Вена - имперское великолепие! Экскурсия из Дебрецена

Описание
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Вена - имперское великолепие! Экскурсия из Дебрецена
Вена - имперское великолепие! Экскурсия из Дебрецена
Вена - имперское великолепие! Экскурсия из Дебрецена
Вена - имперское великолепие! Экскурсия из Дебрецена
Вена - имперское великолепие! Экскурсия из Дебрецена
Вена - имперское великолепие! Экскурсия из Дебрецена
Вена - имперское великолепие! Экскурсия из Дебрецена
Вена - имперское великолепие! Экскурсия из Дебрецена
Вена - имперское великолепие! Экскурсия из Дебрецена
Вена - имперское великолепие! Экскурсия из Дебрецена
Вена - имперское великолепие! Экскурсия из Дебрецена
Вена - имперское великолепие! Экскурсия из Дебрецена
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Что вас ожидает:

  • Венский Ринг
  • Ратуша
  • Парламент
  • Дворцово-парковый ансамбль Бельведер
  • Здание венской оперы
  • Площадь Марии Терезии
  • Дворцовый комплекс Хофбург
  • Собор Святого Стефана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия В ВЕНУ!
Великолепная, чарующая и манящая столица Австрии Вена. Полюбуйтесь красотами имперской столицы.
Насладитесь атмосферой роскошных бульваров и зданий.
Захватывающий тур начинается с прогулки по знаменитым историческим достопримечательностям бульвара Рингштрассе. Вы увидите великолепную Государственную оперу, Императорский дворец, Музей истории искусств, Парламент, Ратушу и Бургтеатр.
Насладитесь прекрасными видами и сделаете незабываемые фотографии.
Вена – один из крупнейших культурно-исторических центров Европы. В Вене жили и творили великие композиторы известные музыканты, художники. Вена внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО.
И, конечно, оставим свободное время для музеев, магазинов и выставок.
После экскурсии до 17:00 - свободное время в центре Вены.
Питание в стоимость не входит.
Отправление из Дебрецена в 6.00.
Гид присоединяется в Будапеште.

Прибытие в Вену примерно в 12:00

Отправление из Вены в 17:00

В стоимость входит:

  • услуги профессионального гида,
  • транспорт, проезд по платным дорогам, парковки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость входит:
  • Услуги профессионального гида
  • Транспорт, проезд по платным дорогам, парковки
Что не входит
  • Обед
  • Сувениры
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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