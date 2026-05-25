Познакомьтесь с главными достопримечательностями центрального района Будапешта. Увидите Парламент, церковь святого Иштвана, площадь Вёрёшмарти и дворец Грешем
На этой экскурсии вы посетите главные достопримечательности центрального района Будапешта.
Увидите здание парламента и величественную церковь святого Иштвана, побываете на площади Вёрёшмарти и полюбуетесь изысканным дворцом Грешем, украшенным в стиле ар-нуво. читать дальшеуменьшить
Гид расскажет истории о знаковых местах города и поделится полезной информацией для туристов.
Вы узнаете о строительстве парламента, полюбуетесь фонтаном Дунай на площади Елизаветы, пройдете по площади Вёрёшмарти и увидите старейшую ветку метро в Центральной Европе. Также вас ждут виды на Будайскую гору, гору Геллерт, Цепной мост и мост Елизаветы. В завершение экскурсии вы осмотрите концертный зал Вигадо и дворец Грешем
Вы увидите здание парламента — самое большое в Венгрии, — и услышите рассказ о строительстве этого грандиозного сооружения. Узнаете, кто его архитектор и в честь кого установлены памятники на площади перед парламентом. На площади Елизаветы вы полюбуетесь фонтаном Дунай: эта скульптурная композиция олицетворяет могучую реку и её притоки. Мы пройдем по площади Вёрёшмарти — одной из самых красивых в городе. Отсюда начинается старейшая в центральной Европе ветка метро, лучами расходятся торговые улицы с множеством магазинов, ресторанов и кафе.
Вид через реку и шедевр модерна
Вы осмотрите базилику святого Иштвана — самый большой католический собор Будапешта. С набережной вам откроется прекрасный вид на Будайскую гору и гору Геллерт, Цепной мост и мост Елизаветы. Рядом находится роскошный концертный зал Вигадо — я расскажу, какие знаменитые композиторы выступали на его сцене. А дворец Грешем, настоящий шедевр ар-нуво, поразит своим величием. Вы узнаете, в честь кого он назван, как использовался в разное время и какие архитектурные особенности выражены в его облике.
Итак, вы увидите следующие площади Будапешта:
Эржебет
Вёрёшмарти
Вигадо
Надор
Кошут (перед зданием Парламента),
Сечени
Свободы
площадь перед базиликой Св. Иштвана
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Питание не входит в стоимость
При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель Al Habtoor Palace
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Илья
Мы были на экскурсии Марины на следующий день после обзорной автомобильной экскурсии по Будапешту. Естественно, мы были внутренне готовы к тому, что что-то неизбежно увидим во второй раз. Но экскурсия читать дальшеуменьшить
Марины по Пешту была настолько интересной и увлекательной, что позволила взглянуть на эту часть города свежим взглядом (даже если мы зрительно узнавали какие-то "знаковые" достопримечательности). Помимо стандартных туристических, мы увидели и много новых для нас, чудесных уголков этого прекрасного города, лежащих в стороне от проторенных туристических троп. Кроме несомненной исторический эрудиции, мы имели возможность оценить и высокий артистизм Марины - я давно уже не слышал стихотворений, не только точно вписанных и в контекст экскурсии, и так интонационно безукоризненно прочитанных. Марина познакомила нас и с современной жизнью города, и дала нам много полезных советов по его дальнейшему посещению, вплоть до помощи с покупкой билетов на прогулочный кораблик. В общении с нами Марина проявила не только очевидный талант экскурсовода, но и столь ценную в наше время человеческую отзывчивость. Когда обстоятельства заставили нас задержаться, она сумела на ходу перестроить свой график, что сохранило нам кучу нервов, и мы глубоко ей за это благодарны.
Всячески рекомендуем!
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А
Анна
Решение пойти на экскурсию возникло несколько спонтанно, о чем мы в последствии ни разу не пожалели. Нашу экскурсию проводила экскурсовод Елена. Удивительно интересный рассказчик, на протяжение всего маршрута держала нас читать дальшеуменьшить
во внимание. Кроме исторических фактов, множество дополнительных деталей и моментов. Ходили даже больше запланированных двух часов, при этом время пролетело абсолютно не заметно. С нами был сын 12 лет, для которого эта экскурсия также оказалась очень интересной, что скорее редкость для нашего случая, есть опыт подобных экскурсий в других городах. Большое спасибо Елене за познавательную прогулку и интересную беседу! Очень рекомендуем при посещении Будапешта.
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Варвара
Мы провели замечательный вечер с экскурсоводом Еленой. Она адаптировала программу под нас: мы были на машине и с собакой. Благодаря этому, удалось посмотреть на город с удачных ракурсов на обзорных площадках. Также она поделилась с нами информацией о хороших ресторанах и интересных местах. Мы очень довольны:)
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Olena
Экскурсию для нас проводила Эрика. Чувствовалось, что человек профессионал своего дела. Информации было много. Экскурсия проходила в хорошем темпе, мы многое успели. Например, съесть штрудель в кафе и заглянуть на ярмарку. Спасибо за хороший день в столице Венгрии!
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Д
Дмитрий
Экскурсия стоит своих денег, гид Елена интересная женщина. Мне не понравилось озвучка. Хотелось бы микрофоны каждому на ухо, а то совсем было ничего не слышно, поскольку женщина в возрасте не читать дальшеуменьшить
могла говорить громко и спешила. Но сказала, что это дополнительная опция, хотя эту опцию никто не предложил мне при покупке.
Ну и ресторан рекомендованный в самом центре это явно партнерская программа этого агенства, поскольку гид завела внутрь, стояла рекомендовала около нас, и на прощание ее провожал менеджер. Я не к тому, но там было не очень вкусно и в 2 раза дороже скажем той самой Паприки, в которой все очень вкусно и большие порции.
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Д
Дмитрий
Экскурсию проводила Габриэла. Она местный житель, профессиональный экскурсовод. Хорошо знает историю, даты, события. Хороший русский язык. Отвечает на все вопросы. Остались довольны.
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