Индивидуальная
Жемчужина Вьетнама: из Фантьета в Далат
Путешествие в Далат - город вечной весны и туманов. Насладитесь водопадами, кофейными плантациями и уникальной архитектурой
Начало: По договорённости с организатором
«Приглашаем вас в Далат — город туманов, любви и вечной весны»
5 сен в 05:30
6 сен в 05:30
от $260 за всё до 80 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме
Откройте для себя Далат, где французская архитектура встречается с вьетнамской природой. Уникальные водопады и храмы ждут вас в этом живописном туре
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
«Я расскажу о главных визитных карточках «города вечной весны», его уникальном климате и природных особенностях, ради которых сюда приезжают отдыхать как местные жители, так и путешественники»
7 сен в 05:00
8 сен в 05:00
$231 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская экскурсия в Далат
Увлекательное путешествие в Далат, где вы увидите водопады, пагоды и кофейные плантации. Откройте для себя уникальные места и традиции Вьетнама
5 сен в 05:00
6 сен в 05:00
$450 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Весенние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фантьете
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Фантьету в сентябре 2025
Сейчас в Фантьете в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 231 до 450.
Экскурсии на русском языке в Фантьете (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Весенние», цены от $231. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь