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Групповые экскурсии Фантьета

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Фантьете на русском языке, цены от $13. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
Познакомиться с вьетнамскими чайными и кофейными традициями и попробовать самый дорогой кофе в мире
Начало: В кафе Mui Ne Coffee Station
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00
9 июл в 11:00
11 июл в 18:00
$13 за человека
Групповая авторская экскурсия из Фантьета в горный Далат (всё включено)
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в Далат из Фантьета
Познакомьтесь с уникальным Далатом: водопады, озеро, пагоды и кофейные плантации. Всё включено для вашего комфорта и удовольствия
Начало: У вашего места проживания
Расписание: во вторник и субботу в 05:30
12 июл в 05:30
15 июл в 05:30
$85 за человека
Из Фантьета - в Далат на целый день (в группе)
На машине
13 часов
Групповая
до 13 чел.
Из Фантьета - в Далат на целый день
Путешествие в Далат подарит вам незабываемые впечатления: стеклянные храмы, величественные водопады и вкуснейший кофе ждут вас
Начало: Во Фантьете (район Муйне)
Расписание: ежедневно в 05:00
8 июл в 05:00
9 июл в 05:00
$65 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Групповые»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
  2. Групповая авторская экскурсия из Фантьета в горный Далат (всё включено)
  3. Из Фантьета - в Далат на целый день (в группе)
Сколько стоит экскурсия по Фантьету в июле 2025
Сейчас в Фантьете в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 85.
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