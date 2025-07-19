Мои заказы

Трансфер из Дананга - в парк «Ба На Хиллс»

Комфортный трансфер из Дананга в Ба На Хиллс. Насладитесь парком, а мы позаботимся о вашем возвращении. Заберем из отеля и доставим обратно
Индивидуальный трансфер из Дананга в парк «Ба На Хиллс» предлагает комфорт и удобство.

Путешественники могут насладиться такими достопримечательностями, как Золотой мост и французская деревня, не беспокоясь о транспорте. Услуга включает встречу у отеля, доставку в парк и обратно.

Путешествие проходит на комфортабельном Mitsubishi Xpander, а по запросу возможно организовать минивэн для большего количества человек. Входные билеты в парк приобретаются отдельно
5
1 отзыв

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Индивидуальный подход
  • 🕒 Гибкое расписание
  • 🏞 Доступ к уникальным местам
  • 🛡 Безопасность и комфорт
  • 🎟 Свобода выбора билетов
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Золотой мост
  • Французская деревня
  • Статуя Будды
  • Цветочные сады

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

  • Я встречу вас у отеля — и мы отправимся в парк развлечений. Обязательно заранее договоримся, во сколько вас нужно будет забрать
  • У вас будет достаточно времени, чтобы погулять по «Ба На Хиллс» и оценить все его возможности
  • Как только вы будете готовы отправиться в обратный путь — я заберу вас из парка и доставлю обратно в отель

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном Mitsubishi Xpander
  • Время в пути — около 1,5 ч. в одну сторону
  • По запросу можно организовать трансфер на минивэне для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
  • Входные билеты в парк в стоимость не входят, их вы приобретаете самостоятельно на месте

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша
Миша — ваш гид в Дананге
Провёл экскурсии для 36 туристов
Всем привет! Я Миша, и я азиат. Шучу, я просто влюблён в Азию и путешествия. Давайте знакомиться? Я очень открытый и дружелюбный немолодой человек, который хочет максимально расширить свой круг друзей.
Поэтому, если ты это читаешь, значит, мы уже автоматически с тобой знакомы и можем отправится в путешествие. Я организую групповые и индивидуальные туры по Вьетнаму, Мальдивам и Бали. Наши путешествия — это не просто отдых. Это новые знакомства, идеи, приключения, трансформации и вкус счастья.

Отзывы и рейтинг

П
Павел
19 июл 2025
Всем здрасьте! Брали трансфер из Дананга до Ба На Хиллс и обратно, а также групповую экскурсию на стеклянный мост у Миши. Обе локации - невероятные места силы.

Ба На Хиллс -
с нами был русскоговорящий вьетнамец - водитель. Тхан отличный мужик - было очень просто обо всем договориться и даже нашу просьбу заехать в магазин обуви на обратном пути без проблем реализовали) Миша, также, приехал с утра поболтать и рассказать детали на Ба На Хиллсе и оптимизировать наш маршрут внутри. Все в сердечко!

Экскурсия на стеклянный мост - кайф для таких природолюбов и ценителей широких горизонтов, как я. Успели искупаться в водопаде, а после, застать локальный природный катаклизм, когда этот водопад вышел из своих пределов из-за ливня. Это увеличило не только время возвращения к микроавтобусу (плевать), но и ценность данной экскурсии. Грин флаг, 10/10. Всем советую

Входит в следующие категории Дананга

