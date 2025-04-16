Билеты
Входной билет в VinWonders - аттракционы, аквариум и шоу
Начало: 8RQX+6CH Gành Dầu, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
«Условия билета: билет не подлежит возврату и действителен только в выбранную дату»
$43 за билет
Билеты
Вечерний Фукуок - Сансет-Таун, мост Поцелуев и шоу «Поцелуй моря»
Начало: Ваш отель
«Шоу «Поцелуй моря» С наступлением темноты вас ждёт шоу «Поцелуй моря» — 30-минутное представление под открытым небом, начинающееся в 21:00»
$138.50 за всё до 15 чел.
Билеты
Сансет-Таун, мост Поцелуев и ночной рынок с шоу на закате
Начало: Дыонг Донг, Фукуок или ул. Чан Хунг Дао, 98b, Фуку...
«С моста открывается вид на зрелищное шоу «Awaken Sea» — динамичное выступление с джетски и флайбордингом под музыку и подсветку, либо на альтернативное шоу «Symphony of the Sea»»
$23 за билет
- ККсения16 апреля 2025Нам очень повезло — парк был почти пустой, поэтому очередей практически не было. Дети получили массу удовольствия, особенно на водных
