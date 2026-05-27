Эта экскурсия — идеальный способ увидеть Хойан во всей его красоте без спешки и лишних забот.
Вы прокатитесь на знаменитых круглых бамбуковых лодках среди кокосовых пальм, посетите живописный буддийский храм и
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Прогулка на круглых лодочках в Кокосовой деревне Вас ждёт 50-минутная прогулка на круглых бамбуковых лодках. Вы полюбуетесь местными пейзажами и понаблюдаете за буднями рыбаков.
- Буддийский храм «Прекрасный камень» Вы посетите большой и красивый храм с великолепным садом. Увидите реалистичную восковую статую монаха Минь Дан Квана — одной из самых мистических и впечатляющих фигур во вьетнамской истории буддизма.
- Японский крытый мост Вы оцените символ Хойана и важный национальный памятник страны. Именно он изображён на купюре номиналом 20 тысяч вьетнамских донгов.
- Дегустация лотосового чая Это чудесный освежающий напиток, в составе которого лемонграсс, имбирь, корица, жимолость, сок лайма и лотосовый чай. Если вы его не пробовали — значит, вы не были Хойане.
- Художественная галерея Её основал французский фотограф Реан. Он изучает культуру улыбки во всём мире. Вы увидите экспозицию, посвящённую улыбкам жителей Вьетнама.
- Ворота Пагоды Ба Му Мы покажем вам необычные тройные ворота, у которых местные жители поклоняются богам-покровителям новорождённых детей.
- Мастер-класс по созданию китайских фонариков Вы сделаете своими руками китайский складной фонарик, который увезёте с собой в качестве сувенира. Мастер-класс проходит в старинном доме, построенном китайским мандарином.
Вечерняя лодочная прогулка с запуском бумажного фонарика Вечером вас ждёт самое волшебное шоу Хойана — прогулка на лодке по реке с запуском бумажного фонарика. Вы почувствуете магию вечернего города, любуясь цветными пейзажами и старинными домами по обе стороны реки. Важная информация:.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансфер из Дананга и обратно
- Все входные билеты
- Обед, бутилированная вода
- Дегустация лотосового чая
- Катание на лодках
- Мастер-класс по созданию фонарика.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Время в пути из Дананга в Хойан - 30 минут в одну сторону
- Экскурсия проходит на комфортабельном 7-местном автомобиле Toyota Fortuner или микроавтобусе Ford Transit
- Экскурсия проходит в любую комфортную для вас погоду
- Если идёт дождь, мы дадим вам зонтики или дождевики
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
