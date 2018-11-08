64 отзыва оставили туристы

Увлекательно, доступно, с большой любовью и доскональным знанием предмета
Приглашаю любителей искусства посетить главный художественный музей страны — Венгерскую национальную галерею, расположенную в Будайской крепости.
В собрание входят шедевры живописи и скульптуры венгерских и европейских мастеров 13–20 веков, созданные на территории Венгрии или по венгерскому заказу, а также экспонаты выставки современного искусства «Меняем шаг».
Коллекция музея необыкновенно богата: вы можете выбрать любой интересующий вас период или принять участие в обзорной экскурсии. Я расскажу об истории здания, которое, увы, никогда не было королевским дворцом, и покажу единственный зал, напоминающий о его прошлом. Сейчас в нем прекрасная выставка створчатых алтарей позднего готического периода: у каждого алтаря есть своя история и своя тайна.
Небольшая экспозиция эпохи Возрождения напоминает о славном прошлом Венгерского королевства времен короля Матяша. Вы узнаете, кто такая Беатриче и как она повлияла на венгерское искусство.
19 век — время реформ и развития венгерского искусства, век национальных трагедий, драм, путешествий, романов и, конечно, прекрасных муз. Как стала музой поэтов мраморная «Пастушка», что изображает первый венгерский пейзаж, в каких зданиях Будапешта спрятал свою красавицу Корнелию Карой Лотц и почему Пал Синеи Мерше повернулся к нам спиной на «Майском пикнике»? Я отвечу на все эти вопросы и представлю вам венгерскую Джоконду кисти Синеи Мерше. Вы узнаете, что делала в Будапеште Айседора Дункан и с кем из венгерских художников хотел сотворить кубизм Пикассо. Вам предстоит решить, похожа ли живопись Чонтвари на картины Пиросмани, и я непременно покажу вам залы Михая Мункачи, ведь его произведения постепенно исчезают. Поверьте, венгерское искусство — одно из самых увлекательных в Европе!
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены билеты в музей — около 12€ или 4800 HUF за человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 769 туристов
Живу в Венгрии с 1990 года. Я автор книг «Будапешт. Национальные художественные музеи» и «Будапешт. Кофе, модерн и римские руины», а также сотрудник Музея изобразительных искусств — Венгерской национальной галереи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
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–
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С
Светлана
В Национальную галерею планировали пойти только с гидом. О венгерском художественном искусстве очень мало, что знали. Были приятно удивлены, покорены и поражены (древнее искусство). В целом -яркие краски, очень позитивные читать дальшеуменьшить
картины. Хотя есть и сложные темы, мрачные по сути шедевры, но это шедевры. Марина отличный гид, вдохновенный расказчик. Галерея огромная, экскурсия охватывает основные, знаковые произведения, иначе там можно остаться ночевать. Заранее пообщались с Мариной по поводу передвижной выставки английской школы. Поскольку мы и ее решили посетить, то основную смотрели бесплатно. Есть кафе, куда можно заглянуть и отдохнуть между просмотрами. Есть магазин, магнитики, книги, небольшие сувениры. Впечатление от английской школы абсолютно иного плана, эмоции были охлаждены, подключились раздумья. Но не пожалели, что пошли. Советуем удобную обувь, поскольку погулять по горе, на которой расположен дворец, совершенно необходимо. Также советуем написать гиду заранее, ряд экспонатов перевозят в музей на площади Героев. А это другая история). Марина, спасибо и удачи Вам!
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Т
Татьяна
Добрый день! В мае 2018г. я посетила Венгерскую национальную галерею. Именно здесь понимаешь, насколько многогранно изобразительное искусство Венгрии; Здесь собрана обширная коллекция венгерского искусства - полотна мастеров самой разной направленности, представлены читать дальшеуменьшить
скульптуры. Особо хочу поблагодарить экскурсовода Марию за проведенную экскурсию, подробный и увлекательный рассказ о великолепных картинах и интересном насыщенном повествовании о шедеврах. Хочется отметить высокий профессионализм, эрудицию Марии, глубокие знания при ответах на интересующие нас вопросы. От проведенной экскурсии я получила огромное эстетическое удовольствие и осталась очень довольна посещением Венгерской картинной галереи. С уважением, Татьяна, Россия, Челябинская область
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С
Светлана
Великолепная экскурсия! Огромная благодарность Марии за погружение в венгерскую культуру и искусство. Мы узнали несколько потрясающих историй любви, рассказанных с невероятной любовью и уважением ко всем участникам, нас захватил искусствоведческий читать дальшеуменьшить
детектив о том, как во время просмотра детского фильма "Стюарт Литтл" была найдена пропавшая картина венгерского художника - авангардиста Роберта Берени. Это была история с погружением: в мир каждого художника, чьи произведения мы увидели, эпоху, надежды и мечты, отношения с другими известными современниками. . Это настоящий талант - заставить картины рассказать историю их создателя. Экскурсия отлично структурирована - количество экспонатов потрясает, и если бы не помощь Марии, то впечатления от посещения могли бы быть совсем другими. Если вы планируете посетить Венгерскую национальную галерею - обратитесь к Марии, незабываемые впечатления гарантированы!
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Айшат
Мария - прекрасный рассказчик! Очень хорошо знает тему, картины и художников любит, это сквозит в каждой ее фразе. Я сама очень люблю музеи, галереи, стараюсь везде их посещать, как было читать дальшеуменьшить
бы замечательно, если бы в каждом случае была такая экскурсия! Без лишних специализированных терминов, очень легко, непринужденно шла речь, а было там многое. И интрига с Тицианом, которая продолжается по сей день, и Брейгель, проживающий каждый свой день в музее как последний, ведь он в любой миг может из него исчезнуть. А еще я очень много узнала о венгерских художниках, о которых ничего, практически, мне не было известно. О их судьбах, непростых, порой мистических. Их семейных тайнах, подчас пикантных. Венгерская Мона Лиза до сих пор у меня перед глазами… Великолепная экскурсия, надеюсь, смогу прийти к Марии еще раз, и она мне расскажет немало интересного о живописи!
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А
Анна
Очень интересная экскурсия по венгерской галерее. Мария замечательный профессиональный экскурсовод, очень интересно рассказывала о картинах и не только. Выбор картин был весьма интересен, каждая со своей историей, с удовольствием слушали читать дальшеуменьшить
бы часами, если бы не пришлось стоять перед каждой картиной:) В процессе экскурсии получили потрясающий эмоциональный заряд, что смотреть все остальное в галерее уже не очень хотелось. Первый раз заказывали экскурсию по галерее, хотя картины смотрим стабильно в каждом городе, это гораздо интереснее, чем просто их разглядывать.
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Елена
Большое спасибо гиду Марии! Для нас венгерская живопись была terra incognito. Экскурсия была настолько увлекательной, что время пролетело абсолютно незаметно. Рассказ был очень интересным, многое запомнилось: Мария говорила не только читать дальшеуменьшить
о творчестве венгерских художников, но и о их жизни. Возникло желание почитать о них самостоятельно. Рекомендую очень! Если буду ещё раз в Будапеште, с удовольствием схожу на экскурсию второй раз, т. к. музей огромный и его можно исследовать много дней.
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