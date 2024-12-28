13 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
В Хошимин и туннели Кучи - из Фантьета и Муйне
Побывать в экономическом центре Вьетнама и услышать историю партизанского движения
Начало: В месте вашего проживания
28 дек в 03:00
29 дек в 03:00
от $360 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Путешествие в дельту Меконга
Погрузитесь в атмосферу настоящего Вьетнама, посетив дельту Меконга. Плавучие дома, фруктовые сады и змеиные питомники оставят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Фантьете-Муйне
28 дек в 03:00
29 дек в 03:00
от $330 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
1 день в Хошимине (из Фантьета и Муйне)
Познакомиться с историей и ощутить жизненную силу крупнейшего города Вьетнама
Начало: В Фантьете-Муйне
28 дек в 03:00
29 дек в 03:00
от $180 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Ночные»
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