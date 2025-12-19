Откройте для себя Grand World — яркий город развлечений, культуры и шоу. Вас ждут музеи, венецианские каналы, традиционные представления, вечерние спектакли и лазерное шоу. Идеальный день для прогулок, фотографий и незабываемых впечатлений.
Описание экскурсииНачало путешествия и мир фантазии День начинается с поездки по живописному северу острова к Фукуок Grand World. Гид познакомит вас с территорией комплекса и маршрутом дня. Первой остановкой станет первый во Вьетнаме музей плюшевых мишек — пространство фантазии, интерактивных экспозиций и ярких 3D-фотозон, которое понравится и взрослым, и детям. Культура, прогулки и венецианский круиз Далее вы посетите район культурного наследия с традиционной архитектурой и ремесленными изделиями, а также увидите бесплатное дневное шоу «Тин Хоа Вьетнам». После обеда и свободного времени для прогулок и покупок вас ждёт романтичная прогулка на гондоле по Венецианскому каналу — «европейская» атмосфера, яркие фасады и идеальные кадры для фото. Во второй половине дня вы сможете прогуляться у Озера Любви, по городскому парку и улицам в европейском стиле. С наступлением вечера вас ждёт шоу «Квинтэссенция Вьетнама», ужин по желанию и главное вечернее представление с танцорами, водными эффектами и светом. Завершением дня станет грандиозное лазерное шоу на главной площади — эффектный и запоминающийся финал экскурсии. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, фотоаппарат, солнцезащитный крем и наличные деньги.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Grand World Phu Quoc
- Музей плюшевых мишек
- Район культурного наследия
- Шоу «Тин Хоа Вьетнам»
- Венецианский канал
- Озеро Любви
- Мост Поцелуев
- Городской парк
- Шоу «Квинтэссенция Вьетнама»
- Главная площадь Grand World
Что включено
- Посещение Музея плюшевых мишек
- Прогулка на венецианской гондоле
- Билет на большое шоу «Квинтэссенция Вьетнама»
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Ужин
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание и напитки, не указанные в программе
- Покупка сувениров
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
