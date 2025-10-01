Откройте одно из величайших архитектурных чудес Будапешта — базилику Святого Иштвана.
Пройдитесь по залам, полюбуйтесь её убранством, загляните в сокровищницу и насладитесь видом с вершины купола.
Пройдитесь по залам, полюбуйтесь её убранством, загляните в сокровищницу и насладитесь видом с вершины купола.
Описание экскурсииГлавная святыня Будапешта Посетите величественную базилику Святого Иштвана — символ веры и истории Венгрии. Этот впечатляющий храм посвящён первому королю страны, святому Иштвану I, который принес христианство в венгерское королевство. Насладитесь неоклассической архитектурой и великолепными интерьерами базилики, исследуя её в удобном для себя темпе. Среди главных реликвий церкви — мумифицированная правая рука Святого Стефана, считающаяся одной из самых почитаемых святынь страны. Панорама города Загляните в сокровищницу, а затем поднимитесь на панорамную террасу на куполе. Отсюда открывается потрясающий вид на Будапешт — завершение вашего визита, которое запомнится надолго. Важная информация:
- Часы работы церкви: понедельник — суббота с 9:00 до 17:45, воскресенье с 13:00 до 17:45.
- Купол и Сокровищница: открыты ежедневно с 9:00 до 19:00.
- В выходные дни из-за проведения свадебных церемоний посещение церковного зала может быть временно ограничено.
- Касса закрывается за 30 минут до окончания работы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в главный церковный зал
- Доступ в сокровищницу и на панорамную террасу
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Budapest, Szent István tér 2, 1051 Magyarország
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 49 минут 58 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Часы работы церкви: понедельник - суббота с 9:00 до 17:45, воскресенье с 13:00 до 17:45
- Купол и Сокровищница: открыты ежедневно с 9:00 до 19:00
- В выходные дни из-за проведения свадебных церемоний посещение церковного зала может быть временно ограничено
- Касса закрывается за 30 минут до окончания работы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
1 окт 2025
Великолепно! Посещение базилики Святого Иштвана определённо того стоило. Мы насладились изысканной архитектурой и атмосферой места, нашли время помолиться и поблагодарить Бога за Его щедрые благословения
С
Степан
26 июн 2025
Подъём на смотровую площадку стоит каждой копейки. Лучше приходить к открытию или в будний день, чтобы избежать очередей — мы были там в четверг утром в 9:00 и всё место было только для нас
А
Артём
3 мая 2025
Потрясающе! Базилика красива и снаружи, и внутри. Обязательно поднимитесь на обзорную террасу — вид действительно стоит усилий.
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии из Будапешта
Групповая
до 15 чел.
Нескучное знакомство с Пештом
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Самые красивые площади Пешта
Познакомьтесь с главными достопримечательностями центрального района Будапешта. Увидите Парламент, церковь святого Иштвана, площадь Вёрёшмарти и дворец Грешем
Начало: У входа в отель Al Habtoor Palace
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€116 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Венгерская национальная галерея в Будапеште
Увлекательно, доступно, с большой любовью и доскональным знанием предмета
20 дек в 10:00
23 дек в 12:00
€150 за всё до 10 чел.