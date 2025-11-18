Путешествие из Фантьета в Далат предлагает уникальную возможность насладиться красотой горного Вьетнама. Водопад Понгур поражает величественными каскадами, а кофейные плантации раскрывают секреты производства кофе лювак. Водопад Датанла удивит поездкой на электросанях, а Crazy House и храм Линь Фуок поразят своей архитектурой. Комфортное путешествие на автомобиле с обедом из вьетнамских блюд делает экскурсию незабываемой

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–2 человек или $100 за человека, если вас больше

от $260 за 1–2 человек или $100 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

05:00 — гид заберёт вас из отеля

09:00–09:40 — многоступенчатый водопад Понгур

Водопад Понгур славится своими каскадами, стекающими по природным каменным ступеням. Его называют самым величественным водопадом Индокитая. Несмотря на сравнительно небольшую высоту, он поражает шириной: потоки воды ниспадают по семи природным террасам.

10:00–10:50 — кофейные плантации

Вы побываете на кофейной ферме, где растут кофейные деревья и живут зверьки, играющие ключевую роль в производстве кофе лювак — одного из самых дорогих в мире.

11:15–12:00 — водопад Датанла

Водопад Датанла — запоминающийся водопад, спуститься к которому можно на электросанях по рельсам, проложенным прямо сквозь джунгли.

12:20–13:00 — обед из вьетнамских блюд

13:20–14:00 — знаменитый на весь мир Crazy House

«Сумасшедший дом» тётушки Нга — самая популярная достопримечательность Далата. И это неудивительно: здание входит в десятку необычных архитектурных объектов мира.

14:20–15:00 — храмовый комплекс Линь Фуок

В небольшом посёлке неподалёку от Далата вы посетите знаменитую пагоду. Это одно из самых оригинальных храмовых сооружений не только во Вьетнаме, но и в мире — её стены и украшения созданы из осколков стекла, фарфора и керамики. Недаром её называют «бутылочным храмом».

19:00 — возвращение в отель

Организационные детали