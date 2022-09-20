10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
Начало: По договоренности с туристами
«Купальня включает в себя сеть пещер и соединительных коридоров плюс куполообразное здание с горками и Спа-центр»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
2 дек в 09:00
от €330 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Начало: По договоренности с туристами
«Рядом с ним расположен SPA комплекс с большим количеством термальных ванн, бассейнов, массажных ванн, которые дарят посетителям прекрасное чувство бодрости, регенерации»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
2 дек в 09:00
от €330 за всё до 3 чел.
12 часов
Групповая
до 16 чел.
Экскурсия в пещерную купальню в Мишкольцтапольце и в Эгер
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
«бассейны, на дне которых установлены гидромассажные головки»
Расписание: по средам с 09:00
1 апр в 09:00
2 апр в 09:00
€95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиола20 сентября 2022Супер экскурсия, очень рекомендую, мы в восторге. Спасибо гиду Елене, очень профессионально и душевно провела экскурсию.
- ААбашкина9 марта 2022Это была увлекательная экскурсия в город Эгер. Город не большой, но со своей историей. Сперва заехали в купальню. Потом поехали
- RRomanenko6 января 2022Экскурсия в Эгер с дегустацией вин в Долине Красавиц и термы ЭгерсалокаОчень понравилась экскурсия
- LLarisa11 декабря 2021Эгер и Демьен: экскурсия по термальным купальням в пещерах10 из 10! Супер!!!
- KKalinka300015 ноября 2021Купальня Сечени и теплоходная прогулка с венгерским гуляшомОтлично! Лучше бывает только в Купальне Руда
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «SPA»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в ноябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 330. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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