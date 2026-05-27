Прогулка на круглых лодочках в Кокосовой деревне Вас ждёт 50-минутная прогулка на круглых бамбуковых лодках. Вы полюбуетесь местными пейзажами и понаблюдаете за буднями рыбаков.

Буддийский храм «Прекрасный камень» Вы посетите большой и красивый храм с великолепным садом. Увидите реалистичную восковую статую монаха Минь Дан Квана — одной из самых мистических и впечатляющих фигур во вьетнамской истории буддизма.

Японский крытый мост Вы оцените символ Хойана и важный национальный памятник страны. Именно он изображён на купюре номиналом 20 тысяч вьетнамских донгов.

Дегустация лотосового чая Это чудесный освежающий напиток, в составе которого лемонграсс, имбирь, корица, жимолость, сок лайма и лотосовый чай. Если вы его не пробовали — значит, вы не были Хойане.

Художественная галерея Её основал французский фотограф Реан. Он изучает культуру улыбки во всём мире. Вы увидите экспозицию, посвящённую улыбкам жителей Вьетнама.

Ворота Пагоды Ба Му Мы покажем вам необычные тройные ворота, у которых местные жители поклоняются богам-покровителям новорождённых детей.

Мастер-класс по созданию китайских фонариков Вы сделаете своими руками китайский складной фонарик, который увезёте с собой в качестве сувенира. Мастер-класс проходит в старинном доме, построенном китайским мандарином.

Вечерняя лодочная прогулка с запуском бумажного фонарика Вечером вас ждёт самое волшебное шоу Хойана — прогулка на лодке по реке с запуском бумажного фонарика. Вы почувствуете магию вечернего города, любуясь цветными пейзажами и старинными домами по обе стороны реки. Важная информация:.

