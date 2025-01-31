Аренда автомобиля в Дананге и Хойане - это удобный способ изучить эти города.
Выберите трансфер или аренду на день, чтобы увидеть Холмы Ба На, Мраморные горы и другие достопримечательности. Встреча возможна в аэропорту, отеле или на вокзале. Комфортное путешествие с кондиционером и свободой выбора маршрута. Забронируйте авто и насладитесь поездкой без забот
Выберите трансфер или аренду на день, чтобы увидеть Холмы Ба На, Мраморные горы и другие достопримечательности. Встреча возможна в аэропорту, отеле или на вокзале. Комфортное путешествие с кондиционером и свободой выбора маршрута. Забронируйте авто и насладитесь поездкой без забот
6 причин купить эту прогулку
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🏞️ Живописные виды
- 🌟 Свобода выбора маршрута
- 📍 Удобные точки встречи
- 🕒 Гибкость по времени
- 💼 Идеально для групп
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Холмы Ба На
- Мраморные горы
- Мост Дракона
- Рынок Хань
- Розовая церковь
Описание водной прогулки
Что вас ждёт? Встретьтесь с водителем и сядьте в частную машину, которая отвезёт вас из Дананга в Хойан или наоборот (в зависимости от вашего выбора). Расслабьтесь в дороге и полюбуйтесь живописным видом. Сохраняйте прохладу в салоне с помощью кондиционера. Выберите место высадки заранее. Машина только для вашей группы: отправьтесь в место назначения из аэропорта, железнодорожного вокзала или вашего отеля в центре города в Хойан или наоборот. Доступно несколько вариантов выбора. Пожалуйста, прокрутите вниз, чтобы узнать, что включено и не включено для каждого варианта.
Мы свяжемся с вами по электронной почте или по номеру Whats
App. Пожалуйста, свяжитесь с нашей горячей линией, если вам нужна дополнительная информация. Также вы можете арендовать автомобиль на весь день, чтобы изучить Хойан и Дананг в своём темпе: вы сможете увидеть Холмы Ба На, Мраморные горы, Мост Дракона, Рынок Хань, Розовую церковь и всё, что пожелаете! Можем предоставить услуги «из пункта в пункт» в пределах города. Можно забронировать любой автопарк, от 1 дня до любого количества дней. Мы предлагаем круглосуточную поддержку для внесения изменений. Важная информация:
- Встреча возможна в аэропорте Дананга, вашем отеле или на железнодорожном вокзале.
- Заранее свяжитесь с поставщиком услуг, если вам необходимо детское кресло за дополнительную плату.
Ежедневно с 07:00 до 11:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хойан
- Дананг
- Холмы Ба На
- Мраморные горы
- Пагода Линь Ун
- Пристань Сон Тра
- Мост Дракона
- Рынок Хань
- Розовая церковь
Что включено
- Услуги англоговорящего водителя
- Аренда автомобиля на 10 часов
- 5 минут ожидания
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Детское кресло (за доп. плату)
Место начала и завершения?
Ваш отель, аэропорт или ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:00 до 11:30.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Встреча возможна в аэропорте Дананга, вашем отеле или на железнодорожном вокзале
- Заранее свяжитесь с поставщиком услуг, если вам необходимо детское кресло за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
31 янв 2025
Входит в следующие категории Дананга
Похожие экскурсии из Дананга
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан
Путешествие в Хойан подарит уникальные впечатления: от прогулок по старинным улочкам до создания китайских фонариков и дегустации вина
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
$80 за человека
Индивидуальная
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Вьетнама: от Золотого моста до каналов Хойана. Уникальные виды и кулинарные открытия ждут вас
Начало: У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
Завтра в 12:30
14 ноя в 06:00
от $650 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога»
Отправляйтесь в удивительное путешествие на Ба На Хиллс, где вас ждут Золотой мост, французская деревня и множество развлечений для всей семьи
Начало: В вашем отеле в Хойане или Дананге
Расписание: ежедневно в 07:30
15 ноя в 07:30
16 ноя в 07:30
$175 за человека