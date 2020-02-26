64 отзыва оставили туристы

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Венгерская национальная галерея

Знакомство с шедеврами живописи и скульптуры главного художественного музея Будапешта

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

У этой экскурсии64 отзыва
4.94
Мария
Задать вопросОбычно отвечает за 50 мин.
Мария – Гид в Будапеште
Приглашаю любителей искусства посетить главный художественный музей страны — Венгерскую национальную галерею, расположенную в Будайской крепости.

В собрание входят шедевры живописи и скульптуры венгерских и европейских мастеров XIII — XX веков, созданные на территории Венгрии или по венгерскому заказу, а также экспонаты выставки современного искусства «Меняем шаг».
Венгерская национальная галерея
Венгерская национальная галерея

Что вас ожидает

Коллекция музея необыкновенно богата: вы можете выбрать любой интересующий вас период или принять участие в обзорной экскурсии. Я расскажу об истории здания, которое, увы, никогда не было королевским дворцом, и покажу единственный зал, напоминающий о его прошлом. Сейчас в нем прекрасная выставка створчатых алтарей позднего готического периода: у каждого алтаря есть своя история и своя тайна.

Небольшая экспозиция эпохи Возрождения напоминает о славном прошлом Венгерского королевства времен короля Матяша. Вы узнаете, кто такая Беатриче и как она повлияла на венгерское искусство.

XIX век — время реформ и развития венгерского искусства, век национальных трагедий, драм, путешествий, романов и, конечно, прекрасных муз. Как стала музой поэтов мраморная «Пастушка», что изображает первый венгерский пейзаж, в каких зданиях Будапешта спрятал свою красавицу Корнелию Карой Лотц и почему Пал Синеи Мерше повернулся к нам спиной на «Майском пикнике»? Я отвечу на все эти вопросы и представлю вам венгерскую Джоконду кисти Синеи Мерше. Вы узнаете, что делала в Будапеште Айседора Дункан и с кем из венгерских художников хотел сотворить кубизм Пикассо. Вам предстоит решить, похожа ли живопись Чонтвари на картины Пиросмани, и я непременно покажу вам залы Михая Мункачи, ведь его произведения постепенно исчезают. Поверьте, венгерское искусство — одно из самых увлекательных в Европе!

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены билеты в музей — около 9 евро или 2.800 HUF за человека.

Венгерская национальная галерея
Венгерская национальная галерея
Венгерская национальная галерея
Венгерская национальная галерея
Венгерская национальная галерея
Венгерская национальная галерея
Венгерская национальная галерея
Венгерская национальная галерея
Венгерская национальная галерея
Венгерская национальная галерея

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Я живу в Венгрии уже почти 30 лет, работаю экскурсоводом и музейным педагогом в Венгерской национальной галерее. Буду очень рада представить нашу прекрасную коллекцию на русском языке.
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64 отзыва оставили туристы

26 февраля 2020
Советую всем как можно быстрее посетить эту экскурсию пока всю экспозицию не вывезли на площадь Героев. Гиду огромное спасибо за ту информацию, которую невозможно найти в открытых источниках!!
14 октября 2019
Побывав в Национальной галерее, имели удовольствие познакомиться с высокого класса эскусствоведом - Марией. Человек который любит и живёт своей профессией. С богатыми знаниями материала, который в лёгкой и доступной форме передаёт своим слушателям.
2 сентября 2019
Мария прекрасно провела экскурсию, интересно узнать о венгерских мастерах, ведь в России о живописи Венгрии нет информации. Спасибо Марии и На циональной галерее, жаль, если ее расскассируют по нескольким местам.
29 мая 2019
По нашему мнению, это одна из лучших экскурсий, которые у нас были.
25 апреля 2019
Добрый день. Если Вы уже побывали в термах, погуляли по Будапешту тогда вам обязательно надо посетить Музей изобразительных искусств с экскурсоводом Марией. Два часа пролетели как одно мгновение. Очень профессиональная подача материала на приятном доступном языке. В музеи есть, что посмотреть даже искушённой публике. Спасибо огромное за экскурсию!
22 апреля 2019
Прекрасная экскурсия. Большое спасибо!
1 апреля 2019
Нам с семьей очень понравилась экскурсия. Мария настоящий профессионал. Мы попросили, естественно заранее, чтобы тема экскурсии звучала "История Венгрии в культуре и живописи". Мы получили настоящее удовольствие, восторг и незабываемые впечатления. Очень долго потом обсуждали картины венгерских художников. Большое спасибо! Очень советую данную экскурсию.
10 марта 2019
Большое спасибо Марии! Прекрасный знаток искусства, доступно и красиво познакомила нас с венгерским национальным достоянием. Очень качественная подача материала, Мария рассказывает с любовью самое основное, даже ребенок много запомнил. Мы очень рады, что обратились к Марии, поскольку не можем назвать себя специалистами в данной области, многое узнали.
6 января 2019
Хочу высказать искреннюю благодарность Марии за две незабываемые экскурсии в Венгерской национальной галерее и в Музее изобразительных искусств. Мария рассказывает интересные моменты о произведениях, историю картин. Материал преподносит живо и доступно, с глубоким знанием предмета, заинтересовывает своим рассказом. Очень позновательные и интересные экскурсии. Спасибо большое, Мария!
5 января 2019
Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Рекомендую
Ещё 54 отзыва

Мария проводит ещё 1 экскурсию

Шедевры музея изобразительных искусств в БудапештеШедевры музея изобразительных искусств в БудапештеШедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
90 за экскурсию
1.5 часа
4 отзыва
Познакомиться с историей экспозиции и выдающимися работами старых мастеров
Музей с крупнейшей коллекцией произведений зарубежной живописи в Венгрии давно стал мне вторым домом. Поэтому я познакомлю вас с его историей и собранием не только как профессиональный искусствовед, но и как человек, которому это место по-настоящему дорого. Вы узнаете, как в страну попало целых семь работ Эль Греко и в чем секрет притягательности портрета Джорджоне; увидите одну из последних флорентийских мадонн Рафаэля и услышите о тонкостях изображения королевы Кипра на полотне Джентиле Беллини .

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130 за экскурсию
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