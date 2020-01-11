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«Золотой треугольник» Пешта

Увидеть визитные карточки города и узнать историю его центра

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у входа в отель Ритц Карлтон
  • Заказать экскурсию

78 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – экскурсионное агентство в Будапеште
На этой экскурсии 🧭 вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ центрального района.

Эти улицы и площади стоит посетить каждому, кто приезжает в Будапешт.

Вы увидите здание парламента и величественную церковь ⛪ святого Иштвана, побываете на площади Вёрёшмарти и полюбуетесь изысканным дворцом Грешем, украшенном в стиле ар-нуво.

А я поделюсь с вами историями о знаковых местах города и полезной для туриста информацией.
«Золотой треугольник» Пешта
«Золотой треугольник» Пешта

Что вас ожидает

Must-see места
Вы увидите здание парламента — самое большое в Венгрии, — и услышите рассказ о строительстве этого грандиозного сооружения. Узнаете, кто его архитектор и в честь кого установлены памятники на площади перед парламентом.
На площади Елизаветы вы полюбуетесь фонтаном Дунай: эта скульптурная композиция олицетворяет могучую реку и её притоки. Мы пройдем по площади Вёрёшмарти — одной из самых красивых в городе. Отсюда начинается старейшая в центральной Европе ветка метро, лучами расходятся торговые улицы с множеством магазинов, ресторанов и кафе.

Вид через реку и шедевр модерна
Вы осмотрите базилику святого Иштвана — самый большой католический собор Будапешта. С набережной вам откроется прекрасный вид на Будайскую гору и гору Геллерт, Цепной мост и мост Елизаветы. Рядом находится роскошный концертный зал Вигадо — я расскажу, какие знаменитые композиторы выступали на его сцене. А дворец Грешем, настоящий шедевр ар-нуво, поразит своим величием. Вы узнаете, в честь кого он назван, как использовался в разное время и какие архитектурные особенности выражены в его облике.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Питание не входит в стоимость
  • При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
«Золотой треугольник» Пешта
«Золотой треугольник» Пешта
«Золотой треугольник» Пешта
«Золотой треугольник» Пешта
«Золотой треугольник» Пешта
«Золотой треугольник» Пешта
«Золотой треугольник» Пешта
«Золотой треугольник» Пешта
«Золотой треугольник» Пешта
«Золотой треугольник» Пешта
«Золотой треугольник» Пешта
«Золотой треугольник» Пешта
«Золотой треугольник» Пешта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у входа в отель Ритц Карлтон.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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2 отзыва оставили туристы

11 января 2020
Эрика действительно местный житель, поэтому экскурсия удалась. Полностью оправдались ожидания. Рекомендуем. И спасибо за организацию! Денис и Валентина.
24 декабря 2019
Экскурсию проводила Габриэла. Она местный житель, профессиональный экскурсовод. Хорошо знает историю, даты, события. Хороший русский язык. Отвечает на все вопросы. Остались довольны.

Ирина проводит ещё 13 экскурсий

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78 за экскурсию
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