буды
Познакомьтесь с Будой не как обычный турист, а как истинный исследователь. Откройте для себя скрытые сокровища и истории, которые живут в каждом уголке
Начало: Мы встретимся с вами у Венских ворот
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Степан
    28 мая 2024
    Прошлое и настоящее тайных обществ
    Были на экскурсии от Ильи про прошлое и настоящее тайных сообществ, отличный маршрут, всё очень понравилось!
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Прошлое и настоящее тайных обществ
    Нам очень понравилась экскурсия Ильи. Несмотря на то, что наша группа из четырёх человек в Будапеште не в первый раз,
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    мы как будто заново открыли для себя многие места и узнали новое из истории тайных обществ. Илья отлично знает предмет и горит своим делом, поэтому способен зажечь интерес в слушателях. Что особенно понравилось: прекрасно поставленная речь, знание нюансов обеих культур (венгерской и русской), умение услышать собеседника и ответить по существу. Рекомендуем!

  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Музыкальный Будапешт
    Прекрасная нетривиальная экскурсия. Ирина рассказывает интересные истории и все это сопровождает музыка. Будапешт раскрывается с новой стороны. Еще бы выключить внешние звуки, но это увы не в наших силах. Надеюсь попасть к Ирине еще и знакомым расскажу
  • В
    Виктор
    9 мая 2024
    Венгрия: древние столицы и городки Дуная
    Всё хорошо организовано. Гибкий маршрут и наличие мест отдыха и обеда!
  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
    Анатолий - энергичный, доброжелательный, владеющий материалом гид. При достаточной насыщенности экскурсии она не стала утомительной ни физически, ни интеллектуально. Чуткий
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    к проблемам клиентов: когда пошел дождь, снабдил нас зонтиками из своего багажника. Анатолий с готовностью отвечал на наши разные вопросы, освещая темы и достаточно далекие от темы экскурсии. В целом экскурсия получилась не столько тематическая, сколько общеознакомительная, но в данном случае это совсем не минус.

  • D
    Daria
    30 апреля 2024
    Секреты термальных вод Будапешта
    Спасибо Елене за компанию и познавательный рассказ о термальных водах Будапешта:) Мы узнали много интересного, в том числе о том, как правильно проходить СПА ритуалы. Ещё раз спасибо! Елена и Дарья
  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
    В целом понравилось Прекрасный гид Юлия. Вместо детских игр "рыцарский турнир" лучше увидеть сам замок…
  • М
    Марина
    15 апреля 2024
    По неизведанному Будапешту на велосипеде
    Приятное времяпрепровождение - в хорошую погоду прокатиться на прекрасному Будапешту в интересной компании гида Константина, взглянуть на город с другой стороны. Очень понравилось местечко GRAFISOFT. Велосипеды отличные! рекомендую!
  • N
    Natalja
    8 апреля 2024
    Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
    Экскурсия была замечательная, экскурсовод Эрика превзошла наши ожидания. Программа была хорошо сбалансирована, очень много получили интересной и полезной информации. Хотя
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    экскурсия длится целый день, она точно того стоит, так как этот день останется в копилке ваших хороших воспоминаний! -) однозначно рекомендую этот тур!

  • E
    Eduard
    31 марта 2024
    Секреты термальных вод Будапешта
    Елена очень крутая! Было безумно интересно и очень познавательно. Считаю, что каждый человек должен узнать ту информацию которую рассказывает Елена и сходить на экскурсию по термальным водам Будапешта. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Секреты термальных вод Будапешта
  2. Город Йожефа: туристам вход воспрещен
  3. Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
  4. Дворы Будапешта: тайная жизнь города
  5. Прошлое и настоящее тайных обществ
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Необычные" можно забронировать 57 экскурсий и билетов от 12 до 370 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 532 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 57 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», 532 ⭐ отзыва, цены от €12. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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