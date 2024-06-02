🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 39 отзывов Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 128 отзывов Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас Начало: Место проживания гостей в Будапеште € 195 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 138 отзывов Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида Начало: У входа в отель Ритц Карлтон € 110 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 57 отзывов Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid Начало: По договору € 190 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 202 отзыва Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 38 отзывов Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида Начало: От колеса обозрения Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 30 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 230 отзывов Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места Начало: У вашего отеля € 210 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 189 отзывов Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров Начало: Около вашего отеля € 214 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 35 отзывов Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху Начало: Около метро Deak Ferenc от € 110 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Будапешт для тех, кто спешит: 3-часовая авторская экскурсия Погрузитесь в великолепие Будапешта: от площади Героев до Рыбацкого бастиона. Все самое важное за 3 часа Начало: У вашего отеля € 158 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 43 отзыва Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами Начало: У вашего отеля € 210 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 25 отзывов Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек Начало: Около вашего отеля € 321 за человека

🚶 Пешая 23% скидка Групповая 2 часа 127 отзывов Нескучное знакомство с Пештом: пешеходная экскурсия по Будапешту Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу Начало: На площади Эржибет 30 € 23 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 55 отзывов Групповая экскурсия «Будапешт с огоньком» - погружение в историю Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида Начало: Площадь Елизаветы € 25 за человека

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6 часов 10 отзывов Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида Начало: Будапешт 187 € 178 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Охота за стрит-фудом в Будапеште: лангош, хурка, кюртошкалач Погрузитесь в мир венгерской уличной еды и истории Пешта. Пробуйте лангош, хурку и кюртошкалач, узнайте о хунгарикумах и получите в подарок ликёр Уникум Начало: у входа на центральный рынок € 160 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 80 отзывов По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная Начало: На Площади Героев € 179 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 50 отзывов Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды от € 107 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Теплая встреча с Будапештом Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Самые красивые площади Пешта Увидеть визитные карточки города и узнать историю его центра Начало: У входа в отель Ритц Карлтон € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 26 отзывов Золотой век Будапешта Взглянуть на город его лучших "мирных" времен - знакомство с наследием "прекрасной эпохи" € 267 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест € 190 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Секешфехервар, Веспрем, Бадачоньтомай: города королей, королев и вина Побывать у истоков государственности Венгрии, посетить местный Тадж-Махал и оценить вина региона € 420 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Будапешт: триумфы и трагедии Погулять по Пешту и узнать его истории в компании культуролога Начало: У Парламента € 130 за всё до 6 чел.