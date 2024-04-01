Круизы и туры по воде в Будапеште

Найдено 25 экскурсий в категории «Круизы» в Будапеште на русском языке, цены от €11. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
⛴ На теплоходе
Круиз
1 час
1 отзыв
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Забронируйте сейчас и сделайте свой круиз по Будапешту незабываемым»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
19 за человека
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Круиз
1 час
2 отзыва
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b, 1011
«Наша 60-минутная экскурсия начинается с площади Баттьяни, и во время круиза вы оцените потрясающую городскую архитектуру и достопримечательности Будапешта с реки»
10 июня в 16:40
11 июня в 16:40
11.90 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
16 отзывов
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Круиз с ужином и живой музыкой Традиционный венгерский ужин и прогулка по Дунаю мимо шикарных достопримечательностей Будапешта, занесенных в список наследия ЮНЕСКО»
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 90 за человека
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Мы приготовили для вас невероятное приключение: полюбуйтесь достопримечательностями Будапешта на развлекательном круизе с ужином, музыкантами, фольклорными танцорами и опереттой»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Завтрак и круиз
Билет на борт
1 час
17 отзывов
Завтрак и круиз
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Во время круиза гостям предлагается завтрак по системе шведский стол»
Расписание: в 10:30, воскресенье
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
от 59 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
«Вечерний круиз по Дунаю и прекрасная атмосфера праздника»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от 115 за человека
Обзорный круиз по Дунаю, зимнее расписание
Круиз
1 час
Обзорный круиз по Дунаю, зимнее расписание
«Будапешт, пожалуй, самый очаровательный город, к которому прикасается Дунай, поэтому было бы обидно упустить возможность совершить речной круиз»
Расписание: Ежедневно в 16:30
12 за человека
Weekend-круиз по Дунаю
Круиз
1 час
Weekend-круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b
«Наша 60-минутная экскурсия начинается с площади Баттьяни, и во время круиза вы оцените потрясающую городскую архитектуру и достопримечательности Будапешта с реки»
14 июня в 16:40
15 июня в 16:40
13.90 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
«Круиз по Дунаю в Будапеште - возможность полюбоваться уникальной, освещенной прожекторами панорамой, фирменными мостами и монументальными зданиями столицы»
Расписание: Ежедневно в 19:00
97 за человека
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
«Круиз по Дунаю в Будапеште - возможность полюбоваться уникальной, освещенной прожекторами панорамой, фирменными мостами и монументальными зданиями столицы»
Расписание: Ежедневно в 19:00
115 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
«В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей восторженной группе музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы»
Расписание: Ежедневно в 18:30
97 за человека
Коктейльный круиз с фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз с фортепианным шоу
«Познакомьтесь с Будапештом с нашим круизом с коктейлями и фортепианным шоу»
Расписание: Ежедневно в 19:15
97 за человека
Коктейльный круиз с фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз с фольклорным шоу
«Приглашаем вас на коктейльный круиз с фольклорным шоу: незабываемая 80-минутная поездка, который сочетает в себе красоту городского пейзажа Будапешта с очаровательными звуками венгерского фольклора и оперетты»
Расписание: Ежедневно в 19:15
97 за человека
Дневной круиз по Дунаю (вкл. пиццу и пиво), летнее расписание
Круиз
1.5 часа
Дневной круиз по Дунаю (вкл. пиццу и пиво), летнее расписание
«С палубы нашего круизного лайнера у вас будет возможность взглянуть на самые известные достопримечательности Будапешта с лучшей стороны»
Расписание: Ежедневно в 17:00
45.90 за человека
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
«В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей группе талантливых музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы»
Расписание: Ежедневно в 19:00
115 за человека
Коктейльный круиз Sunset (дневной), летнее расписание
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз Sunset (дневной), летнее расписание
«Круиз проходит во время заката, предоставляя самые сказочные виды на освещенный Будапешт»
Расписание: Ежедневно в 16:00, 18:00
39.90 за человека
Круиз Unlimited Booze (напитки включены, дневной), летнее расписание
Круиз
1.5 часа
Круиз Unlimited Booze (напитки включены, дневной), летнее расписание
«С палубы нашего круизного лайнера у вас будет возможность взглянуть на самые известные достопримечательности Будапешта с лучшей стороны»
Расписание: Ежедневно в 16:00, 18:00
39.90 за человека
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Круиз
1.5 часа
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Давайте отправимся на закате в круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать самые сказочные виды на освещенный огнями Будапешт»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
39.90 за человека
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Круиз
1.5 часа
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Так почему бы не совместить все это и не насладиться красивыми видами вкупе с безлимитными напитками во время нашего круиза»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
39.90 за человека
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Круиз
1 час 12 минут
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Наш круиз предполагает неторопливую прогулку по Дунаю в Будапеште с пиццей и пивом в неограниченном количестве»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:45
Завтра в 17:00
39.90 за человека
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Проведите незабываемый вечер в элегантной обстановке на нашем круизе с ужином»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Групповая
2.5 часа
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Мы приготовили для вас невероятное приключение: полюбуйтесь достопримечательностями Будапешта на развлекательном круизе с ужином, музыкантами, фольклорными танцорами и опереттой»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Проведите незабываемый вечер в элегантной обстановке на нашем круизе с ужином»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Откройте для себя Будапешт с новой стороны на нашем круизе с напитками и коктейлями в сопровождении живой музыки»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 45 за человека
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Представляем вашему вниманию круиз с коктейлями, напитками и фольклором»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alevtina
    1 апреля 2024
    Purpleliner: Круиз по Дунаю
    В общем экскурсия нам понравилась. К сожалению в аудиогиде отсутствовал русский язык. Удобное расположени пирса,легко найти.
  • P
    Polina
    23 декабря 2023
    Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
    Прекрасный вечер! Ни капли не пожалели, один из самых приятных вечеров! Кухня хорошая, музыкальная программа отличная!
  • С
    Светлана
    16 сентября 2023
    Aboard at daytime: Бюджетный круиз по Дунаю
    Все очень понравилось, небольшой кораблик
  • И
    Ирина
    25 февраля 2023
    Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
    Уникально! Всё было просто здорово! Пианиста очень красиво и качественно играли, еда вкусная, Дунай и Будапешт вечером очень красивые! Спасибо ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Круизы»

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  1. One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
  2. Purpleliner: Круиз по Дунаю
  3. Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
  4. Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
  5. Завтрак и круиз
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Круизы" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 11 до 115. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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