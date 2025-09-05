Найдено 3 экскурсии в категории « Весенние » в Фантьете на русском языке, цены от $231. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 13 часов Индивидуальная Жемчужина Вьетнама: из Фантьета в Далат Путешествие в Далат - город вечной весны и туманов. Насладитесь водопадами, кофейными плантациями и уникальной архитектурой Начало: По договорённости с организатором «Приглашаем вас в Далат — город туманов, любви и вечной весны» от $260 за всё до 80 чел. На машине 12 часов Индивидуальная до 2 чел. Далат - уголок Франции во Вьетнаме Откройте для себя Далат, где французская архитектура встречается с вьетнамской природой. Уникальные водопады и храмы ждут вас в этом живописном туре Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата «Я расскажу о главных визитных карточках «города вечной весны», его уникальном климате и природных особенностях, ради которых сюда приезжают отдыхать как местные жители, так и путешественники» $231 за всё до 2 чел. На машине На микроавтобусе 13 часов Индивидуальная до 3 чел. Авторская экскурсия в Далат Увлекательное путешествие в Далат, где вы увидите водопады, пагоды и кофейные плантации. Откройте для себя уникальные места и традиции Вьетнама $450 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Фантьета

Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Весенние»

Экскурсии на русском языке в Фантьете (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Весенние», цены от $231. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь