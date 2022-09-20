читать дальше в город. Здесь есть цитадель, базилика, крепость, прошлись по местным улицам. Побывали на винотеки. Пробовали вино, в том числе и "бычью кровь". По ужинали в местном кафе, всё было безумно вкусно.

Это была увлекательная экскурсия в город Эгер. Город не большой, но со своей историей. Сперва заехали в купальню. Потом поехали