64 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Коллекция музея необыкновенно богата: вы можете выбрать любой интересующий вас период или принять участие в обзорной экскурсии. Я расскажу об истории здания, которое, увы, никогда не было королевским дворцом, и покажу единственный зал, напоминающий о его прошлом. Сейчас в нем прекрасная выставка створчатых алтарей позднего готического периода: у каждого алтаря есть своя история и своя тайна.

Небольшая экспозиция эпохи Возрождения напоминает о славном прошлом Венгерского королевства времен короля Матяша. Вы узнаете, кто такая Беатриче и как она повлияла на венгерское искусство.

XIX век — время реформ и развития венгерского искусства, век национальных трагедий, драм, путешествий, романов и, конечно, прекрасных муз. Как стала музой поэтов мраморная «Пастушка», что изображает первый венгерский пейзаж, в каких зданиях Будапешта спрятал свою красавицу Корнелию Карой Лотц и почему Пал Синеи Мерше повернулся к нам спиной на «Майском пикнике»? Я отвечу на все эти вопросы и представлю вам венгерскую Джоконду кисти Синеи Мерше. Вы узнаете, что делала в Будапеште Айседора Дункан и с кем из венгерских художников хотел сотворить кубизм Пикассо. Вам предстоит решить, похожа ли живопись Чонтвари на картины Пиросмани, и я непременно покажу вам залы Михая Мункачи, ведь его произведения постепенно исчезают. Поверьте, венгерское искусство — одно из самых увлекательных в Европе!