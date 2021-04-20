Полезная информация о Далате
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Местное время в Далате
08:4145
20 апреля 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇳 Вьетнам
|Название города
|Далат
|По-английски
|Da Lat
|Столица региона
|Далат является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Далате
|Население города
|197 000 чел.
|Аэропорт
|Линханг DLI
|Часовой пояс
|Asia/Ho_Chi_Minh
|Средняя высота
|1 483 м. от уровня моря
Подробная статья
Где находится Далат на карте
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