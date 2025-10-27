Однодневное путешествие по южному Фукуоку с посещением четырёх островов на скоростном катере. Белоснежные пляжи, снорклинг среди тропических рыб и отдых на острове Май Рут. Завершение маршрута — живописная поездка на канатной дороге Хон Том с панорамными видами.
Описание водной прогулкиОстрова южного Фукуока Отдохните на белом песчаном берегу острова Май Рут во время насыщенной однодневной поездки с Фукуока. Вас ждёт путешествие на скоростном катере с посещением четырёх островов южной части архипелага — Сюонг (или Буом), Гам Ги и Май Рут, где можно поплавать с маской и трубкой среди кораллов и тропических рыб. Снорклинг и отдых На острове Сюонг вы сможете нырнуть в прозрачную воду и понаблюдать за подводными обитателями, а на острове Гам Ги — заняться снорклингом у кораллового рифа. Остров Май Рут встретит вас лагуной с белым песком — это уникальное место для отдыха и расслабления, где также предусмотрен обед. Канатная дорога и панорамы После морской части маршрута скоростной катер прибывает на остров Том, где вы сможете посетить аквапарк с более чем 20 современными аттракционами. Завершением экскурсии станет поездка на канатной дороге Хон Том — около 25 минут с панорамными видами на острова и закат. Важная информация:
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, купальник, полотенце и солнцезащитный крем, удобная одежда.
- Трансфер: бесплатный трансфер из города Дуонг-Донг; из других районов — за дополнительную плату (курорт «The Shells» не относится к району Дуонг-Донг). В противном случае, пожалуйста, прибудьте в наш офис по адресу Транхунг-Дао, 143, не менее чем за 15 минут до начала поездки.
- В зависимости от погодных условий некоторые острова могут быть заменены другими.
- Канатная дорога — билеты для детей: рост до 1 м.
- бесплатно; от 1 м. до 1,4 м.
- детский билет; от 1,4 м.
- взрослый билет.
- Не допускается: детские коляски.
- Не подходит для: беременные женщины, люди с ограниченными возможностями передвижения.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Буом (или Сюонг)
- Остров Гам Ги
- Остров Май Рут
- Канатная дорога Хон Том
Что включено
- Трансфер туда и обратно из города Дуонг-Донг
- Билет на канатную дорогу
- Входной билет в аквапарк
- Услуги гида
- 1 бутылка воды
- Обед на острове Май Рут
- Оборудование для снорклинга
- Спасательные жилеты
- 1 видео с дрона длительностью 45 секунд и 3 фотографии на острове Май Рут
Что не входит в цену
- Трансфер из других районов
- Личные расходы
- Полотенце и солнцезащитный крем
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, купальник, полотенце и солнцезащитный крем, удобная одежда
- Трансфер: бесплатный трансфер из города Дуонг-Донг из других районов - за дополнительную плату (курорт «The Shells» не относится к району Дуонг-Донг). В противном случае, пожалуйста, прибудьте в наш офис по адресу Транхунг-Дао, 143, не менее чем за 15 минут до начала поездки
- В зависимости от погодных условий некоторые острова могут быть заменены другими
- Канатная дорога - билеты для детей: рост до 1 м - бесплатно от 1 м до 1,4 м - детский билет от 1,4 м - взрослый билет
- Не допускается: детские коляски
- Не подходит для: беременные женщины, люди с ограниченными возможностями передвижения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Серафима
27 окт 2025
Экскурсия полностью оправдала ожидания. Прекрасные виды и много развлечений. Еда отличная — были как мясные блюда, так и варианты для вегетарианцев. Отдельно хочется отметить гида Зои — она была очень внимательной, доброжелательной и заботилась о всей группе. С удовольствием рекомендую.
Л
Леонид
26 мая 2025
Отличная программа: снорклинг, прогулка, аквапарк и канатная дорога. Обед был вкусным и сытным.
Э
Элина
2 мая 2025
Всё было отлично — настоящее морское приключение. Очень понравилось, однозначно рекомендую
Входит в следующие категории Фукуока
Похожие экскурсии из Фукуока
Водная прогулка
Снорклинг на Южном Фукуоке: уединённые рифы на скоростном катере
Начало: Ваш отель
$54.50 за человека
Групповая
Расписание: Ежедневно в 7:00
$61 за человека
-
10%
Водная прогулка
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
Начало: Ваш отель
$69.80
$77.50 за человека