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интересный собеседник с которым интересно пообщаться. Все прошло информативно и интересно. Не задумываясь заказали еще две экскурсии на следующие дни у этих ребят. Следующую экскурсию на Сафари проводил Сергей (организатор), тоже профессионал своего дела, организовал всё на высшем уровне, рассказал все секреты посещения Сафари парка и как нужно общаться с животными в парке, как кормить жирафов и лемуров. Рекомендую пользоваться услугами ребят, они молодцы, с душой относятся к своей работе и клиентам, одни словом красавчики. Однозначно, при следующем посещении будем пользоваться их услугами. Рахмет вам с Казахстана.