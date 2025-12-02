Откройте для себя Далат, где французская архитектура встречается с вьетнамской природой. Уникальные водопады и храмы ждут вас в этом живописном туре
Далат, известный как «маленький Париж», предлагает путешественникам уникальную возможность погрузиться в атмосферу французского колониального прошлого Вьетнама.
В рамках экскурсии можно посетить живописные водопады Датанла и Понгура, а также узнать об особенностях читать дальше
вьетнамского буддизма в монастыре Чук Лам. Архитектурное чудо Crazy House, созданное мадам Ханг Нгна, не оставит равнодушным никого. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть Вьетнам с другой стороны
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные водопады Датанла и Понгура
🏯 Посещение монастыря Чук Лам
🏰 Архитектура Crazy House
🗿 Огромная статуя Сидящего Будды
🚗 Комфортный трансфер и обед включены
Что можно увидеть
Датанла
Понгура
Чук Лам
Crazy House
Сидящий Будда
Описание экскурсии
«Маленький Париж»
По пути в Далат вы узнаете о жизни и истории молодого города, построенного во времена французской колонизации как убежище от летней жары Сайгона. Я расскажу о главных визитных карточках «города вечной весны», его уникальном климате и природных особенностях, ради которых сюда приезжают отдыхать как местные жители, так и путешественники.
Красота далатских водопадов
В программе будет два водопада: Датанла и Понгура. Вы оцените живописные каскады и прогуляетесь по красивой территории.
Буддистские храмы
Далее вы посетите монастырь Чук Лам на озере Туйен Лам, что в переводе означает «душевное равновесие». Оказавшись здесь, вы поймете, что название полностью соответствует атмосфере места: храм в окружении соснового леса, на берегу водоема производит умиротворяющее впечатление. На территории одного из крупнейших дзен-монастырей Вьетнама вы услышите об особенностях этого религиозного направления. А затем посетите небольшой храм, возле которого, на самой высокой точке Далата, находится 24-метровая статуя Сидящего Будды.
Причудливая архитектура «Crаzy House»
Если говорить об архитектуре, эта неординарная гостиница, пожалуй, один символов Далата. Невероятные переплетения корней и веток, лабиринтов и лестниц превратили это место в настоящую сказку. Осматривая детали этого колоритного строения, вы узнаете об авторе проекта — мадам Ханг Нгна, дочери генсека Компартии Вьетнама, которая 14 лет жила и училась в России. А также взглянете на окрестности с местной смотровой площадки.
Организационные детали
Трансфер, входные билеты и обед включены в стоимость экскурсии
Дополнительно оплачивается спуск к водопаду Датанла на так называемых «альпийских горках» — около $10 с чел.
Как проходит экскурсия
Экскурсию проведу для вас я или другой профессиональный гид из нашей команды
Мы заберём вас в отеле в Муйне/Фантьете/Далата и после экскурсии отвезём обратно
Поедем на легковом автомобиле Toyota к кондиционером
Экскурсия может быть проведена для большего количества человек. Для компаний из 3-х человек — $231; 5-6 человек — стоимость за каждого $54; больше 6-ти — $43 с чел.
В стоимость экскурсии входит комплексный обед: суп, два вида салата, несколько видов мяса и два вида гарнира — варёный рис и картофель, а также фрукты и артишоковый чай
По согласованию программу можно изменить.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле Муйне/Фантьета/Далата
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
