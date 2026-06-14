Гастрономические экскурсии Далата

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Далате на русском языке, цены от $26. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Влюбиться в Далат за один день
На машине
На поезде
12 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Влюбиться в Далат за один день
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Далата/Муйне/Фантьета
«Трансфер, входные билеты и обед включены в стоимость экскурсии»
29 авг в 05:00
30 авг в 05:00
от $276 за всё до 2 чел.
Большое приключение в Далате: водопад, горки, кофе и другие развлечения
8 часов
3 отзыва
Билеты
Большое приключение в Далате: водопад, горки, кофе и другие развлечения
Начало: Трансфер от места проживания
«Обед в местном ресторане Сделайте перерыв на обед в местном ресторане и попробуйте блюда региональной кухни»
Завтра в 08:30
27 авг в 08:30
$26.60 за билет
Мастер-класс домашней кулинарии с туром по центральному рынку в Далате
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс домашней кулинарии с туром по центральному рынку в Далате
Начало: ВЦВК+Г9В Да Лат, Лам Донг, Вьетнам
«Мы отправимся на Центральный рынок, где закупимся свежими ингредиентами для нашего мастер-класса по приготовлению блюд национальной кухни»
Расписание: Ежедневно
27 авг в 08:30
28 авг в 08:30
$53.27 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Екатерина
Влюбиться в Далат за один день
Михаил- это любовь!
Замечательный собеседник, очень доброжелательный и позитивный человек, интересный экскурсовод. Потрясающее чувствую юмора. Максимально тактичный.
Идеальное состояние машины.
Более 15ти часов вместе были исключительно хороши.
От души рекомендую и желаю только процветания ❤️🔥
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М
Влюбиться в Далат за один день
Михаил -прекрасный рассказчик и отзывчивый человек!
Были на экскурсии с 2-мя детьми, интересно для детей и для взрослых, не утомительно
Михаил -прекрасный рассказчик и отзывчивый человек!
Михаил -прекрасный рассказчик и отзывчивый человек!
Михаил -прекрасный рассказчик и отзывчивый человек!
Михаил -прекрасный рассказчик и отзывчивый человек!
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Юлия
Влюбиться в Далат за один день
Михаил - лучший! Умеет найти контакт даже в не стандартных ситуациях и увлечь красотой Вьетнама. Мы, наверное, самые сложные клиенты
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- сестра отравилась местным ромом (не пить категорически!!!) серпанин и подьем в Далат было сложно, Михаил толерантно останавливался, пили кофе в местных кафешках. Город стоил того - Крейзи хаус, жд станция, буддийский храм. Однозначно стоит там побывать!!! Но главное - это чувство близкого друга, который нам показал такую красоту и тактично помог "выжить", купить лекарства и реальтно влюбиться в Далат!!!

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Т
Влюбиться в Далат за один день
С Михаилом очень комфортно провели время, замечательный собеседник и гид! Побывали во всех запланированных локациях! Немножко подвела погода, но впечатления это не испортило! Однозначно рекомендуем Михаила!
С Михаилом очень комфортно провели время, замечательный собеседник и гид! Побывали во всех запланированных локациях! Немножко
С Михаилом очень комфортно провели время, замечательный собеседник и гид! Побывали во всех запланированных локациях! Немножко
С Михаилом очень комфортно провели время, замечательный собеседник и гид! Побывали во всех запланированных локациях! Немножко
С Михаилом очень комфортно провели время, замечательный собеседник и гид! Побывали во всех запланированных локациях! Немножко+2
С Михаилом очень комфортно провели время, замечательный собеседник и гид! Побывали во всех запланированных локациях! Немножко
С Михаилом очень комфортно провели время, замечательный собеседник и гид! Побывали во всех запланированных локациях! Немножко
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D
Влюбиться в Далат за один день
Одна из самых ярких и удачных экскурсий. Очень насыщенная программа, при этом, Михаил не перегружает информацией что особенно ценно, если вы устали от экскурсоводов, которые могут весь день разговаривать без остановки.
После экскурсии я ещё хочу съездить в Далат.
Одна из самых ярких и удачных экскурсий. Очень насыщенная программа, при этом, Михаил не перегружает информацией
Одна из самых ярких и удачных экскурсий. Очень насыщенная программа, при этом, Михаил не перегружает информацией
Одна из самых ярких и удачных экскурсий. Очень насыщенная программа, при этом, Михаил не перегружает информацией
Одна из самых ярких и удачных экскурсий. Очень насыщенная программа, при этом, Михаил не перегружает информацией+6
Одна из самых ярких и удачных экскурсий. Очень насыщенная программа, при этом, Михаил не перегружает информацией
Одна из самых ярких и удачных экскурсий. Очень насыщенная программа, при этом, Михаил не перегружает информацией
Одна из самых ярких и удачных экскурсий. Очень насыщенная программа, при этом, Михаил не перегружает информацией
Одна из самых ярких и удачных экскурсий. Очень насыщенная программа, при этом, Михаил не перегружает информацией
Одна из самых ярких и удачных экскурсий. Очень насыщенная программа, при этом, Михаил не перегружает информацией
Одна из самых ярких и удачных экскурсий. Очень насыщенная программа, при этом, Михаил не перегружает информацией
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Мария
Влюбиться в Далат за один день
Спасибо большое Михаилу за увлекательную экскурсию. День пролетел незаметно. Михаил интересный рассказчик и собеседник. Детям экскурсия тоже очень понравилась: мини-зоопарк, родельбан и крейзи хаус - куча развлечений за один день. Большое спасибо!
Спасибо большое Михаилу за увлекательную экскурсию. День пролетел незаметно. Михаил интересный рассказчик и собеседник. Детям экскурсия
Спасибо большое Михаилу за увлекательную экскурсию. День пролетел незаметно. Михаил интересный рассказчик и собеседник. Детям экскурсия
Спасибо большое Михаилу за увлекательную экскурсию. День пролетел незаметно. Михаил интересный рассказчик и собеседник. Детям экскурсия
Спасибо большое Михаилу за увлекательную экскурсию. День пролетел незаметно. Михаил интересный рассказчик и собеседник. Детям экскурсия+4
Спасибо большое Михаилу за увлекательную экскурсию. День пролетел незаметно. Михаил интересный рассказчик и собеседник. Детям экскурсия
Спасибо большое Михаилу за увлекательную экскурсию. День пролетел незаметно. Михаил интересный рассказчик и собеседник. Детям экскурсия
Спасибо большое Михаилу за увлекательную экскурсию. День пролетел незаметно. Михаил интересный рассказчик и собеседник. Детям экскурсия
Спасибо большое Михаилу за увлекательную экскурсию. День пролетел незаметно. Михаил интересный рассказчик и собеседник. Детям экскурсия
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Е
Влюбиться в Далат за один день
Мы действительно влюбились в Далат за один день😄

