Что вас ждёт? Встретьтесь с водителем и сядьте в частную машину, которая отвезёт вас из Дананга в Хойан или наоборот (в зависимости от вашего выбора). Расслабьтесь в дороге и полюбуйтесь живописным видом. Сохраняйте прохладу в салоне с помощью кондиционера. Выберите место высадки заранее. Машина только для вашей группы: отправьтесь в место назначения из аэропорта, железнодорожного вокзала или вашего отеля в центре города в Хойан или наоборот. Доступно несколько вариантов выбора. Пожалуйста, прокрутите вниз, чтобы узнать, что включено и не включено для каждого варианта.

Мы свяжемся с вами по электронной почте или по номеру Whats

App. Пожалуйста, свяжитесь с нашей горячей линией, если вам нужна дополнительная информация. Также вы можете арендовать автомобиль на весь день, чтобы изучить Хойан и Дананг в своём темпе: вы сможете увидеть Холмы Ба На, Мраморные горы, Мост Дракона, Рынок Хань, Розовую церковь и всё, что пожелаете! Можем предоставить услуги «из пункта в пункт» в пределах города. Можно забронировать любой автопарк, от 1 дня до любого количества дней. Мы предлагаем круглосуточную поддержку для внесения изменений. Важная информация: