Индивидуальный трансфер из Дананга в парк «Ба На Хиллс» предлагает комфорт и удобство.
Путешественники могут насладиться такими достопримечательностями, как Золотой мост и французская деревня, не беспокоясь о транспорте. Услуга включает встречу у отеля, доставку в парк и обратно.
Путешествие проходит на комфортабельном Mitsubishi Xpander, а по запросу возможно организовать минивэн для большего количества человек. Входные билеты в парк приобретаются отдельно
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный подход
- 🕒 Гибкое расписание
- 🏞 Доступ к уникальным местам
- 🛡 Безопасность и комфорт
- 🎟 Свобода выбора билетов
Что можно увидеть
- Золотой мост
- Французская деревня
- Статуя Будды
- Цветочные сады
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
- Я встречу вас у отеля — и мы отправимся в парк развлечений. Обязательно заранее договоримся, во сколько вас нужно будет забрать
- У вас будет достаточно времени, чтобы погулять по «Ба На Хиллс» и оценить все его возможности
- Как только вы будете готовы отправиться в обратный путь — я заберу вас из парка и доставлю обратно в отель
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном Mitsubishi Xpander
- Время в пути — около 1,5 ч. в одну сторону
- По запросу можно организовать трансфер на минивэне для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- Входные билеты в парк в стоимость не входят, их вы приобретаете самостоятельно на месте
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваш гид в Дананге
Провёл экскурсии для 36 туристов
Всем привет! Я Миша, и я азиат. Шучу, я просто влюблён в Азию и путешествия. Давайте знакомиться? Я очень открытый и дружелюбный немолодой человек, который хочет максимально расширить свой круг друзей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
19 июл 2025
Всем здрасьте! Брали трансфер из Дананга до Ба На Хиллс и обратно, а также групповую экскурсию на стеклянный мост у Миши. Обе локации - невероятные места силы.
Ба На Хиллс -
Входит в следующие категории Дананга
