Посетите невероятные шоу в Фукуоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты на шоу» в Фукуоке на русском языке, цены от $23.
Входной билет в VinWonders - аттракционы, аквариум и шоу
1 отзыв
Билеты
Входной билет в VinWonders - аттракционы, аквариум и шоу
Начало: 8RQX+6CH Gành Dầu, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
«Условия билета: билет не подлежит возврату и действителен только в выбранную дату»
$43 за билет
Вечерний Фукуок - Сансет-Таун, мост Поцелуев и шоу «Поцелуй моря»
8 часов
Билеты
Вечерний Фукуок - Сансет-Таун, мост Поцелуев и шоу «Поцелуй моря»
Начало: Ваш отель
«Шоу «Поцелуй моря» С наступлением темноты вас ждёт шоу «Поцелуй моря» — 30-минутное представление под открытым небом, начинающееся в 21:00»
$138.50 за всё до 15 чел.
Сансет-Таун, мост Поцелуев и ночной рынок с шоу на закате
6 часов
Билеты
Сансет-Таун, мост Поцелуев и ночной рынок с шоу на закате
Начало: Дыонг Донг, Фукуок или ул. Чан Хунг Дао, 98b, Фуку...
«С моста открывается вид на зрелищное шоу «Awaken Sea» — динамичное выступление с джетски и флайбордингом под музыку и подсветку, либо на альтернативное шоу «Symphony of the Sea»»
$23 за билет

  • К
    Ксения
    16 апреля 2025
    Входной билет в VinWonders - аттракционы, аквариум и шоу
    Нам очень повезло — парк был почти пустой, поэтому очередей практически не было. Дети получили массу удовольствия, особенно на водных
    читать дальше

    горках, а взрослые смогли насладиться волнами и тоже прокатиться с горок. Огромный аквариум произвёл сильное впечатление, а шоу в конце дня оказалось просто потрясающим.

Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 138.50. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
