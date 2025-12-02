Далат, известный как «маленький Париж», предлагает путешественникам уникальную возможность погрузиться в атмосферу французского колониального прошлого Вьетнама.В рамках экскурсии можно посетить живописные водопады Датанла и Понгура, а также узнать об особенностях

вьетнамского буддизма в монастыре Чук Лам. Архитектурное чудо Crazy House, созданное мадам Ханг Нгна, не оставит равнодушным никого. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть Вьетнам с другой стороны

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

«Маленький Париж»

По пути в Далат вы узнаете о жизни и истории молодого города, построенного во времена французской колонизации как убежище от летней жары Сайгона. Я расскажу о главных визитных карточках «города вечной весны», его уникальном климате и природных особенностях, ради которых сюда приезжают отдыхать как местные жители, так и путешественники.

Красота далатских водопадов

В программе будет два водопада: Датанла и Понгура. Вы оцените живописные каскады и прогуляетесь по красивой территории.

Буддистские храмы

Далее вы посетите монастырь Чук Лам на озере Туйен Лам, что в переводе означает «душевное равновесие». Оказавшись здесь, вы поймете, что название полностью соответствует атмосфере места: храм в окружении соснового леса, на берегу водоема производит умиротворяющее впечатление. На территории одного из крупнейших дзен-монастырей Вьетнама вы услышите об особенностях этого религиозного направления. А затем посетите небольшой храм, возле которого, на самой высокой точке Далата, находится 24-метровая статуя Сидящего Будды.

Причудливая архитектура «Crаzy House»

Если говорить об архитектуре, эта неординарная гостиница, пожалуй, один символов Далата. Невероятные переплетения корней и веток, лабиринтов и лестниц превратили это место в настоящую сказку. Осматривая детали этого колоритного строения, вы узнаете об авторе проекта — мадам Ханг Нгна, дочери генсека Компартии Вьетнама, которая 14 лет жила и училась в России. А также взглянете на окрестности с местной смотровой площадки.

Организационные детали

Трансфер, входные билеты и обед включены в стоимость экскурсии

Дополнительно оплачивается спуск к водопаду Датанла на так называемых «альпийских горках» — около $10 с чел.

Как проходит экскурсия

Экскурсию проведу для вас я или другой профессиональный гид из нашей команды

Мы заберём вас в отеле в Муйне/Фантьете/Далата и после экскурсии отвезём обратно

Поедем на легковом автомобиле Toyota к кондиционером

Экскурсия может быть проведена для большего количества человек. Для компаний из 3-х человек — $231; 5-6 человек — стоимость за каждого $54; больше 6-ти — $43 с чел.

В стоимость экскурсии входит комплексный обед: суп, два вида салата, несколько видов мяса и два вида гарнира — варёный рис и картофель, а также фрукты и артишоковый чай

По согласованию программу можно изменить.