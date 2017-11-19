Далат - маленький Париж во Вьетнамских горах

Далат - вьетнамский курортный город, живописно разместившийся в горах на плато Лангбанг. Курорт был основан в 1912 году французскими колонизаторами, которые нашли здесь спасение от изнуряющей жары Сайгона. Благодаря более прохладному, горному климату и живописной природе Далат очень быстро стал излюбленным местом отдыха как французов, так и самих вьетнамцев. Хотя европейские колонизаторы уже давно покинули Далат, они оставили городу своё наследие - очаровательную европейскую архитектуру, благодаря которой Далат до сих пор называют "маленьким Парижем".

Одним из главных символов города является миниатюрная копия Эйфелевой башни, установленная в самом сердце города. Несмотря на свой миниатюрный размер её видно практически из любой точки Далата. Недалёко от неё разместился современный ресторан "Мулен Руж".

Ещё одно наследие французов - старинный Французский квартал, который несмотря на свой солидный возраст по-прежнему полон французского очарования и шарма. Здесь сохранилось более 2000 старинных французских коттеджей, построенных в начале прошлого столетия.

Старинная железнодорожная станция Кремальеры - ещё одно напоминание о колониальном прошлом. Возведённая в 1932 г. в стиле арт-деко известным французским архитектором Монцертом Ревоном, эта станция в своё время считалась самой красивой во всём Индокитае. Раньше железная дорога соединяла Далат с соседним городком Тапчам, но в военное время дорога была повреждена и закрыта. Позднее вьетнамцы восстановили часть железнодорожных путей и отреставрировали станцию. Сейчас здесь воссоздана уникальная атмосфера начала прошлого столетия. Хотя сейчас станция практически не работает, она используется как туристический объект. Многим туристам нравится осматривать её и фотографироваться на фоне старинных локомотивов.

Отсюда можно совершить небольшое путешествие на старинном поезде до соседней деревни Траи Мат, где расположена одна из самых красивых вьетнамских пагод - пагода Линь Фуок.

В Далате также прекрасно сохранились красивые католические соборы и церкви. Самые известные - Кафедральный Собор, христианский монастырь Девы Марии и католическая церковь Ду Синх. Не менее интересны для посещения вьетнамские пагоды и храмы. Самыми впечатляющими считаются пагода Тьен Вьен Чук Лам и пагода Линь Фуок.

Отдельного внимания заслуживает местный отель «Ханг-Нга». Это одно из самых необычных зданий в мире. Неофициальное название отеля - "Сумасшедший дом". Такое прозвище отель получил благодаря своей причудливой архитектуре, которая одним напоминает сказочные замки из "Алисы в стране чудес", а другим - безумные творения Гауди. Снаружи отель похож на сказочное раскидистое дерево с переплетающимися ветвями и заросшее паутиной. Внутри отеля находится 9 тематических номеров ("комната медведя", "комната муравья", "комната орла" и др.), а также здесь есть отдельный домик для молодожёнов.

Но всё же главная достопримечательность Далата - это его великолепная природа и климат, которые чем-то напоминают швейцарские Альпы: живописные горы, сосновые леса, красивые озёра, долины, водопады и бесчисленные цветочные сады. Далат не случайно называют "городом вечной весны".

Среднегодовая температура воздуха в Далате составляет около +20С. Солнечная погода стоит в Далате почти круглый год. Лишь в период с апреля по ноябрь здесь бывают кратковременные дожди. Благодаря мягкому горному климату и обилию солнечных дней, город круглый утопает в сочной зелени и красивых цветах. Вместе с освежающим горным воздухом они создают романтическую атмосферу бесконечной весны.

Среди многочисленных природных красот Далата особо выделяются его водопады. Самым впечатляющим считается каскадный водопад Pongour ("Падающий слон"), находящийся примерно в 50 км от Далата. Во всей своей красе водопад предстаёт в разгар сезона дождей, то есть в середине лета.

Также Далат знаменит кофейными плантациями, клубничными садами, виноградниками и великолепными картинами ручной вышивки. Кстати, уникальные картины ручной вышивки можно купить почти в любом уголке города. А если вам захочется посмотреть как их изготавливают, то посетите Шёлковую арт-мастерскую и Галерею Фабрики XQ.

Далат – это город любви, романтики и цветов, который непременно понравится всем любителям природной красоты и гармонии. Далат также понравится тем, кто хочет отдохнуть от палящего тропического солнца и суеты больших городов. Далат будет интересен и тем путешественникам, которые хотят увидеть совсем другую Азию и совсем другой Вьетнам. Ведь Далат - это уникальный город Вьетнама, который удивительным образом сочетает в себе азиатскую экзотику и очарование старинного французского городка.