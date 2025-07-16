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Каякинг по озеру Туен Лам или SUP-тур

Увлекательная прогулка на каяке или SUP-доске по озеру Туен Лам в Далате. Профессиональный гид обучит основам управления и будет сопровождать весь маршрут
Увлекательное путешествие на каяке или SUP-доске по живописному озеру Туен Лам в Далате подарит незабываемые впечатления. Туристы смогут насладиться видами полуострова, посетить Happy Hill, Wonder Resort и Lavender Farm. Прогулка
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подходит для новичков, так как опыт не требуется. Гид обеспечит безопасность и комфорт на протяжении всего маршрута. Туристы смогут выбрать удобное время для прогулки: на восходе, утром или на закате. Это идеальный способ провести время на свежем воздухе и насладиться природой

6 причин купить эту прогулку

  • 🛶 Увлекательный каякинг и SUP-тур
  • 🌄 Живописные виды на озеро
  • ☕ Отдых с кофе и пирожным
  • 🏞 Посещение туристических мест
  • 🏊‍♂️ Купание в чистой воде
  • 👨‍🏫 Обучение от профессионального гида
Каякинг по озеру Туен Лам или SUP-тур
Каякинг по озеру Туен Лам или SUP-тур
Каякинг по озеру Туен Лам или SUP-тур
Ближайшие даты:
16
июл17
июл18
июл19
июл20
июл21
июл22
июл
Время начала: 05:00, 08:10, 14:00

Что можно увидеть

  • Happy Hill
  • Wonder Resort
  • Lavender Farm
  • Сосновый лес

Описание водной прогулки

Что вас ожидает:

  • Посетите туристические места вокруг прекрасного полуострова озера Туен Лам: Happy Hill, Wonder Resort, Lavender Farm и естественный сосновый лес.
  • Отдохните на острове, выпив чашку свежего кофе с пирожным.
  • Искупайтесь в чистой, голубой воде озера во время прогулки.
  • Не переживайте, если вы новичок: опыт для прогулки не требуется. Варианты маршрута • Каякинг на восходе солнца (с 5:00 до 8:00).
  • Каякинг утром (с 8:00 до 11:00).

• Каякинг во время заката (с 14:30 до 17:30). Важная информация:

  • Тур не рекомендован пожилым людям старше 95 лет или лицам с ограниченными возможностями.
  • Возьмите с собой удобную одежду, воду, купальник, крем от загара и полотенца.

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Каяк или SUP-доска (2 человека на каждый)
  • Спасательные жилеты
  • Бутилированная вода/пирожное/кофе
  • Билеты на озеро Туен Лам
  • Страховка
  • Фотографии, сделанные во время тура
Что не входит в цену
  • Трансфер от/до отеля
  • Налог на добавленную стоимость
Место начала и завершения?
WC3J+MQW Da Lat, Лам Донг, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Тур не рекомендован пожилым людям старше 95 лет или лицам с ограниченными возможностями
  • Возьмите с собой удобную одежду, воду, купальник, крем от загара и полотенца
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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