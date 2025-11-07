читать дальше

и даже больше))) Исторические факты, о культуре, религии и природе Вьетнама. С удовольствием отвечал на все вопросы (а их было немало)!

Очень понравилось, что маршрут был подстроен под наши желания и предпочтения, в нашем случае много пили кофе и любовались растительностью.

Маршрут: посмотрели на кофейную ферму с животными, покатались на электросанях до водопада, посетили старый вокзал в центре Далата, Crazy house и буддийский храм.



Очень хочется еще раз вернуться в Далат, в те места, на которые просто физически не хватило времени.