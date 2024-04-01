1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Незабываемый день в центральном Вьетнаме - прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и много другое
Начало: У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
Завтра в 07:00
3 июля в 06:00
от $430 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Посетить один из самых красивых городов Вьетнама и увидеть древние индуистские храмы за 1 день
Начало: У вашего отеля
3 июля в 07:00
4 июля в 07:00
от $430 за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Погуляйте по старинным улицам Хойана, посетите храмы и художественную галерею, прокатитесь на бамбуковых лодках и сделайте китайский фонарик своими руками
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
$75 за человека
Индивидуальная
6 часов
Веганский Дананг: экскурсия по веганским кафе и храмам
Приглашаем вас в уникальное гастрономическое путешествие по Данангу, где вы попробуете веганские блюда, посетите храмы и узнаете о буддизме
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $322 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид1 апреля 2024С первых минут было ясно, что Дима любит место, где живет. Он с жаром рассказывает о культуре, обычаях, кухне, природе
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Данангу в июле 2024
Сейчас в Дананге в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 430. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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