с нами был русскоговорящий вьетнамец - водитель. Тхан отличный мужик - было очень просто обо всем договориться и даже нашу просьбу заехать в магазин обуви на обратном пути без проблем реализовали) Миша, также, приехал с утра поболтать и рассказать детали на Ба На Хиллсе и оптимизировать наш маршрут внутри. Все в сердечко!



Экскурсия на стеклянный мост - кайф для таких природолюбов и ценителей широких горизонтов, как я. Успели искупаться в водопаде, а после, застать локальный природный катаклизм, когда этот водопад вышел из своих пределов из-за ливня. Это увеличило не только время возвращения к микроавтобусу (плевать), но и ценность данной экскурсии. Грин флаг, 10/10. Всем советую