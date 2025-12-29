Индивидуальная
Дельта реки Меконг + Хошимин из Фантьета (всё включено)
Увлекательное путешествие по дельте Меконга и Хошимину. Погружение в культуру и историю Вьетнама без лишних забот и дополнительных расходов
Начало: По договорённости с гидом
10 авг в 04:00
11 авг в 04:00
от $360 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
К священной горе Таку и чамским храмам (из Фантьета или Муйне)
Увидеть, как растёт питахайя и лежит белоснежный Будда
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от $180 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
Погрузитесь в культуру Вьетнама через ароматы чая и кофе. Узнайте секреты приготовления и попробуйте уникальные сорта
Начало: В кафе Mui Ne Coffee Station
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 12:00, в четверг и пятницу в 18:00
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
$13 за человека
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Фантьета - в Далат на целый день
Увидеть дом в стиле русского фольклора, попробовать лювак и восхититься вьетнамской природой
Начало: В Муйне
11 авг в 05:00
12 авг в 05:00
от $355 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Муйне - на гору Таку, к маяку Ке-Га и чамским башням Пошану
Исследовать культурный код региона через святыни, колониальное наследие и быт местных
Начало: В курортной зоне Муйне
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $185 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
В Хошимин и туннели Кучи - из Фантьета и Муйне
Путешествие в сердце Вьетнама: Хошимин и легендарные туннели Кучи. Откройте для себя историю и культуру, попробуйте знаменитый суп фо-бо
Начало: В месте вашего проживания
10 авг в 03:00
11 авг в 03:00
от $390 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Волшебный Далат: водопады, кофе и пагоды
Насладиться горной прохладой, полюбоваться храмами и узнать историю региона (из Фантьета)
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от $264 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Весь Муйне за несколько часов: песчаные дюны, Белый каньон и древние башни
Увидеть вьетнамскую Сахару и разгадать культурный код древней цивилизации Тямпа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
10 авг в 04:00
от $185 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Рыбалка на прудах Ке Га (из Муйне, Фантьета или Ке Га)
Можно поймать даже пиранью
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $114 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Фантьета)
Откройте для себя культурное наследие Биньтхуана: от горы Таку с лежащим Буддой до маяка Ке Га и древних Чамских башен
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
10 авг в 07:00
15 авг в 08:00
от $196 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Фантьента)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
10 авг в 05:00
15 авг в 05:00
от $278 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Фантьента - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Уехать в джунгли, чтобы полюбоваться водопадами и понаблюдать, как выращивают шёлк, чай и дуриан
Начало: У вашего отеля
10 авг в 06:00
14 авг в 06:00
от $230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Горячие источники Бинь Чау и буддийские святыни на горе Таку
Оздоровление + впечатления в одном маршруте (из Фантьета)
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
от $300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Фантьета в Хошимин - сердце Южного Вьетнама
Оценить французскую эстетику, отыскать шедевры Гюстава Эйфеля и прочувствовать ритм мегаполиса
Завтра в 05:00
11 авг в 05:00
от $252 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экспедиция на остров Фукуй - на 2 дня из Фантьета
Снорклинг в коралловых садах, ночь в отеле у океана и эстетика нетронутого Вьетнама
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $600 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Свет Фантьета: от маяка до водопада
Путешествие по Фантьету: маяк Ке Га, гора Та Ку и водопад Девы. Уникальные виды, культурные открытия и незабываемые моменты в южном Вьетнаме
10 авг в 11:30
11 авг в 07:00
от $250 за человека
Индивидуальная
до 13 чел.
Путешествие в дельту Меконга из Фантьета-Муйне
Погрузитесь в атмосферу настоящего Вьетнама, посетив дельту Меконга. Плавучие дома, фруктовые сады и змеиные питомники оставят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Фантьете-Муйне
10 авг в 03:00
11 авг в 03:00
от $375 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в развлекательный Wonderland Water Park
Из Муйне, Фантьета или Ке Га
Начало: От вашего отеля
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от $114 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
1 день в Хошимине (из Фантьета и Муйне)
Один день в Хошимине подарит вам незабываемые впечатления от знакомства с историей и культурой Вьетнама. Гид покажет вам самые интересные места
Начало: В Фантьете-Муйне
10 авг в 03:00
11 авг в 03:00
от $245 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Фантьета - по окрестностям Муйне: дюны, храмы и драконьи фрукты
Изучить юг Вьетнама со всех сторон: от древних чамских башен до стихийного рыбного рынка
Начало: В вашем отеле
10 авг в 08:30
14 авг в 08:30
от $184 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Вкусы Вьетнама: от рынка до тарелки
Закупиться свежими ингредиентами, приготовить традиционные блюда и понять страну глубже
Начало: У вашего отеля
11 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от $95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 29 дек 2025
Очень понравилась экскурсия. Безумно красивая природа и локация. Элла очень интересно рассказывает, прям погружает в культуру. Узнали про Вьетнам много
+1
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С
Экскурсия стала для нас одним из самых ярких впечатлений от посещения Вьетнама! понравилось вообще все: супер гид, организация и конечно Сайгон и туннели Ку Чи однозначно стоят посещения!
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I
Все очень хорошо. Спасибо гиду Минху и водителю Дюку за экскурсию. Все четко, комфортно, интересно. Рекомендую.
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в восторге
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А
спасибо гиду Андрею за замечательную и позновательную обзорную экскурсию по Муйне 💖
+1
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Уже прошло десять дней после экскурсии, мы вернулись домой в Россию, но до сих пор остались приятные воспоминания о ней.
+4
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А
Здравствуйте!
Это была моя мечта - побывать в туннелях, и она исполнилась.
Я сначала не поняла некоторых организационных деталей, очень переживала в
Это была моя мечта - побывать в туннелях, и она исполнилась.
Я сначала не поняла некоторых организационных деталей, очень переживала в
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Отличная обзорная экскурсия, чтобы проехать весь курортный городок и проникнуться духом Вьетнама 🔥🔥🔥 За 5 часов я успела не только
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Отличная экскурсия!!! И всё благодаря прекрасному гиду Андрею. Доброжелательный, отзывчивый и очень ответственный человек! Если бы не его оптимизм и
+4
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Д
Отличная получилась поездка! У нас с мужем был гид девушка Нган, хорошо говорит по-русски и рассказала нам не только информацию
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Всего 54 отзыва в Фантьете
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Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету
Самые популярные экскурсии в Фантьете
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Сколько стоит экскурсия по Фантьету в августе 2026
Сейчас в Фантьете можно забронировать 21 экскурсию от 13 до 600. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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