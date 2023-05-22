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Билеты
7 часов
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Начало: Машина подаётся в согласованное место
«входные билеты в музеи, • личные расходы»
Расписание: В любой день, начало экскурсии с 9:30
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
€230 за всё до 4 чел.
Билет на борт
1 час
Завтрак и круиз
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Расписание: в 10:30, воскресенье
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
от €59 за человека
Билет на борт
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
«Ваш билет включает • 2,5-часовой круиз по Будапешту • Ужин при свечах • Напитки и ужин согласно выбранному билету • Фортепианное шоу артистов эстрады • Отдельный столик • За дополнительную плату к основному билету:»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от €115 за человека
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММозгарашвили22 мая 2023Экскурсовод профессиональный, очень приветливая, внимательная. Все очень хорошо
- ИИрина25 февраля 2023Уникально! Всё было просто здорово! Пианиста очень красиво и качественно играли, еда вкусная, Дунай и Будапешт вечером очень красивые! Спасибо ❤️
- ИИрина22 января 2022Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и шоу фольклора и опереттыШоу-программа нам понравилась. Было весело! Доплатили за столик у окна и не пожалели - Парламент весь в огнях с воды - это сказка! Пакет напитков решили не заказывать - заказали по бокалу вина из меню. Спасибо за чудесный вечер!
- ММария2 ноября 2020Главное преимущество этого круиза: можно было полюбоваться на Будапешт с воды и заодно вдоволь наестся за шведским столом. При входе всех угощают шампанским, кроме детей конечно. Хороший сервис, не забываемые впечатления, и очень классное место для сэлфи на фоне города.
- ЕЕвгений8 февраля 2020Красивые виды с кораблика, много еды, вкусно.
- ООксана6 февраля 2020Все здорово! Виды с реки на город великолепные. Всем советую прокатиться на кораблике по Дунаю. После продолжительных переходов пешком очень приятно сделать передышку, пообедать и в тоже время насадиться панорамой. не пожалеете!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Билеты»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
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