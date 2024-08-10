Найдено 4 экскурсии в категории « На весь день » в Хевизе на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На микроавтобусе 10 часов Индивидуальная до 3 чел. Увлекательное путешествие по Будапешту с личным гидом Индивидуальная экскурсия по Будапешту раскроет многогранность столицы Венгрии. Узнайте увлекательные исторические факты и современные реалии города Начало: По договоренности с туристами Расписание: ежедневно € 420 за всё до 3 чел. На автобусе 10 часов Индивидуальная до 7 чел. Кёсег - Шопрон - Фертёд: Путешествие по старинным городам Венгрии Романтика западной Венгрии: Кёсег, Шопрон и дворец Эстерхази. Прогулки по улочкам, исторические памятники и венгерский Версаль ждут вас Начало: По договоренности с туристами Расписание: ежедневно от € 430 за всё до 3 чел. На автобусе 8 часов Индивидуальная до 7 чел. Увлекательное путешествие в Тапольцу, Веспрем и Херенд Погрузитесь в атмосферу древней Венгрии, посетив Тапольцу с её уникальной карстовой пещерой, Веспрем - город королев, и знаменитую фарфоровую мануфактуру Херенд Начало: По договоренности с туристами Расписание: ежедневно от € 300 за всё до 3 чел. На автобусе 7 часов Индивидуальная до 7 чел. Пейзажи Балатона: Кестхей, Тихань, Балатонфюред Индивидуальная экскурсия в Хевизе откроет для вас уникальные места Венгрии и ее богатую историю Начало: По договоренности с туристами Расписание: ежедневно от € 300 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Хевиза

Ответы на вопросы от путешественников по Хевизу в категории «На весь день»

Отправляйтесь в экскурсионный тур в Хевиз на 1 день, гиды Хевиза подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Хевиз так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии на русском языке