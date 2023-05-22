Билеты онлайн без очередей в Будапеште

Найдено 5 экскурсий в категории «Билеты» в Будапеште на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Билеты
7 часов
3 отзыва
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Начало: Машина подаётся в согласованное место
«входные билеты в музеи, • личные расходы»
Расписание: В любой день, начало экскурсии с 9:30
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
230 за всё до 4 чел.
Завтрак и круиз
Билет на борт
1 час
17 отзывов
Завтрак и круиз
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Расписание: в 10:30, воскресенье
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
от 59 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
«Ваш билет включает • 2,5-часовой круиз по Будапешту • Ужин при свечах • Напитки и ужин согласно выбранному билету • Фортепианное шоу артистов эстрады • Отдельный столик • За дополнительную плату к основному билету:»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от 115 за человека
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мозгарашвили
    22 мая 2023
    Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
    Экскурсовод профессиональный, очень приветливая, внимательная. Все очень хорошо
  • И
    Ирина
    25 февраля 2023
    Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
    Уникально! Всё было просто здорово! Пианиста очень красиво и качественно играли, еда вкусная, Дунай и Будапешт вечером очень красивые! Спасибо ❤️
  • И
    Ирина
    22 января 2022
    Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и шоу фольклора и оперетты
    Шоу-программа нам понравилась. Было весело! Доплатили за столик у окна и не пожалели - Парламент весь в огнях с воды - это сказка! Пакет напитков решили не заказывать - заказали по бокалу вина из меню. Спасибо за чудесный вечер!
  • М
    Мария
    2 ноября 2020
    Завтрак и круиз
    Главное преимущество этого круиза: можно было полюбоваться на Будапешт с воды и заодно вдоволь наестся за шведским столом. При входе всех угощают шампанским, кроме детей конечно. Хороший сервис, не забываемые впечатления, и очень классное место для сэлфи на фоне города.
  • Е
    Евгений
    8 февраля 2020
    Завтрак и круиз
    Красивые виды с кораблика, много еды, вкусно.
  • О
    Оксана
    6 февраля 2020
    Завтрак и круиз
    Все здорово! Виды с реки на город великолепные. Всем советую прокатиться на кораблике по Дунаю. После продолжительных переходов пешком очень приятно сделать передышку, пообедать и в тоже время насадиться панорамой. не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
  2. Завтрак и круиз
  3. Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
  4. Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
  5. Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Билеты" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 59 до 230. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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