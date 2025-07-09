Мини-группа
до 10 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
Познакомиться с вьетнамскими чайными и кофейными традициями и попробовать самый дорогой кофе в мире
Начало: В кафе Mui Ne Coffee Station
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00
9 июл в 11:00
11 июл в 18:00
$13 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в Далат из Фантьета
Познакомьтесь с уникальным Далатом: водопады, озеро, пагоды и кофейные плантации. Всё включено для вашего комфорта и удовольствия
Начало: У вашего места проживания
Расписание: во вторник и субботу в 05:30
12 июл в 05:30
15 июл в 05:30
$85 за человека
Групповая
до 13 чел.
Из Фантьета - в Далат на целый день
Путешествие в Далат подарит вам незабываемые впечатления: стеклянные храмы, величественные водопады и вкуснейший кофе ждут вас
Начало: Во Фантьете (район Муйне)
Расписание: ежедневно в 05:00
8 июл в 05:00
9 июл в 05:00
$65 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Групповые»
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