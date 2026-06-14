Индивидуальная
до 2 чел.
Влюбиться в Далат за один день
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Далата/Муйне/Фантьета
«Трансфер, входные билеты и обед включены в стоимость экскурсии»
29 авг в 05:00
30 авг в 05:00
от $276 за всё до 2 чел.
Билеты
Большое приключение в Далате: водопад, горки, кофе и другие развлечения
Начало: Трансфер от места проживания
«Обед в местном ресторане Сделайте перерыв на обед в местном ресторане и попробуйте блюда региональной кухни»
Завтра в 08:30
27 авг в 08:30
$26.60 за билет
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс домашней кулинарии с туром по центральному рынку в Далате
Начало: ВЦВК+Г9В Да Лат, Лам Донг, Вьетнам
«Мы отправимся на Центральный рынок, где закупимся свежими ингредиентами для нашего мастер-класса по приготовлению блюд национальной кухни»
Расписание: Ежедневно
27 авг в 08:30
28 авг в 08:30
$53.27 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Михаил- это любовь!
Замечательный собеседник, очень доброжелательный и позитивный человек, интересный экскурсовод. Потрясающее чувствую юмора. Максимально тактичный.
Идеальное состояние машины.
Более 15ти часов вместе были исключительно хороши.
От души рекомендую и желаю только процветания ❤️🔥
Замечательный собеседник, очень доброжелательный и позитивный человек, интересный экскурсовод. Потрясающее чувствую юмора. Максимально тактичный.
Идеальное состояние машины.
Более 15ти часов вместе были исключительно хороши.
От души рекомендую и желаю только процветания ❤️🔥
Вам был полезен этот отзыв?
М
Михаил -прекрасный рассказчик и отзывчивый человек!
Были на экскурсии с 2-мя детьми, интересно для детей и для взрослых, не утомительно
Были на экскурсии с 2-мя детьми, интересно для детей и для взрослых, не утомительно
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил - лучший! Умеет найти контакт даже в не стандартных ситуациях и увлечь красотой Вьетнама. Мы, наверное, самые сложные клиенты
Вам был полезен этот отзыв?
Т
С Михаилом очень комфортно провели время, замечательный собеседник и гид! Побывали во всех запланированных локациях! Немножко подвела погода, но впечатления это не испортило! Однозначно рекомендуем Михаила!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
D
Одна из самых ярких и удачных экскурсий. Очень насыщенная программа, при этом, Михаил не перегружает информацией что особенно ценно, если вы устали от экскурсоводов, которые могут весь день разговаривать без остановки.
После экскурсии я ещё хочу съездить в Далат.
После экскурсии я ещё хочу съездить в Далат.
+6
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо большое Михаилу за увлекательную экскурсию. День пролетел незаметно. Михаил интересный рассказчик и собеседник. Детям экскурсия тоже очень понравилась: мини-зоопарк, родельбан и крейзи хаус - куча развлечений за один день. Большое спасибо!
+4
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Мы действительно влюбились в Далат за один день😄
Спасибо большое за такую комфортную и интересную поездку!
Михаил знает о Вьетнаме очень много
Спасибо большое за такую комфортную и интересную поездку!
Михаил знает о Вьетнаме очень много
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Шикарная экскурсия и незабываемые впечатления! Еще раз хотим сказать спасибо гиду Михаилу за нее: он настоящий профессионал, внимательный и интеллигентный.
+6
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Михаил все показал, очень интересный рассказчик. Удобная и комфортная машина. Все прошло на высшем уровне!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Спасибо нашему гиду Михаилу!! Далат чудесный город!!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 21 отзыв в Далате в категории "Гастрономические"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Далату в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Далате
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Далату в августе 2026
Сейчас в Далате в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 276. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.34 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Далата, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026