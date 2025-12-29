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части трансфера на слипбасе, но всё оказалось очень классно спланировано и как нельзя лучше. Огромная благодарность за терпение и отзывчивость, потому что я бесконечно задавала вопросы.



Экскурсия, наполнение - просто верх похвал! Я очень рада, что столько удалось совместить в одном дне. На точке сбора нас встретил гид мистер Чинь с водителем на комфортабельной машине, раздали всем водичку 😍 и повезли знакомить с Ку Чи и Сайгоном.

В туннелях пролезали везде, где хотелось, маскировались, как партизаны и знакомились с бытом, пытаясь примерить на себя такое (очень сложно). Затем направились в красочный Сайгон, очень понравился город, яркий, красочный, одно удовольствие гулять.



Муж сказал, что на экскурсии был самый крутой и вкусный ФоБо!



Очень благодарна, спасибо большое!