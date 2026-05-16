Вы прогуляетесь по самым популярным локациям Дананга — мосту Дракона и мосту Любви, увидите арт-объекты на набережной. Посетите Мраморные горы и Леди Будду на полуострове Сон Ча. Проедете по перевалу Хайван с видами на побережье и горы.
И завершите день променадом по вечернему Хойану с Японским мостом и историческим домом Тан Ки, где сохранилась атмосфера купеческого прошлого.
И завершите день променадом по вечернему Хойану с Японским мостом и историческим домом Тан Ки, где сохранилась атмосфера купеческого прошлого.
Описание трансфер
8:00 — встреча с гидом, выезд из отеля
9:00 — мост Дракона, мост Любви, Рыба-карп и арт-объекты на набережной
9:45 — Мраморные горы
11:00 — Леди Будда на полуострове Сон Ча (Гора обезьян)
13:30 — перевал Хайван (Hai Van Pass): панорамные виды, французская крепость и американские доты
15:30 — обед с дегустацией вьетнамского вина или рома
16:15 — переезд в Хойан, «вьетнамскую Венецию»
17:30 — Японский мост и прогулка по Старому городу
18:00 — вечерний Хойан: улочки, фонари, старинный дом Тан Ки
19:00–20:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- После экскурсии возможен трансфер в аэропорт, на ж/д вокзал или в морской порт за доплату — подробности в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Мраморные горы — 20 000 донгов ($0,7) за чел.
- Японский мост и прогулка по старому городу в Хойане — 150 000 донгов ($5,7) за чел.
- Обед — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 100 туристов
Мы — два русскоговорящих лицензированных гида во Вьетнаме: местный вьетнамец, профессиональный гид, фото- и видеоблогер. И русский гид, в далёком прошлом аранжировщик, исполнитель и клавишник популярных групп в 80–90-е, (песни до сих пор в памяти и на слуху у многих, кто рождён в СССР). Будем рады устроить для вас незабываемое путешествие — яркое и комфортное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Отличная и продуманная экскурсия. В Дананге все осматриваемые локации находятся в разных частях города, поэтому, кроме заявленного, получилась ещё и обзорная. Хоянь - милый городок, который заслуживает неторопливой прогулки.
Ильяс - гид - живёт во Вьетнаме уже 15 лет, поэтому у него есть персональная "фишка": он знает страну изнутри, как житель, а не как иностранец.
Интересный рассказ, советы по дальнейшему пребыванию прилагаются
Ильяс - гид - живёт во Вьетнаме уже 15 лет, поэтому у него есть персональная "фишка": он знает страну изнутри, как житель, а не как иностранец.
Интересный рассказ, советы по дальнейшему пребыванию прилагаются
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дананга
Похожие экскурсии на «Дананг и Хойан за 1 день»
Индивидуальная
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: У вашего отеля
3 июн в 13:30
4 июн в 13:30
от $240 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан
Путешествие в Хойан подарит уникальные впечатления: от прогулок по старинным улочкам до создания китайских фонариков и дегустации вина
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$110 за человека
-
5%
Индивидуальная
Хойан - вьетнамская Венеция
Погрузитесь в атмосферу Хойана на индивидуальной экскурсии: велосипедная прогулка, японский мост, рынок и кокосовый лес ждут вас
Начало: В Дананге
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
от $306
$322 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Дананг и Хойан: от современного города к древнему порту
Два лица центрального Вьетнама за 1 день (всё включено)
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
$350 за всё до 2 чел.
от $300 за человека