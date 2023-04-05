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Что вас ожидает:
- Венский Ринг
- Ратуша
- Парламент
- Дворцово-парковый ансамбль Бельведер
- Здание венской оперы
- Площадь Марии Терезии
- Дворцовый комплекс Хофбург
- Собор Святого Стефана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия В ВЕНУ!
Великолепная, чарующая и манящая столица Австрии Вена. Полюбуйтесь красотами имперской столицы.
Насладитесь атмосферой роскошных бульваров и зданий.
Захватывающий тур начинается с прогулки по знаменитым историческим достопримечательностям бульвара Рингштрассе. Вы увидите великолепную Государственную оперу, Императорский дворец, Музей истории искусств, Парламент, Ратушу и Бургтеатр.
Насладитесь прекрасными видами и сделаете незабываемые фотографии.
Вена – один из крупнейших культурно-исторических центров Европы. В Вене жили и творили великие композиторы известные музыканты, художники. Вена внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО.
И, конечно, оставим свободное время для музеев, магазинов и выставок.
После экскурсии до 17:00 - свободное время в центре Вены.
Питание в стоимость не входит.
Отправление из Дебрецена в 6.00.
Гид присоединяется в Будапеште.
Прибытие в Вену примерно в 12:00
Отправление из Вены в 17:00
В стоимость входит:
- услуги профессионального гида,
- транспорт, проезд по платным дорогам, парковки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость входит:
- Услуги профессионального гида
- Транспорт, проезд по платным дорогам, парковки
- Что не входит
- Обед
- Сувениры
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании