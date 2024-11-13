Индивидуальные экскурсии в Далате с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Далате на русском языке, цены от $55, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Влюбиться в Далат за один день
На машине
8 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Влюбиться в Далат за один день
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Далата/Муйне/Фантьета
14 дек в 05:30
15 дек в 05:30
$221 за всё до 2 чел.
Истории и чудеса Далата
На машине
скидка
15%
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Истории и чудеса Далата
Прикоснуться к наследию колониального правления французов во Вьетнаме на автомобильной экскурсии
Завтра в 10:00
6 дек в 07:00
350$298 за всё до 6 чел.
Индивидуальный трансфер: из Далата в Нячанг (в одну сторону)
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный трансфер: из Далата в Нячанг (в одну сторону)
Начало: Лобби вашего отеля в Далате
Расписание: Ежедневно
5 дек в 06:00
6 дек в 06:00
от $55.73 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    13 ноября 2024
    Влюбиться в Далат за один день
    Спасибо нашему гиду Михаилу!! Далат чудесный город!!
  • Г
    Галина
    10 октября 2024
    Истории и чудеса Далата
    Влад свозил нас на очень интересную экускурсию, показал чайные и кофейные плантации, пагоды, водопады, рассказал про историю Далата, буддизм и
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    о том, как человечество додумалось до кофе. Иы остались очень довольны, потому что конечно сами в жизни не нашли бы таких красивых мест, а если б нашли, то и не попали, а если б и попали, то кто бы отвечал на все глупенькие вопросы? В общем, экскурсию горячо рекомендую - это очень увлекательно!

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  • N
    Natali
    10 апреля 2024
    Влюбиться в Далат за один день
    О, да!!! Михаил - супер организатор! 😍Столько волшебных мест мы посетили, всё очень интересно, познавательно и многие советы, консультации носят практический характер 😁Одназначно - рекомендуем💪
    О, да!!! Михаил - супер организатор! 😍Столько волшебных мест мы посетили, всё очень интересно, познавательно иО, да!!! Михаил - супер организатор! 😍Столько волшебных мест мы посетили, всё очень интересно, познавательно иО, да!!! Михаил - супер организатор! 😍Столько волшебных мест мы посетили, всё очень интересно, познавательно иО, да!!! Михаил - супер организатор! 😍Столько волшебных мест мы посетили, всё очень интересно, познавательно и
  • Е
    Евгения
    17 марта 2024
    Влюбиться в Далат за один день
    Очень понравилась экскурсия. Программа обширная, достопримечательности посещали в комфортном режиме, без спешки. Получили очень много познавательной и полезной информации. Вкусно поели)

Ответы на вопросы от путешественников по Далату в категории «Индивидуальные»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Влюбиться в Далат за один день
  2. Истории и чудеса Далата
  3. Индивидуальный трансфер: из Далата в Нячанг (в одну сторону)
Сколько стоит экскурсия по Далату в декабре 2024
Сейчас в Далате в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 298 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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