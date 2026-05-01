Трансфер в Дананге и Хойане - комфорт с первой минуты путешествия

Организую комфортный индивидуальный трансфер в Дананге и Хойане с встречей в аэропорту, на ж/д вокзале, автобусной станции или в морском порту. Вас встретят вовремя, помогут с багажом и доставят по адресу без ожиданий и лишних пересадок.
Фиксированная стоимость и возможность трансфера в обе стороны обеспечат спокойное начало и завершение поездки.
Фиксированная стоимость и возможность трансфера в обе стороны обеспечат спокойное начало и завершение поездки.
Описание трансфер
Организую индивидуальный трансфер в городах Дананг и Хойан с встречей в аэропорту, на железнодорожном вокзале, автобусной станции или в морском порту. Вас встретят с табличкой, помогут с багажом и доставят по указанному адресу без ожиданий и лишних пересадок. Доступные направления:
• Аэропорт Дананга ⇄ отель в Дананге • Аэропорт Дананга ⇄ отель в Хойане • Ж/д вокзал Дананга ⇄ Дананг / Хойан • Автобусная станция ⇄ Дананг / Хойан • Морской порт ⇄ Дананг / Хойан Преимущества:
Фиксированная стоимость без скрытых доплат • Комфортные автомобили с кондиционером • Пунктуальность и отслеживание рейса при встрече в аэропорту • Возможность организовать трансфер в обе стороны Трансфер — это спокойное начало и завершение поездки без стресса, языковых барьеров и поиска такси на месте. Сообщите дату, время и место прибытия — подготовлю оптимальный вариант.
По договоренности, зависит от времени прибытия и отьезда
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дананг
- ХойАн
Что включено
- Трансфер из аэропорта, Ж.Д. вокзала, автобусной станции г. Дананг туда и обратно
Что не входит в цену
- Морской порт, трансфер до ХойАна
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дананг
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, зависит от времени прибытия и отьезда
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.