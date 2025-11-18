Путешествие в Далат - город вечной весны и туманов. Насладитесь водопадами, кофейными плантациями и уникальной архитектурой
Путешествие из Фантьета в Далат предлагает уникальную возможность насладиться красотой горного Вьетнама.
Водопад Понгур поражает величественными каскадами, а кофейные плантации раскрывают секреты производства кофе лювак.
Водопад Датанла удивит поездкой на электросанях, а Crazy House и храм Линь Фуок поразят своей архитектурой. Комфортное путешествие на автомобиле с обедом из вьетнамских блюд делает экскурсию незабываемой
6 причин купить эту экскурсию
🌿 Уникальные водопады Понгур и Датанла
☕ Посещение кофейных плантаций
🏰 Архитектурное чудо Crazy House
⛩️ Храмовый комплекс Линь Фуок
🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
🍜 Обед из традиционных вьетнамских блюд
Что можно увидеть
Водопад Понгур
Кофейные плантации
Водопад Датанла
Crazy House
Храм Линь Фуок
Описание экскурсии
05:00 — гид заберёт вас из отеля
09:00–09:40 — многоступенчатый водопад Понгур
Водопад Понгур славится своими каскадами, стекающими по природным каменным ступеням. Его называют самым величественным водопадом Индокитая. Несмотря на сравнительно небольшую высоту, он поражает шириной: потоки воды ниспадают по семи природным террасам.
10:00–10:50 — кофейные плантации
Вы побываете на кофейной ферме, где растут кофейные деревья и живут зверьки, играющие ключевую роль в производстве кофе лювак — одного из самых дорогих в мире.
11:15–12:00 — водопад Датанла
Водопад Датанла — запоминающийся водопад, спуститься к которому можно на электросанях по рельсам, проложенным прямо сквозь джунгли.
12:20–13:00 — обед из вьетнамских блюд
13:20–14:00 — знаменитый на весь мир Crazy House
«Сумасшедший дом» тётушки Нга — самая популярная достопримечательность Далата. И это неудивительно: здание входит в десятку необычных архитектурных объектов мира.
14:20–15:00 — храмовый комплекс Линь Фуок
В небольшом посёлке неподалёку от Далата вы посетите знаменитую пагоду. Это одно из самых оригинальных храмовых сооружений не только во Вьетнаме, но и в мире — её стены и украшения созданы из осколков стекла, фарфора и керамики. Недаром её называют «бутылочным храмом».
19:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на автомобиле Toyota Vios, Hyundai Elantra, KIA Cerato, Toyota Venza, Toyota Veloz, Ford Transit, Hyundai Solati или аналогичном (в зависимости от количества человек)
Обед входит в стоимость экскурсии. Отдельно оплачивается катание на электросанах
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 80 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Том — Организатор в Фантьете
Провёл экскурсии для 33 туристов
Добро пожаловать во Вьетнам вместе с нашим агентством — вашим гидом в мир удивительных путешествий! 🌴
Вы мечтаете об отдыхе, полном ярких впечатлений, экзотической природы и незабываемых приключений? С нами ваши читать дальше
мечты становятся реальностью!
Мы ведущая туристическая компания во Вьетнаме с многолетним опытом работы. Мы предлагаем индивидуальные и групповые туры по всей стране! Откройте для себя живописные пляжи Южно-Китайского моря, древние храмы и пагоды, вкуснейшую вьетнамскую кухню, культурные традиции и доброжелательность местных жителей.
Создайте свои лучшие воспоминания во Вьетнаме — с нами легко, безопасно и интересно!