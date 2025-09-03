Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по Далату с посещением двух водопадов и гоночной трассы
Начало: Трансфер от места проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$23.10 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Кулинарный мастер-класс в Далате
Откройте для себя вьетнамскую кухню с туром по Центральному рынку и мастер-классом по приготовлению блюд. Незабываемый опыт ждет вас
Начало: WCWQ+G9V Da Lat, Лам Донг, Вьетнам
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
5 сен в 08:30
$53.27 за человека
Водная прогулка
Каякинг по озеру Туен Лам
Начало: WC3J+MQW Da Lat, Лам Донг, Вьетнам
Расписание: Ежедневно
Завтра в 05:00
5 сен в 05:00
$20.83 за человека
