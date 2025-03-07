Трансфер на автобусе из аэропорта в центр Будапешта и обратно

Удобный способ добраться до отеля Избавьтесь от хлопот, связанных с общественным транспортом, и выберите удобный трансфер из аэропорта Будапешта. Садитесь в современный автобус и отправляйтесь прямо к вашему отелю или в выбранное место в центре города. По прибытии в аэропорт подойдите к одному из информационных пунктов, чтобы подтвердить ваучер. После сканирования вы сможете занять место в автобусе, который доставит вас к пункту назначения без ожидания и пересадок. Надёжно и комфортно Опытный водитель позаботится о безопасной и быстрой поездке. Этот трансфер — идеальный способ начать или завершить путешествие по Будапешту в спокойной и приятной атмосфере. Важная информация:

Норма провоза багажа составляет один большой чемодан и одну ручную кладь на человека.