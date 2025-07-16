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подходит для новичков, так как опыт не требуется. Гид обеспечит безопасность и комфорт на протяжении всего маршрута. Туристы смогут выбрать удобное время для прогулки: на восходе, утром или на закате. Это идеальный способ провести время на свежем воздухе и насладиться природой