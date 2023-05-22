М Мозгарашвили Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка Экскурсовод профессиональный, очень приветливая, внимательная. Все очень хорошо

И Ирина Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов Уникально! Всё было просто здорово! Пианиста очень красиво и качественно играли, еда вкусная, Дунай и Будапешт вечером очень красивые! Спасибо ❤️

И Ирина Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и шоу фольклора и оперетты Шоу-программа нам понравилась. Было весело! Доплатили за столик у окна и не пожалели - Парламент весь в огнях с воды - это сказка! Пакет напитков решили не заказывать - заказали по бокалу вина из меню. Спасибо за чудесный вечер!

М Мария Завтрак и круиз Главное преимущество этого круиза: можно было полюбоваться на Будапешт с воды и заодно вдоволь наестся за шведским столом. При входе всех угощают шампанским, кроме детей конечно. Хороший сервис, не забываемые впечатления, и очень классное место для сэлфи на фоне города.

Е Евгений Завтрак и круиз Красивые виды с кораблика, много еды, вкусно.