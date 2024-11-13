12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Влюбиться в Далат за один день
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Далата/Муйне/Фантьета
14 дек в 05:30
15 дек в 05:30
$221 за всё до 2 чел.
скидка
15%
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Истории и чудеса Далата
Прикоснуться к наследию колониального правления французов во Вьетнаме на автомобильной экскурсии
Завтра в 10:00
6 дек в 07:00
350$298 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный трансфер: из Далата в Нячанг (в одну сторону)
Начало: Лобби вашего отеля в Далате
Расписание: Ежедневно
5 дек в 06:00
6 дек в 06:00
от $55.73 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна13 ноября 2024Спасибо нашему гиду Михаилу!! Далат чудесный город!!
- ГГалина10 октября 2024Влад свозил нас на очень интересную экускурсию, показал чайные и кофейные плантации, пагоды, водопады, рассказал про историю Далата, буддизм и
- NNatali10 апреля 2024О, да!!! Михаил - супер организатор! 😍Столько волшебных мест мы посетили, всё очень интересно, познавательно и многие советы, консультации носят практический характер 😁Одназначно - рекомендуем💪
- ЕЕвгения17 марта 2024Очень понравилась экскурсия. Программа обширная, достопримечательности посещали в комфортном режиме, без спешки. Получили очень много познавательной и полезной информации. Вкусно поели)
Ответы на вопросы от путешественников по Далату в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Далату в декабре 2024
Сейчас в Далате в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 298 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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