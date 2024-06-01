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По популярности
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
«Формат данной программы не предусматривает экскурсионного сопровождения, так как во время круиза играют музыканты»
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
€37 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Это не историческая прогулка, а круиз»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€69 за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
Проплыть по реке и полюбоваться Будапештом в вечерних огнях
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
«В зависимости от количества участников круиза официанты рассаживают гостей по 4 — 8 — 12 человек за 1 столик»
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
€65 за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Обратите внимание: это не историческая прогулка, а круиз»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€99 за человека
Круиз
1 час
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Забронируйте сейчас и сделайте свой круиз по Будапешту незабываемым»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€19 за человека
Круиз
1 час
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b, 1011
«Наша 60-минутная экскурсия начинается с площади Баттьяни, и во время круиза вы оцените потрясающую городскую архитектуру и достопримечательности Будапешта с реки»
10 июня в 16:40
11 июня в 16:40
€11.90 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Круиз с ужином и живой музыкой Традиционный венгерский ужин и прогулка по Дунаю мимо шикарных достопримечательностей Будапешта, занесенных в список наследия ЮНЕСКО»
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €90 за человека
Групповая
2.5 часа
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Мы приготовили для вас невероятное приключение: полюбуйтесь достопримечательностями Будапешта на развлекательном круизе с ужином, музыкантами, фольклорными танцорами и опереттой»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Билет на борт
1 час
Завтрак и круиз
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Ваша речная прогулка пройдет за обедом — вы насладитесь традиционными блюдами и красотой архитектуры»
Расписание: в 10:30, воскресенье
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
от €59 за человека
Групповая
3 часа
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
«Романтичная вечерняя прогулка по Дунаю на корабле с ужином шведский стол и напитками в сопровождении венгерских музыкантов-виртуозов»
Расписание: Ежедневно в 18:30
€79 за человека
Билет на борт
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
«Вечерний круиз по Дунаю и прекрасная атмосфера праздника»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от €115 за человека
Круиз
1 час
Обзорный круиз по Дунаю, зимнее расписание
«Будапешт, пожалуй, самый очаровательный город, к которому прикасается Дунай, поэтому было бы обидно упустить возможность совершить речной круиз»
Расписание: Ежедневно в 16:30
€12 за человека
Круиз
1 час
Weekend-круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b
«Наша 60-минутная экскурсия начинается с площади Баттьяни, и во время круиза вы оцените потрясающую городскую архитектуру и достопримечательности Будапешта с реки»
14 июня в 16:40
15 июня в 16:40
€13.90 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
«Круиз по Дунаю в Будапеште - возможность полюбоваться уникальной, освещенной прожекторами панорамой, фирменными мостами и монументальными зданиями столицы»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€97 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
«Круиз по Дунаю в Будапеште - возможность полюбоваться уникальной, освещенной прожекторами панорамой, фирменными мостами и монументальными зданиями столицы»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€115 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
«В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей восторженной группе музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы»
Расписание: Ежедневно в 18:30
€97 за человека
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз с фортепианным шоу
«Познакомьтесь с Будапештом с нашим круизом с коктейлями и фортепианным шоу»
Расписание: Ежедневно в 19:15
€97 за человека
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз с фольклорным шоу
«Приглашаем вас на коктейльный круиз с фольклорным шоу: незабываемая 80-минутная поездка, который сочетает в себе красоту городского пейзажа Будапешта с очаровательными звуками венгерского фольклора и оперетты»
Расписание: Ежедневно в 19:15
€97 за человека
Круиз
1.5 часа
Дневной круиз по Дунаю (вкл. пиццу и пиво), летнее расписание
«С палубы нашего круизного лайнера у вас будет возможность взглянуть на самые известные достопримечательности Будапешта с лучшей стороны»
Расписание: Ежедневно в 17:00
€45.90 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
«В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей группе талантливых музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€115 за человека
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз Sunset (дневной), летнее расписание
«Круиз проходит во время заката, предоставляя самые сказочные виды на освещенный Будапешт»
Расписание: Ежедневно в 16:00, 18:00
€39.90 за человека
Круиз
1.5 часа
Круиз Unlimited Booze (напитки включены, дневной), летнее расписание
«С палубы нашего круизного лайнера у вас будет возможность взглянуть на самые известные достопримечательности Будапешта с лучшей стороны»
Расписание: Ежедневно в 16:00, 18:00
€39.90 за человека
Круиз
1.5 часа
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Давайте отправимся на закате в круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать самые сказочные виды на освещенный огнями Будапешт»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Круиз
1.5 часа
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Так почему бы не совместить все это и не насладиться красивыми видами вкупе с безлимитными напитками во время нашего круиза»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Круиз
1 час 12 минут
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Наш круиз предполагает неторопливую прогулку по Дунаю в Будапеште с пиццей и пивом в неограниченном количестве»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:45
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Проведите незабываемый вечер в элегантной обстановке на нашем круизе с ужином»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Групповая
2.5 часа
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Мы приготовили для вас невероятное приключение: полюбуйтесь достопримечательностями Будапешта на развлекательном круизе с ужином, музыкантами, фольклорными танцорами и опереттой»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Проведите незабываемый вечер в элегантной обстановке на нашем круизе с ужином»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Круиз
2 часа
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Откройте для себя Будапешт с новой стороны на нашем круизе с напитками и коктейлями в сопровождении живой музыки»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от €45 за человека
Круиз
2 часа
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Представляем вашему вниманию круиз с коктейлями, напитками и фольклором»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от €45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAntonina1 июня 2024Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
- ООльга7 мая 2024Отличная прогулка! Красивейший Будапешт в подсветке вечером! Живая музыка и очень вкусные коктейли! Однозначно рекомендовано к посещению!
- AAlevtina1 апреля 2024В общем экскурсия нам понравилась. К сожалению в аудиогиде отсутствовал русский язык. Удобное расположени пирса,легко найти.
- PPolina23 декабря 2023Прекрасный вечер! Ни капли не пожалели, один из самых приятных вечеров! Кухня хорошая, музыкальная программа отличная!
- ЕЕлена13 декабря 2023Все отлично! Приятный романтичный вечер!!
- ИИрина25 февраля 2023Уникально! Всё было просто здорово! Пианиста очень красиво и качественно играли, еда вкусная, Дунай и Будапешт вечером очень красивые! Спасибо ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Будапеште в категории "Водные развлечения" можно забронировать 52 экскурсии от 11 до 115. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Водные экскурсии в Будапеште на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024