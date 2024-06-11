Семейные развлекательные экскурсии Хевиза

Найдено 4 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Хевизе на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подземное озеро пещеры Таваш и крепость Сиглигет
Индивидуальная
4 часа
Подземное озеро пещеры Таваш и крепость Сиглигет
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
11 июня в 13:00
12 июня в 09:00
от 160 за всё до 3 чел.
Кёсег - Шопрон - Фертёд
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 430 за всё до 3 чел.
Пещеры, город королев и фарфоровая мануфактура
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Пещеры, город королев и фарфоровая мануфактура
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.
Пейзажи Балатона
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Пейзажи Балатона
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Хевизу в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хевизе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Подземное озеро пещеры Таваш и крепость Сиглигет
  2. Кёсег - Шопрон - Фертёд
  3. Пещеры, город королев и фарфоровая мануфактура
  4. Пейзажи Балатона
Сколько стоит экскурсия по Хевизу в июне 2024
Сейчас в Хевизе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 430.
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