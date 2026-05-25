Гид расскажет истории о знаковых местах города и поделится полезной информацией для туристов. Вы узнаете о строительстве парламента, полюбуетесь фонтаном Дунай на площади Елизаветы, пройдете по площади Вёрёшмарти и увидите старейшую ветку метро в Центральной Европе. Также вас ждут виды на Будайскую гору, гору Геллерт, Цепной мост и мост Елизаветы. В завершение экскурсии вы осмотрите концертный зал Вигадо и дворец Грешем

Описание экскурсии

Must-see места

Вы увидите здание парламента — самое большое в Венгрии, — и услышите рассказ о строительстве этого грандиозного сооружения. Узнаете, кто его архитектор и в честь кого установлены памятники на площади перед парламентом.

На площади Елизаветы вы полюбуетесь фонтаном Дунай: эта скульптурная композиция олицетворяет могучую реку и её притоки. Мы пройдем по площади Вёрёшмарти — одной из самых красивых в городе. Отсюда начинается старейшая в центральной Европе ветка метро, лучами расходятся торговые улицы с множеством магазинов, ресторанов и кафе.

Вид через реку и шедевр модерна

Вы осмотрите базилику святого Иштвана — самый большой католический собор Будапешта. С набережной вам откроется прекрасный вид на Будайскую гору и гору Геллерт, Цепной мост и мост Елизаветы. Рядом находится роскошный концертный зал Вигадо — я расскажу, какие знаменитые композиторы выступали на его сцене. А дворец Грешем, настоящий шедевр ар-нуво, поразит своим величием. Вы узнаете, в честь кого он назван, как использовался в разное время и какие архитектурные особенности выражены в его облике.

Итак, вы увидите следующие площади Будапешта:

Эржебет

Вёрёшмарти

Вигадо

Надор

Кошут (перед зданием Парламента),

Сечени

Свободы

площадь перед базиликой Св. Иштвана

Организационные детали