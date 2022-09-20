Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Будапеште на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
На автобусе
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
Начало: По договоренности с туристами
«Купальня включает в себя сеть пещер и соединительных коридоров плюс куполообразное здание с горками и Спа-центр»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
2 дек в 09:00
от 330 за всё до 3 чел.
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
На автобусе
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Начало: По договоренности с туристами
«Рядом с ним расположен SPA комплекс с большим количеством термальных ванн, бассейнов, массажных ванн, которые дарят посетителям прекрасное чувство бодрости, регенерации»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
2 дек в 09:00
от 330 за всё до 3 чел.
Экскурсия в пещерную купальню в Мишкольцтапольце и в Эгер
На автобусе
12 часов
Групповая
до 16 чел.
Экскурсия в пещерную купальню в Мишкольцтапольце и в Эгер
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
«бассейны, на дне которых установлены гидромассажные головки»
Расписание: по средам с 09:00
1 апр в 09:00
2 апр в 09:00
95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виола
    20 сентября 2022
    Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
    Супер экскурсия, очень рекомендую, мы в восторге. Спасибо гиду Елене, очень профессионально и душевно провела экскурсию.
  • А
    Абашкина
    9 марта 2022
    Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
    Это была увлекательная экскурсия в город Эгер. Город не большой, но со своей историей. Сперва заехали в купальню. Потом поехали
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    в город. Здесь есть цитадель, базилика, крепость, прошлись по местным улицам. Побывали на винотеки. Пробовали вино, в том числе и "бычью кровь". По ужинали в местном кафе, всё было безумно вкусно.

  • R
    Romanenko
    6 января 2022
    Экскурсия в Эгер с дегустацией вин в Долине Красавиц и термы Эгерсалока
    Очень понравилась экскурсия
  • L
    Larisa
    11 декабря 2021
    Эгер и Демьен: экскурсия по термальным купальням в пещерах
    10 из 10! Супер!!!
  • K
    Kalinka3000
    15 ноября 2021
    Купальня Сечени и теплоходная прогулка с венгерским гуляшом
    Отлично! Лучше бывает только в Купальне Руда

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «SPA»

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  6. Церковь Святого Матьяша
  7. Площадь Героев
  8. Проспект Андраши
  9. Гора Геллерт
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в ноябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 330. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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