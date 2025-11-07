Индивидуальная
до 2 чел.
Влюбиться в Далат за один день
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Далата/Муйне/Фантьета
«Я расскажу о главных визитных карточках «города вечной весны», его уникальном климате и природных особенностях, ради которых сюда приезжают отдыхать как местные жители, так и путешественники»
22 янв в 05:30
23 янв в 05:30
$258 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по Далату с посещением двух водопадов и гоночной трассы
Начало: Трансфер от места проживания
«Уникальная архитектура и история Далата Откройте для себя «Безумный дом» — одно из самых необычных зданий мира с причудливыми бетонными формами, вдохновленными вьетнамским фольклором и природой»
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
$34.22 за человека
Водная прогулка
Каякинг по озеру Туен Лам или SUP-тур
Начало: WC3J+MQW Da Lat, Лам Донг, Вьетнам
«Посетите туристические места вокруг прекрасного полуострова озера Туен Лам: Happy Hill, Wonder Resort, Lavender Farm и естественный сосновый лес»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
22 янв в 05:00
$20.83 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 ноября 2025С Михаилом очень комфортно провели время, замечательный собеседник и гид! Побывали во всех запланированных локациях! Немножко подвела погода, но впечатления это не испортило! Однозначно рекомендуем Михаила!
- DDmitry31 августа 2025Одна из самых ярких и удачных экскурсий. Очень насыщенная программа, при этом, Михаил не перегружает информацией что особенно ценно, если вы устали от экскурсоводов, которые могут весь день разговаривать без остановки.
После экскурсии я ещё хочу съездить в Далат.
- ММария13 августа 2025Спасибо большое Михаилу за увлекательную экскурсию. День пролетел незаметно. Михаил интересный рассказчик и собеседник. Детям экскурсия тоже очень понравилась: мини-зоопарк, родельбан и крейзи хаус - куча развлечений за один день. Большое спасибо!
- ЕЕлизавета12 июля 2025Мы действительно влюбились в Далат за один день😄
Спасибо большое за такую комфортную и интересную поездку!
Михаил знает о Вьетнаме очень много
- ЕЕлена22 мая 2025Шикарная экскурсия и незабываемые впечатления! Еще раз хотим сказать спасибо гиду Михаилу за нее: он настоящий профессионал, внимательный и интеллигентный.
- ЕЕкатерина7 апреля 2025Михаил все показал, очень интересный рассказчик. Удобная и комфортная машина. Все прошло на высшем уровне!
- ААлександра27 февраля 2025Потрясающее путешествие, гиды дружелюбные и всегда готовы ответить на любые вопросы. Мы посетили много интересных мест и получили удовольствие от каждого. С удовольствием повторим!
- ДДенис8 февраля 2025Наш гид был просто потрясающий — очень знающий и легко находил общий язык с группой, благодаря чему все были вовлечены. Опыт оценка на 10 из 10 благодаря ему!
- ДДаниил11 января 2025Дневная поездка была очень увлекательной. Наш гид Су сделал этот опыт по-настоящему хорошим — он очень приятный человек с большим
- ТТатьяна13 ноября 2024Спасибо нашему гиду Михаилу!! Далат чудесный город!!
