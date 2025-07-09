Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Фантьете на русском языке, цены от $13. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Мини-группа до 10 чел. Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне) Познакомиться с вьетнамскими чайными и кофейными традициями и попробовать самый дорогой кофе в мире Начало: В кафе Mui Ne Coffee Station Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00 $13 за человека На автобусе На микроавтобусе 13 часов Мини-группа до 10 чел. Экскурсия в Далат из Фантьета Познакомьтесь с уникальным Далатом: водопады, озеро, пагоды и кофейные плантации. Всё включено для вашего комфорта и удовольствия Начало: У вашего места проживания Расписание: во вторник и субботу в 05:30 $85 за человека На машине 13 часов Групповая до 13 чел. Из Фантьета - в Далат на целый день Путешествие в Далат подарит вам незабываемые впечатления: стеклянные храмы, величественные водопады и вкуснейший кофе ждут вас Начало: Во Фантьете (район Муйне) Расписание: ежедневно в 05:00 $65 за человека Другие экскурсии Фантьета

Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Групповые»

Забронируйте групповые экскурсии в Фантьете из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Фантьета по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама