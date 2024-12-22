м марк

Роскошный снорклинг на скоростном катере — мне очень понравилась эта экскурсия. Мы занимались снорклингом в трёх разных местах, а гид Зои была очень дружелюбной и всегда готова помочь. Обед оказался вкусным, а в конце для нас сделали фото и видео с дрона. Экскурсия получилась весёлой и запоминающейся. С чуть более солнечной погодой впечатления были бы ещё лучше!