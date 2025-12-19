Отправляйтесь в морское путешествие по архипелагу Ан Тхой и откройте для себя лучшие острова юга Фукуока. Вас ждут белоснежные пляжи, прозрачная вода и яркий подводный мир. Плавание, снорклинг, фотосессии и обед на острове сделают этот день по-настоящему особенным.
Описание экскурсииПриключение в архипелаге Ан Тхой Посетите три самых красивых острова юга Фукуока и насладитесь атмосферой тропического рая. Вас ждут живописные пляжи, купание в тёплом море, снорклинг и отдых с великолепными видами. Снорклинг и коралловые рифы На острове Сюонг (Монг Тай) и острове Гам Гхи вы погрузитесь в прозрачную воду и познакомитесь с ярким подводным миром — коралловыми рифами и морскими обитателями. Это одни из лучших мест для подводного плавания на Фукуоке. Финальной точкой станет остров Май Рат Тронг — лагуна с белым песком, идеально подходящая для расслабленного отдыха. Здесь вас ждёт обед на острове, прогулка и свободное время, чтобы насладиться морем, природой и атмосферой спокойствия. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, купальник, полотенце, солнцезащитный крем и удобную одежду.
- Не допускается: багаж или большие сумки.
- Не подходит для: людей с ограниченными возможностями передвижения и инвалидов-колясочников.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Сюонг (Монг Тай)
- Остров Гам Гхи
- Остров Май Рат Тронг
- Архипелаг Ан Тхой
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно в районе Донг Дуонг
- Услуги гида
- 1 бутылка воды
- Обед
- Снаряжение для снорклинга: маска, трубка, ласты (ласты не предоставляются детских размеров)
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги и развлечения на острове Тхом
Место начала и завершения?
6XJ8+5JQ Dương Đông, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобную обувь, купальник, полотенце, солнцезащитный крем и удобную одежду
- Не допускается: багаж или большие сумки
- Не подходит для: людей с ограниченными возможностями передвижения и инвалидов-колясочников
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фукуока
Похожие экскурсии из Фукуока
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно в 7:00
$68 за человека
-
20%
Водная прогулка
Тропические острова Фукуока и снорклинг с обедом на борту
Начало: Ваш отель
$43
$53.50 за человека
Водная прогулка
$62 за человека