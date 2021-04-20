Полезная информация о Далате

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Местное время в Далате
08:4145
20 апреля 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаДалат
По-английскиDa Lat
Столица регионаДалат является столицей региона
Статья о городеСтатья о Далате
Население города197 000 чел.
АэропортЛинханг DLI
Часовой поясAsia/Ho_Chi_Minh
Средняя высота1 483 м. от уровня моря

Подробная статья

Далат
Далат - маленький Париж во Вьетнамских горах

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Популярные экскурсии в Далате

В Далат из Муйне на один день
В Далат из Муйне на один день
147
за чел.
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Из Нячанга в Далат на два дня
Из Нячанга в Далат на два дня
5
1 отзыв
195
за чел.
Места, в которых нужно побывать, чтобы влюбиться в «город цветов»

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Далат
Далат
Далат
Далат
Далат
Далат
Далат
Далат
11

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