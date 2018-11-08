64 отзыва оставили туристы

Приглашаю любителей искусства посетить главный художественный музей страны — Венгерскую национальную галерею, расположенную в Будайской крепости. В собрание входят шедевры живописи и скульптуры венгерских и европейских мастеров 13–20 веков, созданные на территории Венгрии или по венгерскому заказу, а также экспонаты выставки современного искусства «Меняем шаг».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Коллекция музея необыкновенно богата: вы можете выбрать любой интересующий вас период или принять участие в обзорной экскурсии. Я расскажу об истории здания, которое, увы, никогда не было королевским дворцом, и покажу единственный зал, напоминающий о его прошлом. Сейчас в нем прекрасная выставка створчатых алтарей позднего готического периода: у каждого алтаря есть своя история и своя тайна.

Небольшая экспозиция эпохи Возрождения напоминает о славном прошлом Венгерского королевства времен короля Матяша. Вы узнаете, кто такая Беатриче и как она повлияла на венгерское искусство.

19 век — время реформ и развития венгерского искусства, век национальных трагедий, драм, путешествий, романов и, конечно, прекрасных муз. Как стала музой поэтов мраморная «Пастушка», что изображает первый венгерский пейзаж, в каких зданиях Будапешта спрятал свою красавицу Корнелию Карой Лотц и почему Пал Синеи Мерше повернулся к нам спиной на «Майском пикнике»? Я отвечу на все эти вопросы и представлю вам венгерскую Джоконду кисти Синеи Мерше. Вы узнаете, что делала в Будапеште Айседора Дункан и с кем из венгерских художников хотел сотворить кубизм Пикассо. Вам предстоит решить, похожа ли живопись Чонтвари на картины Пиросмани, и я непременно покажу вам залы Михая Мункачи, ведь его произведения постепенно исчезают. Поверьте, венгерское искусство — одно из самых увлекательных в Европе!

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены билеты в музей — около 12€ или 4800 HUF за человека.