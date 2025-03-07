Трансфер на автобусе из аэропорта в центр Будапешта и обратно

Забудьте о стрессе после перелёта и просто наслаждайтесь поездкой.
Удобный и надёжный автобусный трансфер доставит вас из аэропорта прямо в ваш отель или обратно в аэропорт быстро и комфортно.
Описание трансфер
Удобный способ добраться до отеля Избавьтесь от хлопот, связанных с общественным транспортом, и выберите удобный трансфер из аэропорта Будапешта. Садитесь в современный автобус и отправляйтесь прямо к вашему отелю или в выбранное место в центре города. По прибытии в аэропорт подойдите к одному из информационных пунктов, чтобы подтвердить ваучер. После сканирования вы сможете занять место в автобусе, который доставит вас к пункту назначения без ожидания и пересадок. Надёжно и комфортно Опытный водитель позаботится о безопасной и быстрой поездке. Этот трансфер — идеальный способ начать или завершить путешествие по Будапешту в спокойной и приятной атмосфере. Важная информация:
Норма провоза багажа составляет один большой чемодан и одну ручную кладь на человека.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта в отель
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Budapest, 1185 Hungary
Завершение: Ваш отель или место проживания
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
7 мар 2025
Приятный и внимательный водитель, всё прошло отлично. Отличная коммуникация, спасибо большое.
И
Иван
6 янв 2025
Превосходный сервис — нас доставили прямо от двери до отеля в центре города примерно за 20 минут. Определённо рекомендую этот вариант трансфера.
М
Милана
15 апр 2024
Всё прошло очень удобно и просто. Комфортный и эффективный способ добраться до и из аэропорта. У нас был ранний рейс, и трансфер сработал идеально — всё надёжно и с отличной связью. Обязательно воспользуемся снова!
