Экскурсии по воде в Будапеште

Найдено 52 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Будапеште на русском языке, цены от €11. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Групповая
2 часа
11 отзывов
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
«Формат данной программы не предусматривает экскурсионного сопровождения, так как во время круиза играют музыканты»
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
37 за человека
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
13 отзывов
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Это не историческая прогулка, а круиз»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
69 за человека
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
1 отзыв
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
Проплыть по реке и полюбоваться Будапештом в вечерних огнях
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
«В зависимости от количества участников круиза официанты рассаживают гостей по 4 — 8 — 12 человек за 1 столик»
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
65 за человека
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
8 отзывов
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Обратите внимание: это не историческая прогулка, а круиз»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
99 за человека
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
⛴ На теплоходе
Круиз
1 час
1 отзыв
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Забронируйте сейчас и сделайте свой круиз по Будапешту незабываемым»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
19 за человека
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Круиз
1 час
2 отзыва
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b, 1011
«Наша 60-минутная экскурсия начинается с площади Баттьяни, и во время круиза вы оцените потрясающую городскую архитектуру и достопримечательности Будапешта с реки»
10 июня в 16:40
11 июня в 16:40
11.90 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
16 отзывов
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Круиз с ужином и живой музыкой Традиционный венгерский ужин и прогулка по Дунаю мимо шикарных достопримечательностей Будапешта, занесенных в список наследия ЮНЕСКО»
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 90 за человека
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Мы приготовили для вас невероятное приключение: полюбуйтесь достопримечательностями Будапешта на развлекательном круизе с ужином, музыкантами, фольклорными танцорами и опереттой»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Завтрак и круиз
Билет на борт
1 час
17 отзывов
Завтрак и круиз
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Ваша речная прогулка пройдет за обедом — вы насладитесь традиционными блюдами и красотой архитектуры»
Расписание: в 10:30, воскресенье
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
от 59 за человека
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
Групповая
3 часа
6 отзывов
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
«Романтичная вечерняя прогулка по Дунаю на корабле с ужином шведский стол и напитками в сопровождении венгерских музыкантов-виртуозов»
Расписание: Ежедневно в 18:30
79 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
«Вечерний круиз по Дунаю и прекрасная атмосфера праздника»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от 115 за человека
Обзорный круиз по Дунаю, зимнее расписание
Круиз
1 час
Обзорный круиз по Дунаю, зимнее расписание
«Будапешт, пожалуй, самый очаровательный город, к которому прикасается Дунай, поэтому было бы обидно упустить возможность совершить речной круиз»
Расписание: Ежедневно в 16:30
12 за человека
Weekend-круиз по Дунаю
Круиз
1 час
Weekend-круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b
«Наша 60-минутная экскурсия начинается с площади Баттьяни, и во время круиза вы оцените потрясающую городскую архитектуру и достопримечательности Будапешта с реки»
14 июня в 16:40
15 июня в 16:40
13.90 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
«Круиз по Дунаю в Будапеште - возможность полюбоваться уникальной, освещенной прожекторами панорамой, фирменными мостами и монументальными зданиями столицы»
Расписание: Ежедневно в 19:00
97 за человека
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
«Круиз по Дунаю в Будапеште - возможность полюбоваться уникальной, освещенной прожекторами панорамой, фирменными мостами и монументальными зданиями столицы»
Расписание: Ежедневно в 19:00
115 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
«В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей восторженной группе музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы»
Расписание: Ежедневно в 18:30
97 за человека
Коктейльный круиз с фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз с фортепианным шоу
«Познакомьтесь с Будапештом с нашим круизом с коктейлями и фортепианным шоу»
Расписание: Ежедневно в 19:15
97 за человека
Коктейльный круиз с фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз с фольклорным шоу
«Приглашаем вас на коктейльный круиз с фольклорным шоу: незабываемая 80-минутная поездка, который сочетает в себе красоту городского пейзажа Будапешта с очаровательными звуками венгерского фольклора и оперетты»
Расписание: Ежедневно в 19:15
97 за человека
Дневной круиз по Дунаю (вкл. пиццу и пиво), летнее расписание
Круиз
1.5 часа
Дневной круиз по Дунаю (вкл. пиццу и пиво), летнее расписание
«С палубы нашего круизного лайнера у вас будет возможность взглянуть на самые известные достопримечательности Будапешта с лучшей стороны»
Расписание: Ежедневно в 17:00
45.90 за человека
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
«В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей группе талантливых музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы»
Расписание: Ежедневно в 19:00
115 за человека
Коктейльный круиз Sunset (дневной), летнее расписание
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз Sunset (дневной), летнее расписание
«Круиз проходит во время заката, предоставляя самые сказочные виды на освещенный Будапешт»
Расписание: Ежедневно в 16:00, 18:00
39.90 за человека
Круиз Unlimited Booze (напитки включены, дневной), летнее расписание
Круиз
1.5 часа
Круиз Unlimited Booze (напитки включены, дневной), летнее расписание
«С палубы нашего круизного лайнера у вас будет возможность взглянуть на самые известные достопримечательности Будапешта с лучшей стороны»
Расписание: Ежедневно в 16:00, 18:00
39.90 за человека
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Круиз
1.5 часа
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Давайте отправимся на закате в круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать самые сказочные виды на освещенный огнями Будапешт»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
39.90 за человека
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Круиз
1.5 часа
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Так почему бы не совместить все это и не насладиться красивыми видами вкупе с безлимитными напитками во время нашего круиза»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
39.90 за человека
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Круиз
1 час 12 минут
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Наш круиз предполагает неторопливую прогулку по Дунаю в Будапеште с пиццей и пивом в неограниченном количестве»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:45
Завтра в 17:00
39.90 за человека
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Проведите незабываемый вечер в элегантной обстановке на нашем круизе с ужином»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Групповая
2.5 часа
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Мы приготовили для вас невероятное приключение: полюбуйтесь достопримечательностями Будапешта на развлекательном круизе с ужином, музыкантами, фольклорными танцорами и опереттой»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Проведите незабываемый вечер в элегантной обстановке на нашем круизе с ужином»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Откройте для себя Будапешт с новой стороны на нашем круизе с напитками и коктейлями в сопровождении живой музыки»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 45 за человека
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Представляем вашему вниманию круиз с коктейлями, напитками и фольклором»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Antonina
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
    читать дальше

