Увлекательное путешествие на каяке или SUP-доске по живописному озеру Туен Лам в Далате подарит незабываемые впечатления. Туристы смогут насладиться видами полуострова, посетить Happy Hill, Wonder Resort и Lavender Farm. Прогулка
6 причин купить эту прогулку
- 🛶 Увлекательный каякинг и SUP-тур
- 🌄 Живописные виды на озеро
- ☕ Отдых с кофе и пирожным
- 🏞 Посещение туристических мест
- 🏊♂️ Купание в чистой воде
- 👨🏫 Обучение от профессионального гида
Что можно увидеть
- Happy Hill
- Wonder Resort
- Lavender Farm
- Сосновый лес
Описание водной прогулки
Что вас ожидает:
- Посетите туристические места вокруг прекрасного полуострова озера Туен Лам: Happy Hill, Wonder Resort, Lavender Farm и естественный сосновый лес.
- Отдохните на острове, выпив чашку свежего кофе с пирожным.
- Искупайтесь в чистой, голубой воде озера во время прогулки.
- Не переживайте, если вы новичок: опыт для прогулки не требуется. Варианты маршрута • Каякинг на восходе солнца (с 5:00 до 8:00).
- Каякинг утром (с 8:00 до 11:00).
• Каякинг во время заката (с 14:30 до 17:30). Важная информация:
- Тур не рекомендован пожилым людям старше 95 лет или лицам с ограниченными возможностями.
- Возьмите с собой удобную одежду, воду, купальник, крем от загара и полотенца.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Каяк или SUP-доска (2 человека на каждый)
- Спасательные жилеты
- Бутилированная вода/пирожное/кофе
- Билеты на озеро Туен Лам
- Страховка
- Фотографии, сделанные во время тура
Что не входит в цену
- Трансфер от/до отеля
- Налог на добавленную стоимость
Место начала и завершения?
WC3J+MQW Da Lat, Лам Донг, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Тур не рекомендован пожилым людям старше 95 лет или лицам с ограниченными возможностями
- Возьмите с собой удобную одежду, воду, купальник, крем от загара и полотенца
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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