Спасибо большое за такую комфортную и интересную поездку!
Михаил знает о Вьетнаме очень много
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и даже больше))) Исторические факты, о культуре, религии и природе Вьетнама. С удовольствием отвечал на все вопросы (а их было немало)!
Очень понравилось, что маршрут был подстроен под наши желания и предпочтения, в нашем случае много пили кофе и любовались растительностью.
Маршрут: посмотрели на кофейную ферму с животными, покатались на электросанях до водопада, посетили старый вокзал в центре Далата, Crazy house и буддийский храм.

Очень хочется еще раз вернуться в Далат, в те места, на которые просто физически не хватило времени.

Мы действительно влюбились в Далат за один день😄
Мы действительно влюбились в Далат за один день😄
Мы действительно влюбились в Далат за один день😄
Мы действительно влюбились в Далат за один день😄+2
Мы действительно влюбились в Далат за один день😄
Мы действительно влюбились в Далат за один день😄
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Е
Влюбиться в Далат за один день
Шикарная экскурсия и незабываемые впечатления! Еще раз хотим сказать спасибо гиду Михаилу за нее: он настоящий профессионал, внимательный и интеллигентный.
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Очень интересно рассказывал, на каждой локации давал инструктаж где и что посмотреть, не торопил и учел ВСЕ наши пожелания! С ним было очень комфортно и приятно - первый раз на индивидуалке и теперь впоследствии только так. Буду рекомендовать знакомым и вам советую - не прогадаете!!!

Шикарная экскурсия и незабываемые впечатления! Еще раз хотим сказать спасибо гиду Михаилу за нее: он настоящий
Шикарная экскурсия и незабываемые впечатления! Еще раз хотим сказать спасибо гиду Михаилу за нее: он настоящий
Шикарная экскурсия и незабываемые впечатления! Еще раз хотим сказать спасибо гиду Михаилу за нее: он настоящий
Шикарная экскурсия и незабываемые впечатления! Еще раз хотим сказать спасибо гиду Михаилу за нее: он настоящий+6
Шикарная экскурсия и незабываемые впечатления! Еще раз хотим сказать спасибо гиду Михаилу за нее: он настоящий
Шикарная экскурсия и незабываемые впечатления! Еще раз хотим сказать спасибо гиду Михаилу за нее: он настоящий
Шикарная экскурсия и незабываемые впечатления! Еще раз хотим сказать спасибо гиду Михаилу за нее: он настоящий
Шикарная экскурсия и незабываемые впечатления! Еще раз хотим сказать спасибо гиду Михаилу за нее: он настоящий
Шикарная экскурсия и незабываемые впечатления! Еще раз хотим сказать спасибо гиду Михаилу за нее: он настоящий
Шикарная экскурсия и незабываемые впечатления! Еще раз хотим сказать спасибо гиду Михаилу за нее: он настоящий
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Е
Влюбиться в Далат за один день
Михаил все показал, очень интересный рассказчик. Удобная и комфортная машина. Все прошло на высшем уровне!
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Т
Влюбиться в Далат за один день
Спасибо нашему гиду Михаилу!! Далат чудесный город!!
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Всего 21 отзыв в Далате в категории "Гастрономические"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Далату в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Далате
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Влюбиться в Далат за один день;
  2. Большое приключение в Далате: водопад, горки, кофе и другие развлечения;
  3. Мастер-класс домашней кулинарии с туром по центральному рынку в Далате.
Сколько стоит экскурсия по Далату в августе 2026
Сейчас в Далате в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 276. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.34 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Далата, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026