    не совпало с информацией предоставленной в описании, но ошибиться было сложно, поскольку известен был номер причала и на тот момент, там был всего один катер. Сотрудники принимающей стороны встречают и провожают, напитки,которые входили в стоимость были отличного качества, анимационная составляющая тоже была интересная и веселая. Ну и конечно прекрасные виды Будапешта. Единственный момент можно порекомендовать проводить данный круиз на час позже в это время года, поскольку и очень хотелось увидеть подсвеченный Будапешт, а огни постепенно зажигались когда маршрут уже был завершён, не считаю это недостатком программы, лишь мое личное мнение. Вообщем спасибо за то,что всё прошло без неприятных моментов.

    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный моментМогу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Отличная прогулка! Красивейший Будапешт в подсветке вечером! Живая музыка и очень вкусные коктейли! Однозначно рекомендовано к посещению!
  • A
    Alevtina
    1 апреля 2024
    Purpleliner: Круиз по Дунаю
    В общем экскурсия нам понравилась. К сожалению в аудиогиде отсутствовал русский язык. Удобное расположени пирса,легко найти.
  • P
    Polina
    23 декабря 2023
    Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
    Прекрасный вечер! Ни капли не пожалели, один из самых приятных вечеров! Кухня хорошая, музыкальная программа отличная!
  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Все отлично! Приятный романтичный вечер!!
  • И
    Ирина
    25 февраля 2023
    Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
    Уникально! Всё было просто здорово! Пианиста очень красиво и качественно играли, еда вкусная, Дунай и Будапешт вечером очень красивые! Спасибо ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
  2. Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
  3. Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
  4. Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
  5. One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Водные развлечения" можно забронировать 52 экскурсии от 11 до 115. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Водные экскурсии в Будапеште на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам