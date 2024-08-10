10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по Будапешту с личным гидом
Индивидуальная экскурсия по Будапешту раскроет многогранность столицы Венгрии. Узнайте увлекательные исторические факты и современные реалии города
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
€420 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Кёсег - Шопрон - Фертёд: Путешествие по старинным городам Венгрии
Романтика западной Венгрии: Кёсег, Шопрон и дворец Эстерхази. Прогулки по улочкам, исторические памятники и венгерский Версаль ждут вас
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €430 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие в Тапольцу, Веспрем и Херенд
Погрузитесь в атмосферу древней Венгрии, посетив Тапольцу с её уникальной карстовой пещерой, Веспрем - город королев, и знаменитую фарфоровую мануфактуру Херенд
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Пейзажи Балатона: Кестхей, Тихань, Балатонфюред
Индивидуальная экскурсия в Хевизе откроет для вас уникальные места Венгрии и ее богатую историю
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хевизу в категории «На весь день»
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