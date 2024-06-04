🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 509 отзывов Групповая прогулка по Будапешту: история, культура и панорамные виды Погрузитесь в атмосферу Будапешта, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории от местных гидов Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине... Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 39 отзывов Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 23% скидка Групповая 2 часа 293 отзыва Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона Расписание: ежедневно в 14:00 30 € 23 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 128 отзывов Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас Начало: Место проживания гостей в Будапеште € 195 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 138 отзывов Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида Начало: У входа в отель Ритц Карлтон € 110 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 40 отзывов Увлекательный Будапешт для детей: от скульптур до мороженого Познакомьте ваших детей с волшебным миром Будапешта: от смешных скульптур до вкуснейшего мороженого и увлекательного квеста € 195 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 57 отзывов Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid Начало: По договору € 190 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 202 отзыва Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 90 отзывов Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди Узнать о развитии стиля в городе на примерах работ лучших архитекторов и открыть малоизвестные места € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 80 отзывов Путешествие по Будапешту: от крепости до Парламента За 3 часа погрузитесь в атмосферу Будапешта: от крепости Буда до здания Парламента, сопровождаемые рассказами о венграх € 134 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 41 отзыв Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре - Погружение в историю Венгрии Откройте для себя сердце Венгрии в трех уникальных городах вдоль Дуная. История, культура и незабываемые виды ждут вас Начало: Возле вашего отеля € 350 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 38 отзывов Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида Начало: От колеса обозрения Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 30 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 230 отзывов Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места Начало: У вашего отеля € 210 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 20 отзывов Маленькие жемчужины большой реки: путешествие по Вишеграду и Сентендре Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас € 220 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 189 отзывов Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров Начало: Около вашего отеля € 214 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 61 отзыв Будапешт как на ладони: историческое путешествие и архитектурные шедевры Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 35 отзывов Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху Начало: Около метро Deak Ferenc от € 110 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Будапешт для тех, кто спешит: 3-часовая авторская экскурсия Погрузитесь в великолепие Будапешта: от площади Героев до Рыбацкого бастиона. Все самое важное за 3 часа Начало: У вашего отеля € 158 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 43 отзыва Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами Начало: У вашего отеля € 210 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 25 отзывов Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек Начало: Около вашего отеля € 321 за человека

Индивидуальная 2 часа 70 отзывов Венгерская национальная галерея: путешествие через века искусства Погрузитесь в мир венгерского искусства с экскурсией по Венгерской национальной галерее. Откройте уникальные произведения от готики до современности € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 16 отзывов Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю € 267 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки € 267 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 23% скидка Групповая 2 часа 127 отзывов Нескучное знакомство с Пештом: пешеходная экскурсия по Будапешту Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу Начало: На площади Эржибет 30 € 23 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 55 отзывов Групповая экскурсия «Будапешт с огоньком» - погружение в историю Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида Начало: Площадь Елизаветы € 25 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 20 отзывов Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная € 300 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter) € 94 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 183 отзыва Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором Начало: По договоренности с гидом € 60 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет € 267 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6 часов 10 отзывов Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида Начало: Будапешт 187 € 178 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре Заповедные места пригородов Будапешта ждут вас! Посетите Вишеградскую крепость и музей марципана в Сентендре. Узнайте больше о венгерской истории и культуре Начало: У вашего отеля € 280 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Охота за стрит-фудом в Будапеште: лангош, хурка, кюртошкалач Погрузитесь в мир венгерской уличной еды и истории Пешта. Пробуйте лангош, хурку и кюртошкалач, узнайте о хунгарикумах и получите в подарок ликёр Уникум Начало: у входа на центральный рынок € 160 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 80 отзывов По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная Начало: На Площади Героев € 179 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Альтернативный Будапешт Погрузитесь в мир альтернативной культуры Будапешта. Узнайте о неформальном искусстве и жизни 7-ого района. Посетите уникальные заведения и мероприятия Начало: Перед входом в здание Базилики Святого Иштван € 200 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Атмосфера творческого Будапешта: индивидуальная экскурсия Экспресс-знакомство с Будапештом, его веселой и активной частью. Увидим Оперу, Парламент, Большую синагогу и знаменитую ромкочму «Симпла» € 267 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой Начало: У вашего отеля € 560 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 50 отзывов Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды от € 107 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Теплая встреча с Будапештом Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства Начало: Возле памятника принцессе Sisi от € 107 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 17 отзывов С королем по Будапешту: погружение в средневековую сказку города Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Будапешта в компании короля-невидимки Начало: На Площади 15 марта Расписание: в пятницу и субботу в 16:00 € 27 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро € 420 за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 12 часов 53 отзыва Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации Начало: У входа в отель Ritz-Carlton Расписание: в четверг в 08:00 € 100 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю € 135 за всё до 3 чел.

Групповая 2 часа 11 отзывов Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии Расписание: ежедневно в 19:00 € 37 за человека