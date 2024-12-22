Отправьтесь в роскошное морское путешествие на скоростном катере и откройте для себя подводный мир юга Фукуока. Вас ждут лучшие коралловые рифы острова, купание в лазурных лагунах и отдых на белоснежных пляжах. Завершением дня станет изысканный обед и расслабляющая атмосфера тропического рая.
Описание водной прогулкиМорское приключение на скоростном катере Начните день с трансфера в районе Донг Дуонг и отправьтесь в гавань Ан Тхой, где вас ждёт комфортабельный скоростной катер. В течение дня вы посетите самые красивые острова юга Фукуока, наслаждаясь плаванием, снорклингом и живописными морскими пейзажами. Лучшие коралловые рифы Фукуока Во время путешествия вы погрузитесь в подводный мир у островов Сюонг и Буом, а также исследуете крупнейший коралловый риф Фукуока у острова Гам Гхи. Кристально чистая вода и разнообразие морской жизни сделают снорклинг ярким и запоминающимся. Отдых и гастрономическое удовольствие На острове Май Рат Тронг вас ждёт лагуна с белым песком, отдых у моря и специальный обед на острове со свежими морепродуктами и тропическими фруктами. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, купальник, полотенце, солнцезащитный крем и удобную одежду.
- Не допускается: багаж или большие сумки.
- Не подходит для: людей с ограниченными возможностями передвижения и инвалидов-колясочников.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Сюонг
- Остров Буом
- Остров Гам Гхи
- Остров Май Рат Тронг
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно в районе Донг Дуонг
- Услуги гида
- 1 бутылка воды и свежие фрукты
- Приветственный напиток
- Обед на острове
- Снаряжение для снорклинга: маска, трубка, ласты
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобную обувь, купальник, полотенце, солнцезащитный крем и удобную одежду
- Не допускается: багаж или большие сумки
- Не подходит для: людей с ограниченными возможностями передвижения и инвалидов-колясочников
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
м
марк
22 дек 2024
Роскошный снорклинг на скоростном катере — мне очень понравилась эта экскурсия. Мы занимались снорклингом в трёх разных местах, а гид Зои была очень дружелюбной и всегда готова помочь. Обед оказался вкусным, а в конце для нас сделали фото и видео с дрона. Экскурсия получилась весёлой и запоминающейся. С чуть более солнечной погодой впечатления были бы ещё лучше!
Входит в следующие категории Фукуока
Похожие экскурсии из Фукуока
Водная прогулка
Снорклинг у южного архипелага Фукуока
Поплавать с рыбками и ощутить настоящее единение с природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
$49 за человека
Водная прогулка
Снорклинг на Фукуоке
Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$65 за человека
Водная прогулка
Снорклинг на Южном Фукуоке: уединённые рифы на скоростном катере
Начало: Ваш отель
$54.50 за человека