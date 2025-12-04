Покажем вам настоящий остров Фукуок без туристической мишуры, с уважением к вашему времени.
За день вы откроете религию и культуру страны в буддийской пагоде, пофотографируетесь на знаменитом пляже со «слонами» и попробуете традиционный суп.
Погуляете по улочкам Города закатов, побываете на Мосту Поцелуев, полюбуетесь видами с обзорных точек и одним из лучших шоу в Азии!
Описание экскурсии
Это индивидуальное путешествие, а значит, маршрут можно скорректировать по вашим интересам — например, исключить одно место и посвятить больше времени другому, остановиться на конкретных темах, обсудить любые вопросы о Вьетнаме. Вы узнаете:
- какие события определили судьбу острова Фукуок и всей страны
- как буддизм формировал культуру Вьетнама
- что отличает местных вьетнамцев от жителей материка
- чем Фукуок живёт сегодня и в каком направлении развивается
- как один суп стал гастрономической легендой Фукуока
Маршрут
- Пагода Хо Куок — буддийская святыня на холме. Атмосфера умиротворения, резной декор и великолепный панорамный вид на море
- Кокосовая тюрьма (по желанию) — мемориал времён Вьетнамской войны, память о трагическом периоде. Место с тяжёлой энергетикой, впечатлительным людям может быть эмоционально сложно — мы это понимаем и готовы пропустить остановку
- Sunset Sanato — знаменитый «пляж со слонами». Золотой песок, бирюзовая вода и топовые фото на фоне арт-инсталляций
- Обед в рыбацкой деревне Rach Vem — время оценить ароматный суп Banh canh с лапшой и рыбными клёцками
- Прогулка и закат в Sunset Town. Это маленький Портофино Вьетнама: пройдём по словно европейским улочкам вдоль каналов, побываем на Мосту Поцелуев и полюбуемся золотисто-багряным небом
- Лазерное шоу 19:00–21:00 — одно из самых впечатляющих водно-световых шоу в Юго-Восточной Азии. Лазерные проекции, спецэффекты и акробатика под открытым небом
Организационные детали
- Обед и все входные билеты включены в стоимость
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
- Начало и окончание у вашего отеля. Время в дороге до первой локации и обратно зависит от расположения отеля (от 10 до 40 мин)
- Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 15 чел.). Доплата за каждого следующего участника — $70
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля на Фукуоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Фукуоке
Я организовываю экскурсии по Вьетнаму с 2017 года, прекрасно знаю страну и в частности остров Фукуок. Моя цель показать вам лучшие места, познакомить с культурой, бытом, историей этой части света, а главное сделать это интересно для вас!
Входит в следующие категории Фукуока
