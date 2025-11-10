На этом кулинарном мастер-классе в Дананге и Хойане участники смогут освоить приготовление четырёх традиционных вьетнамских блюд. Это идеальная возможность для семей с детьми или туристов с ограниченным временем. Выберите удобное
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍜 Освоение вьетнамской кухни
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- ⏰ Экономия времени
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🥢 Четыре традиционных блюда
Что можно увидеть
- Дананг
- Хойан
Описание мастер-классаЧто вас ждёт? Главная причина, по которой вы здесь, — это приготовление вьетнамской еды. Никаких походов на рынок, занятий фермерством и катаниями на лодках-корзинах. Просто сосредоточьтесь на приготовлении пищи. Этот кулинарный мастер-класс — отличный выбор. Вы научитесь готовить 4 настоящих вьетнамских блюда. Этот кулинарный мастер-класс также подойдёт для семей с маленькими детьми или туристов, которые ограничены во времени. Вы можете выбрать удобный для вас вариант: если вы находитесь в Дананге, выбирайте мастер-класс в Дананге. Если вы в Хойане, то посетите мастер-класс в близлежащей деревне. Важная информация: Внимание по трансферу:
- Дополнительная плата взимается за отели: рядом с пляжем Ан Банг, Vinpearl Resort & Spa Hoi An — 50 000 вьетнамских донгов за человека в одну сторону.
- Услуга трансфера не предоставляется из Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An, Shilla Monogram Quangnam Danang.
Ежедневно в 09:15 и 15:15.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Трансфер из отеля в Хойане и обратно
- Кулинарный мастер-класс
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Дополнительная плата за праздничные дни: 24.12.2024, 31.12.2024, 01.01.2025, 26.01.2025-03.02.2025, 07.04.2025, 30.04.2025, 01.05.2025, 01.09.2025, 02.09.2025, 24.12.2025, 31.12.2025 - 150 000 вьетнамских донгов/чел.
- Трансфер из некоторых отелей оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
Ваш отель в Хойане
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:15 и 15:15.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
